Maailman kallein tv-sarja Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset muistuttaa kummallisen paljon Peter Jacksonin elokuvia – katso kuvat!

Taru sormusten herrasta -trilogiaan pohjautuva uusi, mahtipontinen sarja alkaa suoratoistossa. Tapahtumat keskittyvät Keski-Maan historiaan ja valtasormusten luomisaikaan.

J. R. R. Tolkienin luomaan fantasiamaailmaan sijoittuva Amazon Prime Videon toiminta­draamasarja Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset kertoo Keski-Maan vaiheista tuhansia vuosia ennen Tolkienin kirjojen ja niiden pohjalta Peter Jacksonin ohjaamien elokuvien tapahtumia.

Elokuvien tavoin sarjaa on kuvattu Uudessa-Seelannissa, mutta Jacksonin sijaan joukkoja johtavat nyt pääkäsi­kirjoittajat J. D. Payne ja Patrick McKay.

Kyse on käsittämättömän suuren kokoluokan projektista, ja sarjaan pääsy on monille unelmien täyttymys. Morfydd Clark kertoi Variety-lehdelle pyörtyneensä kuultuaan tulleensa valituksi Galadrielin rooliin, jossa on nähty aiemmin Cate Blanchett.

Kaiken kaikkiaan sarjassa on 22 hahmoa ja useita eri tarinalinjoja kääpiöiden, haltijoiden ja ihmisten maailmasta. Kuvassa Galadriel.

Amazonin kerrotaan maksaneen 250 miljoonaa dollaria pelkästään sarjan oikeuksista. Timen mukaan ensimmäinen kausi maksoi verkkokauppa­jätille 468 miljoonaa dollaria, eli lähes 60 miljoonaa dollaria jaksolta.

Sarjalle suunnitellun toisen kauden tuotannon käynnistyessä syksyllä kokonais­kustannukset noussevat yli miljardiin dollariin. Kyse olisi tällöin historian kalleimmasta televisio­sarjasta.

Benjamin Walker on Gil-galad, mestarihaltijoiden kuningas.

Viisi vuotta kehityksessä ollut sarja keskittyy Keski-Maan Toisen aikakauden tärkeimpiin tapahtumiin: sormusten takomiseen, Mustan Ruhtinaan Sauronin nousuun, Númenorin kuningaskunnan tarinaan sekä ihmisten ja haltijoiden viimeisen liittoon.

Suhteellisen rauhallisesta ajasta alkava tarina seuraa useiden hahmojen, entuudestaan tuttujen ja uusien, kohtaloita pahuuden kiristäessä jälleen otettaan maailmasta.

Amazon Studiosin mukaan Mahtisormukset vie katsojan Sumuvuorten synkimmistä syvyyksistä haltijoiden pääkaupungin Lindonin majesteettisiin metsiin ja Númenorin saarivaltakunnan henkeäsalpaaviin maisemiin.

Mahtisormukset-sarjassa liikutaan tyyliltään samankaltaisissa maisemissa kuin Peter Jacksonin elokuvissa.

Valtavan kokoluokan projektiin on kiinnitetty suuri määrä näyttelijöitä. Päärooleissa ovat muun muassa Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Peter Mullan, Robert Aramayo, Maxim Baldry, Benjamin Walker ja Sophia Nomvete.

Hintalappu on sinänsä ymmärrettävä Tolkienin luomaan imperiumiin nähden – onhan Taru sormusten herrasta -kirjojen jopa väitetty olevan maailman neljänneksi myydyimpiä heti Raamatun, Mao Zedongin Pienen punaisen kirjan sekä Koraanin jälkeen.

Koska projekti on niin valtaisa, ottaa Amazon sillä melkoisen taloudellisen riskin suoratoisto­palveluiden alati kiristyvässä kilpailu­tilanteessa.

Myös karmivat örkit ovat tärkeitä hahmoja tv-sarjassa.

Sarjan suorana kilpailijana voitaneen pitää HBO:n Game of Thronesin jatkosarjaa House of the Dragonia, joka käynnistyi HBO Maxilla 22. elokuuta. Nähtäväksi jää, syövätkö sarjat toistensa suosiota.

Amazonin perustaja, miljadööri Jeff Bezos on vakuutellut, että Taru sormusten herrasta -universumin laajentamisessa on kyse muustakin kuin voiton­tavoittelusta.

– Keski-Maa on valtavan rakastettu maailma, ja valtasormusten synnyn tarinan kertominen tuo mukanaan sekä vastuuta että etuoikeuden. Toivon, että teemme Tolkienin työlle oikeutta, Bezos sanoi Timelle.

Taru sormusten herrasta ja Hobitti -trilogioiden nokkamies Peter Jackson on kertonut, että häntä pyydettiin projektin alussa mukaan, mutta häneen ei sittemmin oltu yhteydessä studion puolelta. Hollywood Reporterin mukaan Jackson toivoo tästä huolimatta sarjan menestyvän.

Nazanin Boniadi näyttelee parantaja Bronwynin roolin.

Mahtisormukset saa ensi-iltansa Amazon Prime Videossa perjantaina 2. syyskuuta yli 240 maassa. Ensimmäinen kausi koostuu kahdeksasta jaksosta, jotka tipahtelevat palveluun kerran viikossa.

Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset, perjantaina 2.9. alkaen Prime Video