Dirty Dancing – Kuuma tanssi -elokuva ilmestyi 21. elokuuta tasan 35 vuotta sitten.

Alun perin lanteenvatkausta ja romantiikkaa tihkuvalle elokuvalle ei odotettu suurta menetystä, mutta yllättäen siitä tulikin hitti.

Yli 30 vuotta myöhemmin se on edelleen yksi kaikkien aikojen katsotuimmista tanssielokuvista. 2020-luvun ajankuvan mukaisesti myös sosiaalinen media tulvii videoita, joissa matkitaan elokuvan ikonista tanssikohtausta, jossa päähenkilö Patrick Swayze nostaa Jennifer Greyn suorilla käsivarsillaan ylös.

1960-lukuun sijoittuva elokuva kertoo nuoresta Babysta (Grey), joka viettää kesää perheensä kanssa Catskillsin-lomakylässä. Baby rakastuu palavasti tanssiohjaaja Johnnyyn (Swayze), mutta nuorten rakkauden tiellä on useita esteitä.

Swayze lukeutui jo tuolloin tuon ajan kuuluisimpiin näyttelijöihin, ja elokuva teki myös Greystä tähden. Kaksikko oli jo näytellyt yhdessä aiemmin vuoden 1984 elokuvassa Red Dawn.

Emile Ardolinon ohjaama elokuva teki näyttelijöistään tähtiä, joista osa jatkoi uraansa menestyksekkäästi, kun taas osan elämä otti syöksysuunnan alaspäin.

Patrick Swayze (Johnny Castle)

Patrick Swayze ei ollut ensimmäinen valinta hurmaavan Johnnyn rooliin. Elokuvaan haluttu näyttelijä Val Kilmerin kerrotaan kieltäytyneen roolista, kun taas toinen ehdokas Bill Zane ei löytänyt kemiaa Jennifer Greyn kanssa.

Patrick Swayzellä oli entuudestaan vaikuttavat tanssitaidot, mutta kun tuotanto näki hänen ja Greyn kihelmöivän yhteyden, rooli oli hänen.

Myöhemmin Swayze paljasti, että todellisuudessa tähtiparin välillään oli kulisseissa ikäviä jännitteitä.

– Hänen oli vaikea keskittyä, minkä takia meidän oli pakko tehdä kohtauksia uudestaan ja uudestaan, Swayze kirjoitti elämäkerrassaan.

– Meillä oli toisinaan kitkaa... Hän vaikutti hyvin tunteelliselta ja saattoi purskahtaa itkuun, jos joku kritisoi häntä, hän kertoi.

Swayze näytteli myöhemmin muun muassa elokuvissa Ghost - Näkymätön rakkaus (1990) ja Myrskyn ratsastajat (1991).

1990-luvun puolivälissä Swayzen yksityiselämän karikot suistivat hänen uransa alamäkeen. Hänen kerrottiin sairastaneen alkoholismia, ja erityisesti häntä järkytti siskonsa itsemurha vuonna 1994.

Vuonna 1997 Swayze loukkaantui vakavasti Kirjeitä tappajalta -elokuvan kuvauksissa. Pudotessaan hevosen selästä hän mursi molemmat jalkansa ja hajotti olkapäänsä. Vuonna 2008 Swayzella todettiin haimasyöpä, mutta vielä diagnoosinsa jälkeen hän aloitti uuden The Beast -pilottijakson kuvaukset.

Seuraavana vuonna näyttelijätähti menehtyi 57-vuotiaana. Hän ehti olla naimisissa suomalaissukuisen Lisa-vaimonsa kanssa 34 vuotta.

Jennifer Grey (Baby Houseman)

Jennifer Grey oli 27-vuotias tehdessään Dirty Dancingissa uransa läpimurron.

Vain muutama päivä ennen elokuvan ensi-iltaa Grey koki kuitenkin karmean onnettomuuden. Nuori näyttelijä joutui silloisen poikaystävänsä kanssa vakavaan auto-onnettomuuteen, joka käänsi tähden elämän ylösalaisin. Kolarissa kuoli kaksi ihmistä, toisessa autossa olleet äiti ja tytär.

Grey on kertonut kärsineensä kolarin seurauksena henkisen tuskan lisäksi kivuista, joihin ei löytynyt helpotusta.

Hän vieraili 1990-luvulla muun muassa Frendeissä, jossa hän näytteli Rachelin nuoruudenystävää Mindyä, mutta tähden ura alkoi tuolloin kääntyä alamäkeen.

Grey on syyttänyt uransa epäonnistumisesta 1990-luvulla tehtyä nenäleikkausta. Hän kertoi vuonna 2012 haastattelussa, että hän ”meni nenäleikkaukseen julkkiksena ja poistui sieltä tuntemattomana”.

– Se oli nenäleikkaus helvetistä. Tulen aina olemaan tämä kerran tunnettu näyttelijä, jota kukaan ei tunnista enää nenäleikkauksen vuoksi, näyttelijä tunnusti.

Greyn on kommentoinut haastatteluissa leikkauksen olleen elämänsä huonoin päätös, sillä leikkauksen jälkeen työtarjouksia ei sadellut enää samaan tapaan.

60 vuotta täyttänyt näyttelijä on sittemmin näytellyt muun muassa Red Oaksissa. Vuonna 2010 Grey voitti Yhdysvaltojen Tanssii tähtien kanssa -kilpailun.

Muun muassa Johnny Deppin kanssa aikanaan heilastellut Grey meni vuonna 2001 naimisiin elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Clark Greggin kanssa. Heidän Stella-tyttärensä on nyt 20-vuotias. Grey ja Gregg erosivat vuonna 2020.

Cynthia Rhodes (Penny Johnson)

Johnnyn alkuperäistä tanssipari Pennyä näytellyt Cynthia Rhodes oli ensimmäinen elokuvaan palkattu näyttelijä.

Ennen Dirty Dancingiä hän esiintyi musikaaleissa nimeltä Xanadu (1980), Flashdance (1983) ja John Travoltan tähdittämässä musikaali Staying Alivessa (1983). Dirty Dancingin jälkeen hänet nähtiin ainoastaan yhdessä elokuvassa, Curse of the Crystal Eye (1991), joka ei juuri menestynyt.

Hän lopetti näyttelijänuransa keskittyäkseen perhe-elämään kolmen poikansa ja aviomiehensä, laulaja Richard Marxin kanssa. Pari erosi vuonna 2014.

Jane Brucker (Lisa Houseman)

Jane Brucker esitti Dirty Dancingissa Babyn vanhempaa siskoa, Lisa Housemania. Se oli hänen uransa suurin rooli. Brucker näytteli myös vuonna 1988 Kotiin paluu -nimisessä romanttisessa elokuvassa sekä Greyn kanssa toistamiseen elokuvassa Broadwayn vesikoirat vuonna 1989.

Näyttelijä on naimisissa valokuvaaja Raul Vegan kanssa. Heillä on kaksi tytärtä.

Jerry Orbach (Jake Houseman)

Babyn Jake-isää näytellyt Jerry Orbach muistetaan parhaiten roolistaan Kova laki -sarjassa. Hän näytteli etsivä Lennie Briscoeta 12 vuoden ajan.

Orbach ääninäytteli myös Disney-klassikossa Kaunotar ja hirviö, esittäessään kynttilänjalka Lumièrea.

Mies oli vuosien 1958–1975 ajan naimisissa Marta Curron kanssa, jonka kanssa hän sai myös kaksi poikaa. Avioeron jälkeen vuonna 1979 Orbach nai näyttelijä Elaine Cancillan.

Orbach menehtyi vuonna 2004 eturauhassyöpään, jota hän sairasti vajaan vuoden. Hän oli kuollessaan 69-vuotias.

Kelly Bishop (Majorie Houseman)

Babyn Marjorie-äitiä näytellyt Kelly Bishop teki useita televisiorooleja Dirty Dancing -elokuvan jälkeen. 76-vuotias näyttelijä tunnetaan roolistaan äitinä myös huippusuositussa Gilmoren tytöt -tv-sarjassa. 2000-luvun sarja sai jatko-osan vuonna 2016, jolloin Bishop palasi hetkeksi suosittuun rooliinsa.

Bishop oli naimisissa tv-persoona Lee Leonardin kanssa vuodesta 1981 vuoteen 2012 saakka, jolloin Leonard menehtyi.

Lonny Price (Neil Kellerman)

Lonny Price nähdään tanssielokuvassa Catskillsin-lomakylän omistajan pojanpoika Neil Kellermanina. Kellerman ihastuu elokuvassa palavasti Babyyn, joka taasen haikailee Johnnyyn päin.

Dirty Dancingin jälkeen Price on menestynyt ohjaajana. Hän on ohjannut muun muassa jaksoja Täydellisiin naisiin ja Tyhjätaskuihin. Price voitti Emmy-palkinnot Sondheim! The Birthday Concert -konsertista (2010) sekä Johnny Deppin ja Helena Bonham Carterin tähdittämästä Sweeney Toddista (2007).

Max Cantor (Robbie Could)

Max Cantor näytteli Dirty Dancingissa naistenmies Robbie Couldia, joka tapailee elokuvassa Babyn isosisko Lisaa, ja saa Johnnyn alkuperäisen tanssikumppani Pennyn raskaaksi.

Elokuvan jälkeen Cantor nähtiin Fear, Anxiety & Depression -komediassa vuonna 1989.

Nuoren näyttelijän kohtaloksi koituivat kuitenkin huumeet. Hän kuoli huumeiden yliannostukseen vain 32-vuotiaana vuonna 1991.

Kuuma tanssi jatkuu

Elokuussa 2020 paljastettiin, että vuoden 1987 hittielokuvasta tehdään virallinen jatko-osa, jossa Jennifer Grey nähdään pääosassa. Hän on myös elokuvan vastaava tuottaja.

Miespääosan esittäjää ei ole paljastettu.

– Voin ainoastaan sanoa, ettei elokuvassa tulla korvaamaan ketään menehtynyttä henkilöä. Sellaista kemiaa ei voi yrittää toistaa, on etsittävä uutta, Grey kommentoi syksyllä 2020 People-lehdelle.

Alkuperäinen Dirty Dancing -elokuva on ollut vuosikymmenien ajan niin suosittu, että se inspiroi jo aiemmin useita epävirallisia jatko-osia, joihin kuuluu kaksi tv-sarjaa, musikaali, vuoden 2004 elokuva Dirty Dancing: Havana Nights sekä ABC-kanavan televisioelokuva.

Grey ei ollut kiinnostunut lähtemään mukaan vuonna 2016 julkaistuun televisioelokuvaan.

– Se ei tuntunut minusta sopivalta. Tuntuu siltä, että jos he haluavat tehdä oman versionsa, niin sitten heidän täytyy tehdä oma versionsa siitä, hän perusteli päätöstään.

