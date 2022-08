Illalla tv:ssä hulvaton kotimainen leffa, jossa ikisinkku ohjaaja ja miesnäyttelijä teeskentelevät Instagram-romanssia

IS:n elokuvakriitikko Siru Valleala arvioi elokuvan Fucking with Nobody neljän tähden veroiseksi.

Hullunkurisen – eli täysin kurittoman kotimaisen elokuvan slogan on: ”Sometus, panetus, rakkaus”. Painoarvoa on kaikilla osa-alueilla, mutta eniten esillä on sometus. Hannaleena Haurun metasatiirissa on kerroksia kuin deluxe-sandwichissä, ja jokainen niistä on mehevä.

Ensin Teema & Femillä nähdään Elokuvan hetki -pätkä, jossa tekijät kertovat tekoprosessista. Katsaus ei paljasta liikaa elokuvasta, vaan kertoo ensemble-tekniikasta, jonka myötä kukin näyttelijä on saanut vaikuttaa hahmonsa ulottuvuuksiin.

Paras onkin, ettei etukäteen tiedä mitään, sillä yllätyksiä on luvassa. Se, että teemana on Hannan (Hauru) ja Ekun (Samuel Kujala) kuviteltu someromanssi, jota paisutetaan projektimielessä fanijoukon palvoessa, on vain yksi taso. Lopulta tekijät eivät itsekään erota toden ja fiktion rajaa tai näin ainakin uskotellaan.

Tuloksena on poikkeuksellinen, jopa ennen näkemätön draamakomedia. Mukana on erikoisen häiritseviä kohtauksia liittyen esimerkiksi pikkukoiriin ja pökäleisiin.

Kun ikisinkku leffaohjaaja ja nuori miesoletettu näyttelijä tiimeineen kehittelevät teeskennellyn IG-romanssin, on tuiki mahdollista, että homma karkaa käsistä – kuten tapahtuukin.

”Saadaan tosi hyvää matskua tästä. Ilmeet, reaktiot, minkä tyyppinen ihminen reagoi mihinkin, kun te syötätte toisianne, kun sä puristat Ekkua perseestä. Tää on meidän tutkimuksen kannalta hyvin hyvin olennaista dataa”, tiimi pohtii tosissaan. Tai ”tosissaan”.

Hannaleena Hauru on kertonut Kulttuuritoimitus-sivustolle, ettei hänellä itsellään ollut vaikeuksia rakenteen ja erilaisten metatasojen kanssa. Elokuvassa on esimerkiksi kohtauksia, joissa keskustellaan siitä, mitä kohtauksia elokuvassa voi käyttää.

Ystävykset ideoivat parodiaromanssia someen.

– Mutta jos aivoni ovat koskaan olleet ylikierroksilla, niin tätä leikatessa. Eniten siinä kuitenkin ajatteli sitä, että miten katsojalle artikuloituu se leikillisyys.

Elokuvaa kannattaa lähestyä tunne edellä. Naurullekin somesatiirissa on sijaa. Kuvaaja-Lassen (Lasse Poser) hahmo nousee erityisen hykerryttäväksi.

Fucking with Nobody (2021) lauantaina 20.8. Teema & Fem klo 21.10

Draamakomedia ****