Heli Palsanmäki palasi julkisuuteen syövän jälkeen – näin kävi pariskunnan Espanja-haaveille

Maailmantilanne on näkynyt selkeästi myös Aki ja Heli Palsanmäen suositussa huutokaupassa. Pari uskoo silti tulevaisuuteen ja panostaa työnsä lisäksi myös terveyteensä.

Tv:stä tuttu huutokauppapariskunta Aki ja Heli Palsanmäki porhalsivat keskiviikkona helteisen Suomen halki Hirvaskankaalta Helsinkiin supersuositun ohjelmansa uuden tuotantokauden kunniaksi.

Maanantaista alkaen Palsanmäkein huutokaupan arkea voi taas seurata Nelosella, kun ohjelmasta alkaa viime kesänä kuvattu 15. tuotantokausi. Kun sarja alkoi lähes kymmenen vuotta sitten, ei pari olisi ikinä uskonut, miten suosittu siitä tulee.

– Ei olisi voinut kuvitellakaan, että siitä tulee tällainen hässäkkä. Mutta tämä on ollut hienoa ja vielä löytyy virtaa tehdä lisää, Aki kertoo ja jatkaa:

– Olen parhaassa kunnossa, mitä olen koskaan aikuisiällä ollut ja energiaa löytyy.

Aki pitää kunnostaan huolta pelaamalla padelia pari kertaa viikossa. Myös tupakointi on jäänyt jo vuosia sitten ja omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen korostunut.

– Nyt jaksaa ihan eri tavalla hengittää, olla ja mennä menojaan kuin ennen, hän sanoo.

Terveys on tärkeää myös Helille. Seiska uutisoi hiljattain, että hän parantui kohtusyövästä, joka hänellä diagnosoitiin alkuvuonna. Keskiviikkona Heli edusti Nelosen lehdistötilaisuudessa ensi kertaa helpottavan uutisen jälkeen.

– Purskahdin itkuun. Lääkäri yritti lohduttaa, että tämähän on hyvä uutinen. Minä sain kakisteltua kyynelteni keskeltä, että niin onkin, ja jatkoin itkemistä. Oli kuin kuuden kuukauden henkinen helvetti olisi päättynyt, Heli Palsanmäki kuvaili Seiskalle viikko sitten.

Palsanmäillä on takana on kiireinen kesä, sillä Keski-Suomessa sijaitsevassa huutokaupassa on vihdoin palattu lähes normaaliin koronan jälkeen ja kävijöitä on riittänyt mukavasti. Huutokauppa avasi ovensa jo keväällä ja aarteita myydään aina lokakuulle saakka.

– Juhannusjuhlat kun oli vietetty, niin alkoi käydä lomalaisia ja kiirettä on pitänyt, Aki kertoo.

Aina alkuviikosta pari kiertelee pitkin Suomea ostamassa tavaraa, torstaina käydään tukussa, perjantaina on huutokaupan vuoro ja lauantaina soitellaan läpi ennakkotarjousten tekijät. Vapaapäivä pidetään joko sunnuntaina tai keskiviikkona.

– Kyllä yrittäjä on sellainen, että tekee työt ensin ja sitten vasta pitää vapaan, jos pitää, Heli Palsanmäki myöntää.

Vaikka vipinää on riittänyt, ovat maailman synkkenevä taloustilanne ja ennätyksellinen inflaatio nakertaneet osansa myös Palsanmäkien bisneksestä. Aki ja Heli kertovat, että ihmisten huoli taloudesta ja tulevasta näkyy hyvin selkeästi myös heidän huutokaupassaan.

– Se näkyy ihan todella selvästi ihan kaikessa, Aki sanoo vakavana.

– Ihan kaikkea eivät ihmiset enää osta. Esimerkiksi Arabian maitokannujen hinnat ovat laskeneet selkeästi, eikä se ole enää sellainen vetonaula, minkä takia tullaan huutokauppaan. Monet esineet ovat menettäneet arvonsa, Heli jatkaa.

Aki arvioi, että hinnat ovat pudonneet yhtäkkiä noin kolmanneksella. Se näkyy suoraan heidän kassassaan.

– Ihan kaiken hinta on tullut alas ainakin 30 prosenttia, paitsi kullan ja hopean. Ne nousevat ja niitä ihmiset edelleen haluavat, hän sanoo.

– Jos miettii vaikka viisi vuotta taakse päin, että mitä myytiin silloin ja mitä myydään nyt, niin kaiken muun hinta on laskenut valtavasti.

Palsanmäet arvelevat, etteivät ihmiset uskalla enää tarjota esineistä huutokaupassa yhtä suuria summia kuin aiemmin, sillä he miettivät tarkemmin mihin rahaa kannattaa käyttää.

Suomen huutokauppakeisarissa nähdään tuttuun tapaan myös apumies Markku, jonka pajassa syntyy toinen toistaan kiehtovampia esineitä.

Vielä viime vuonna huutokauppaan tuli usein puheluita, jossa tiedusteltiin tiettyjä tuotteita. Nyt puhelinlangat ovat hiljentyneet, sillä ostajat ovat varovaisempia.

– Aika harvoin se puhelin enää soi. Nyt mietitään tarkemmin mitä tarvitaan. Kaiken pitää olla tänä päivänä siistiä ja ehjää. Mikään rikkinäinen ja huonokuntoinen ei kelpaa, sillä rahat halutaan käyttää harkiten, pari kertoo.

Tulevaisuudessa pari aikoo panostaa sekä hyvinvointiinsa että tietysti myös huutokauppaansa.

Ennen korona-aikaa Palsanmäet unelmoivat varhaisista eläkepäivistä Espanjan auringon alla, mutta pandemian myötä he joutuivat hautaamaan haaveensa.

– Kyllä korona vei ne hankkeet täysin ja nyt näyttää siltä, että töitä on painettava hamaan tulevaisuuteen.

– Päivä kerrallaan mennään ja välillä huilataan. Ja pysytään terveenä. Se on tällä hetkellä kaikista tärkeintä, pari sanoo.

Suomen huutokauppakeisarin uusi tuotantokausi Nelosella maanantaisin 22. elokuuta alkaen.