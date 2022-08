Tänään tv:ssä: 007 – Huominen ei koskaan kuole -elokuvassa vilisee 100 miljoonan dollarin edestä tuotesijoittelua – huomaatko kaikki?

James Bond -elokuvat ovat aina olleet tuotesijoittelun taivas. Vuonna 1997 elokuva 007 – Huominen ei koskaan kuole löi ennätyksiä tuotesijoittelun määrässä.

Keskiviikkoiltana 17. elokuuta televisioruutuihin hyppää jälleen James Bond.

Pierce Brosnanin tähdittämä 007 – Huominen ei koskaan kuole ilmestyi vuonna 1997. Bond-elokuva oli juoneltaan ensimmäinen, joka ei perustunut Ian Flemingin (1908–1964) kirjaan.

Roger Spottiswoodenin ohjaamassa, järjestyksessään 18. Bond-elokuvassa brittiläinen sotilasalus tuhoutuu hämärissä olosuhteissa ja uppoaa Vietnamin edustalla.

Tapahtumasta syytetään Kiinaa, ja koko maailma keikkuu uuden suursodan partaalla. Kyse on kuitenkin harhautuksesta. Kaiken takana on mediaimperiumin omistaja Elliot Carver (Jonathan Pryce), joka haluaa aloittaa kolmannen maailmansodan. Salainen agentti 007 pääsee vihille Carverin juonesta ja lähtee estämään tätä suunnitelmissaan.

BBC:n vuoden 2002 uutisen mukaan jo tuolloin James Bond -elokuvat olivat elokuvamaailman suurimpia tuotesijoittelun kohteita. Bond rakastaa merkkiautojaan, kellojaan ja pukujaan, ja elokuvissa nähdään tuoreinta agenttiteknologiaa.

Business Insiderin mukaan ennätyksen tuotesijoittelun rahallisessa määrässä 1990-luvulla teki nimenomaan elokuva 007 – Huominen ei koskaan kuole yli 100 miljoonan dollarin tuotesopimuksillaan. Elokuvalla oli yhteensä kahdeksan suurta yhtiökumppania: Avis Car Rental, BMW, Ericsson, Heineken, L'Oréal, Omega, Smirnoff, ja Visa muiden tuotemerkkien ohella.

Elokuvassa nähdäänkin Smirnoff-vodkapulloja, Sonyn televisioruutu, Visan tarra lasiovessa, miesten Omega-kello ja merkkiautoja lähtien Range Roverista ja Mercedes-Benzistä. Toimintakohtauksessa lavallinen Heineken-olutlaatikoita räsähtää asfalttiin, ja hahmot käyttävät Ericssonin matkapuhelimia. Elokuvan pahis, Carver ja tämän vaimo juovat Bollingerin samppanjaa ja Bond kurvailee elokuvassa BMW:n moottoripyörällä.

Bond-elokuvien tuotesijoittelun määrää on vuosien saatossa kritisoitu.

BBC:n mukaan agenttihahmon luoja Ian Fleming näki, että Bond ja laatumerkit kuuluvat yhteen. 007:n lempiautot ovat Bentley ja Aston Martin, elokuvissa automerkkejä vilisee sponsorista riippuen esimerkiksi Fordin ja BMW:n kautta Lincoln Continentaliin, ja BBC:n mukaan Bond luottaa kirjoissa aina Gordonin giniin ja Morelandin savukkeisiin.

Eri tuotemerkkien määrä on siis valtava. Samanaikaisesti elokuvia on kritisoitu Bondin maailman ”uhraamisesta mainostukselle”.

Mainosryhmä Agency.comin eurooppalainen puheenjohtaja Andy Hobsbawn kertoi vuonna 2006 Telegraphille, että erilaiset merkkituotteet antavat Bondille laadun tuntua, mutta esimerkiksi Sonyn tuotesijoittelut hän tuomitsi.

Hobsbawnin mukaan Sonyn esiintyminen elokuvissa ei edistänyt tarinaa tai juonta, vaan tärkeintä oli vain saada logo mahdollisimman näkyvälle paikalle. Monien kriitikoiden mielestä tuotesijoittelun tulisi tukea elokuvan tarinaa. Osan mielestä niin ei pitäisi missään nimessä tehdä, vaan tuotesijoittelu tulisi aina tehdä vasta sitten, kun käsikirjoitus on lukkoon lyöty.

Bond ja merkkituotteet eivät ole jääneet vain parinkymmenen vuoden takaiseen maailmaan. Lukuisten muiden tuotesijoittelukohtausten lisäksi esimerkiksi Casino Royalessa Vesper Lynd (Eva Green) kysyy Bondilta, onko hänellä ranteessaan Rolex. Bond vastaa ”Omega” ja vilauttaa kelloaan Lyndille, joka kehuu kelloa kauniiksi.

Suomen vuoden 2021 katsotuin elokuva, 007 – No Time to Die oli The Guardianin mukaan taas tuotesijoittelun taivas. NPR:n mukaan elokuvassa vilahtaa ainakin 30 eri tuotemerkkiä.

Tuotemerkit ja Bond-elokuvat auttavat toinen toisiaan: elokuvat myyvät merkkejä, ja merkit mainostavat elokuvia.

007 – Huominen ei koskaan kuole 17. toukokuuta Nelosella klo 21.