Tänään tv:ssä: Bond-elokuvien legendaarinen Q menehtyi traagisesti pian ensi-illan jälkeen – ehti tehdä kohtalokkaan ennustuksen

Desmond Llewelyn oli Bondien alkuperäisen Q-hahmon näyttelijä kuolemaansa saakka.

Maanantai-iltana Nelosella nähdään James Bond -elokuva 007 – Kun maailma ei riitä, joka on järjestyksessään 19. agenttielokuva. Vuoden 1999 Bondina nähdään toisen kerran Pierce Brosnan.

Elokuvassa öljypohatta Robert Kingin murhan selvittäminen ja öljyperijättären suojeleminen siivittää James Bondin anarkistisen Renardin perään, jonka suunnitelmana on saada maailman öljyvarannot itselleen. Renard ei tunne lainkaan kipua, mikä tekee hänestä lähes voittamattoman vihollisen. Renard havittelee myös Kingin tyttären Elektran päätä, minkä agentti 007 yrittää estää.

Elokuvassa nähdään myös viimeisen kerran alkuperäisen Q-hahmon näyttelijä.

Desmond Llewelyn (1914–1999) ehti näytellä Bond-elokuvissa lähes 40 vuoden ajan, mutta hän kuoli traagisesti vain reilu kuukausi 007 – Kun maailma ei riitä -elokuvan ensi-illan jälkeen 85-vuotiaana.

Ivor Llewelyn kertoi Expressenille vuosi sitten, ettei hänen Desmond-isänsä ollut oikeassa elämässä kovinkaan kätevä eri laitteiden kanssa. Bondeissa tämä näytteli teknologiaguru Q:ta.

Q on James Bond -kirjoissa ja elokuvissa esiintyvä kuvitteellinen hahmo, joka on MI6-tiedustelupalvelun varusteiden kehittelystä ja valmistamisesta vastaavan Q-osaston päällikkö, eli Bondin superteknologian taustalla olevat aivot.

Llewelyn näytteli älykästä Q:ta Salainen agentti 007 Istanbulissa (1963) -elokuvasta lähtien. Yhteensä Llewelyn tähditti siis seitsemäätoista Bond-elokuvaa.

Vaikka kirjoissa ja elokuvissa Q on todellinen teknologiaguru, Llewelynin Ivor-poika kertoi Expressenille vuosi sitten, ettei Desmond-isä ollut kovinkaan vaikuttava näky erilaisten laitteiden kanssa oikeassa elämässä.

Roolissaan hän kuitenkin onnistui, vaikka Ivor-pojan mukaan pitkän Bond-uurastuksensa lisäksi hänen isänsä oli paljon muutakin kuin vain Bondin hahmo. Vaikka Desmondille Q:n näytteleminen oli nautinnollista, hänen vaimolleen Bondit eivät olleet ykkösleffoja.

– Äitini ajatteli, että Bondit vievät isäni elämästä liikaa, ja hän ei saanut hirveästi muita työtarjouksia, koska hänet yhdistettiin aina Bondeihin.

Toisin kuin Bond-kirjojen ja -elokuvien Q, Llewelyn ei ollut puhtaasti englantilainen herrasmies. Hän syntyi Newportissa walesilaiseen kaivosinsinöörien perheeseen vuonna 1914.

Llewelynin näyttelijänura koki myös heti alkuunsa kolauksen, kun toinen maailmansota syttyi vuonna 1939. Llewelyn lähti sotaan ja jäi vangiksi Ranskassa. Llewelyn oli sotavankina viiden vuoden ajan eri vankileireillä.

– Vuosien kituuttamisen ja huonon ruoan jälkeen hän ei sietänyt minkäänlaista nirsoilua, Llewelynin poika kertoi vuosi sitten Expressenille.

Llewelyn oli mennyt naimisiin Pamela Pantlinin kanssa ennen sotaa vuonna 1938, ja he saivat Ivorin vuonna 1949 ja Justin Llewelynin vuonna 1952.

Desmond Llewelyn nousi kuuluisuuteen, vaikka hänen ruutuaikansa Bondeissa oli vain muutamia minuutteja per elokuva.

Desmond Llewelyn näytteli vuoden 1950 sotaelokuvassa They Are Not Divided. Kyseisen roolinsa perusteella hänet valittiin näyttelemään agenttielokuvien Q:ta.

Llewelynin osuus Bond-elokuvissa on usein melko lyhyt, mutta sitäkin merkittävämpi, ja hän jäi Bond-fanien mieleen. Llewelyn itse on sanonut, että on kummallista, kuinka kuuluisa hänestä tuli, vaikka hän näkyy Bond-elokuvissa vain muutamien minuuttien ajan.

Enemmän ruutuaikaa Llewelyn sai Bondissa 007 ja lupa tappaa (1989). Se oli Ivor-pojan mukaan tuolloin 75-vuotiaasta isästä mukavaa.

– Silloin hän alkoi toden teolla hyötymään roolistaan.

Ivor muistaa, että heidän perhejuhlissaan vilisi julkkiksia, kuten näyttelijät Elizabeth Taylor (1932–2011), Jack Hawkins (1910–1973) ja Richard Burton (1925–1984). Kouluaikana Llewelyn toi pojalleen James Bondia ensimmäisenä vuosina 1962–1983 näytelleen Sean Conneryn kuvan nimikirjoituksella varustettuna.

Llewelyn piti matkustamisesta ja Bondeista puhumisesta fanien kanssa. Ilo katkesi kuitenkin jälleen 1990-luvulla, kun Llewelynin Pamela-vaimo sairastui Alzheimersiin.

– Se on kamala sairaus. Kaksi tai kolme vuotta viimeisistä elinvuosistaan isä vietti äidin kanssa hoitokodissa, Ivor-poika kertoi Expressenille.

Viimeisinä vuosinaan Llewelynillä alkoi olla terveysongelmia.

– Silti hän ei koskaan ajatellut, ettei voisi tehdä asioita ikänsä vuoksi. Hän teki kaikkea. Uskon, että jos hänelle olisi tarjottu roolia vielä Bondista Kun maailma ei riitä -elokuvan jälkeen, hän olisi tehnyt sen.

Uutta Bond-elokuvaa ei kuitenkaan ehditty tarjota.

Joulukuun 19. päivä vuonna 1999 Desmond Llewelyn ajeli Renault Meganellaan kotiin elämäkertansa signeeraustapahtumasta. Matkalla Llewelyn ajoi kohtalokkaan nokkakolarin. Hänet kuljetettiin Britannian Eastbourneen sairaalaan, mutta 85-vuotias Bond-tähti menehtyi jonkin aikaa onnettomuuden jälkeen.

Desmond Llewelyn jäi historiaan Bondien alkuperäisenä Q:na.

Ivor-poika oli onnettomuuden aikaan perheen valtavassa, seitsemän makuuhuoneen ja suuren piha-alueen kartanossa, kun kaksi poliisia saapui talolle. Ivor ehti vielä nähdä isänsä, joka oli elossa, mutta tajuton.

– Kun hän kuoli, tilan valtasi valtava tyhjyyden tunne. Hänet tuhkattiin, ja tuhkat haudattiin talollemme Irlannissa, Ivor kertoi.

007 – Kun maailma ei riitä -elokuvan ensi-iltaa vietettiin 8. marraskuuta, vain 42 päivää Llewelynin onnettomuutta aikaisemmin.

Elokuvan DVD:llä kuullaan vain vähän ennen kuolemaa tehty haastattelu, jossa Llewelyn kertoo ettei suunnittele eläköitymistä. Hän kertoi jatkavansa Q.n roolissa ”niin kauan kuin tuottajat haluavat minut ja Luoja ei”.

