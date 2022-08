Kaikkien aikojen hittisarja saa jatkoa – tällainen on HBO:n uusi jättisatsaus

Suositun Game of Thronesin maailmaan sijoittuva fantasiasarja House of the Dragon kertoo lohikäärmeistään ja sukurutsasta tunnettujen Targaryenien vaiheista. The Crown -tähti Matt Smith loukkasi kuvauksissa niskansa.

Harva Suomessa ymmärsi ennen brittihoviin sijoittuvan Netflixin The Crown -sarjan palkkaskandaalia vuonna 2018, miten suuri tähti Matt Smith oli jo tuolloin.

Vaikka Smith näytteli kuningatar Elisabetin elämästä kertovan sarjan kakkosroolia, Elisabetin puolisoa prinssi Philipiä, hän nosti osasta alkujaan kovempaa palkkaa kuin kuningatarta esittänyt Claire Foy.

Matt Smith esitti The Crown -sarjan kausilla 1–2 kuningattaren (Claire Foy) puolisoa Philipiä.

Vääristyneen palkkauksen tultua julki päätähtien tienestit tasattiin nopeasti, mutta sotku teki harvinaisen näkyväksi Matt Smithin aseman tv-tähtien hierarkiassa. Huipulle hän oli noussut jo 2010, kun hänestä tuli brittiläisen kulttisarjan Doctor Who uusi keulakuva. The Crown nosti Smithiä lisää.

Pieni ei ole Smithin uusikaan työ. House of the Dragon on viime vuosien odotetuimpia tv-sarjoja – ja monista suunnitelluista fantasiasarjoista ensimmäinen, joka jatkaa 2010-luvun suurimmaksi tv-ilmiöksi kohonneen Game of Thronesin (2011–2019) rönsyilevää tarinaa.

Matt Smith näyttelee House of the Dragon -sarjassa kuninkaan kiivasta soturiveljeä, Daemon Targaryenia.

Game of Thronesin tavoin House of the Dragon perustuu George R.R. Martinin tekstiin, tässä tapauksessa 700-sivuiseen romaani­järkäleeseen Tuli ja veri, jonka ensimmäinen osa ilmestyi 2018.

Uusi fantasiasarja peruuttaa Game of Thronesin aikajanalla taaksepäin 200 vuotta varhaisempaan aikaan. Tuolloin Westerosin valtakunnan päänä oli lohikäärmeistään ja sukurutsasta tunnettu Targaryenin suku – sama johon myöhemmin kuului Emilia Clarken alkuperäisessä sarjassa näyttelemä Daenerys, lohikäärmeiden äiti.

– Targaryenin suku on kuin Star Wars -elokuvien jediritarit, joita kerrottiin olleen aikoinaan paljon ja joiden kerrottiin olleen voimakkaita. Halusin aina kurkistaa tuohon aiempaan aikaan. Ja nyt siihen on mahdollisuus, House of the Dragon -sarjan toinen pääkäsikirjoittaja Ryan Condal hehkutti The Hollywood Reporterille.

Kymmenosaisen sarjan ytimessä on kuningas Viserys I:n (Paddy Considine) tyttären Rhaenyran ja kuninkaan toisen vaimon Alicent Hightowerin suhde, joka vuosien kuluessa muuttuu nuoruuden vahvasta ystävyydestä kitkeräksi valtataisteluksi. Sarjan alussa näitä naisia nuorina näyttelevät Milly Alcock ja Emily Carey. Myöhemmin heidän paikkansa ottavat Emma D’Arcy ja Olivia Cooke.

House of the Dragon -fantasiadraamasarjan keskeisissä rooleissa nähdään Emma D’Arcy kuninkaan tyttärenä Rhaenyrana ja Matt Smith tämän setänä, kuninkaan nuorempana veljenä, soturiprinssi Daemon Targaryenina.

Keskeiseksi nousee vahvojen naisten asema miehisessä maailmassa, jossa voimissaan on sekä naisviha että naisiin suunnattu väkivalta.

– Kerromme tarinan sukupolvien välisestä sodasta, Condal on täsmentänyt.

Sarjan etukäteen suurin tähti Matt Smith esittää kuninkaan valkohapsista nuorempaa soturiveljeä prinssi Daemonia, joka Rhaenyranin lailla näkee itsensä Westerosin seuraavana hallitsijana.

Rooli tuntui kirjaimellisesti Smithin luissa ja ytimissä. Toimintakohtauksen kuvaukset Portugalissa vaurioittivat hänen kaulanikaman välilevyään, minkä takia hän kärsi pitkin kuvauksia niskakivuista ja joutui käymään vielä kuvausten jälkeenkin fysioterapiassa.

Portugalin lisäksi sarjaa kuvattiin Espanjassa, Englannin pohjoisosissa ja studiossa Lontoossa.

Alkuperäinen Game of Thrones oli aikoinaan todellinen yllätyshitti: vähin odotuksin luodusta fantasia­draama­sarjasta kasvoi tuotantokausien ja vuosien kuluessa jättitapaus, joka mullisti tv-sarjojen kerronnan. Yhä vieläkin se on kaikkien aikojen eniten Emmy-palkintoja voittanut draamasarja.

Ei ihme, että House of the Dragon on HBO-kanavan suursatsaus, jossa asioita ei haluttu jättää sattuman varaan. Rahaa on laitettu kiinni jo nyt jättimäisen Hollywood-spektaakkelin verran, liki 200 miljoonaa euroa. Lohikäärmeitäkin on ainakin 17 erilaista.

The Hollywood Reporterin mukaan uutta sarjaa luodessa HBO:n pöydällä oli kaikkiaan 15 sarjaideaa, joista lopulta viittä kehiteltiin tosissaan tv-käsikirjoituksiksi. Yhdestä niistä kuvattiin jopa pilottijakso, jonka pääosassa oli Naomi Watts. Kolonialismia ja uskonnollista fanaattisuutta käsitellyt Bloodmoon-sarja kuitenkin hylättiin, kun se ei tuntunut tarpeeksi eeppiseltä.

Toisin kuin Bloodmoon, Targaryenin sukua käsittelevä House of the Dragon lähti liikkeelle Martinin omasta ideasta.

Kirjailija itse on antanut tuottamalleen sarjalle jo siunauksensa.

– Sarja on väkevä, kouriintuntuva, tummasävyinen, kuin Shakespearen tragediat, Martin on kuvaillut.

– Tässä tarinassa ei ole mukana Aryaa – hahmoa, jota kaikki rakastaisivat. Nämä ihmiset ovat kaikki rikkinäisiä. Kaikki ovat inhimillisiä. He tekevät hyviä asioita ja pahoja asioita. He ovat vallanjanoisia, mustasukkaisia ja katkeria – kuten ihmiset muutenkin. Juuri sellaisia kuin heidät kirjoitinkin.

House of the Dragon maanantaina 22.8. alkaen HBO Max