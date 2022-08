Tänään tv:ssä: Tällainen on pelottava yhteisö, johon naisilla ei ole asiaa – johtaja suoltaa hyytäviä sanoja

Äärioikeistolaisen liikkeen vitseihin verhoiltu rasismi järkyttää tv-toimittaja Louis Theroux’ta.

Nicholas J. Fuentes (vas.) on vastaan kaikkea maahanmuuttoa. Suosionsa mies on kerännyt nettistriimeillä, joita katsovat tuhannet ihmiset.

Brittitoimittaja Louis Theroux paneutuu amerikkalaiseen äärioikeistoliikkeeseen dokumenttisarjassaan Theroux: Amerikan somesoturit.

Sosiaalisen median alustoilta ponnistaneen kiihkomielisen Amerikka ensin -yhteisön ideologiaan kuuluvat keskeisinä rasismi, naisviha, homofobia ja antisemitismi.

Theroux vierailee Floridan Orlandossa järjestetyssä konservatiivien CPAC-konferenssissa, jossa paikalla oli äärioikeistoliikkeen nousevan tähden Nicholas J. Fuenten, 22, äänekäs kannattajajoukko.

Fuentesin linja on liian radikaali jopa republikaanien oikeistosiivelle, eikä hän pääse puolueen tilaisuuksiin.

– CPAC on perseestä ja homoille. He eivät ole oikeita konservatiiveja. Me häivymme, Fuentes julistaa aulassa.

Joukkio seuraa uskollisena johtajaansa ja poistuu Amerikka ensin -huutojen saattelemana rakennuksesta. Fuentes päättää järjestää oman konferenssin.

Tilaisuutta järjestellään ja pöytiin jaetaan tarroja, joissa lukee: Amerikka ensin narttu. Pilkun puuttuminen narttu-sanan edestä huvittaa Theroux’ta.

– Nyt kuulostaa siltä kuin te olisitte narttuja. Paha kämmi, Theroux naurahtaa.

Kun Theroux toivoo saavansa tavata yhteisön naisedustajan, hän saa tylyn vastauksen.

– Lähes kaikki ovat miehiä. Yritämme pitää naiset pois sisäpiiristä. Naiset murtuvat paineen alla ja aiheuttavat hankausta ryhmässä, Fuentes selittää.

Fuentesin mukaan naisen paikka on kotona.

– Naiset on saatu uskomaan, että on kunniallista hylätä omasta kohdusta tullut lapsi ja mennä jonkun suuryhtiön leipiin. Sairasta! hän meuhkaa.

Myöskään naisten äänioikeus ei ilahduta miestä.

– Minä en sitä kannata, mutta tuskinpa se poistuu lähiaikoina.

Nettitrolli Baked Alaska, oikealta nimeltään Anthime Gionet, kuuluu Fuentesin lähipiiriin. Hän oli yksi kongressitaloon tunkeutuneista kapinallisista 6. tammikuuta 2021.

Konferenssilavalla Fuentes esiintyy raptähden elkein ja lietsoo väkeä vastarintaan.

– Kun näen, mitä maassamme tapahtuu, en halua kuunnella viiden tunnin podcasteja politiikasta. Haluan sanoa tietyille tyypeille päin naamaa: ”Amerikka ensin, narttu!”

Theroux on järkyttynyt Fuentesin valheellisuudella ja vitsikkyydellä väritetystä visiosta.

Dokumentaristi tapaa Fuentesin lähipiiriä, joihin kuuluu myös aktivisti ja nettitrolli Beardson Beardly. Theroux saa täyslaidallisen niskaansa kysyttyään tämän natsitervehdyksistä. Aktivisti lopettaa haastattelun lyhyeen ja kävelee pois.

Myöhemmin Theroux tapaa Brittany Ventin, joka kuulunut jossain määrin liikkeeseen ja kertoo pitäneensä osaa lausunnoista vitseinä. Nyt hän on suututtanut liikkeen keskeiset hahmot. Nainen näyttää Theroux’lle videon, jossa Beardson Beardly uhkaa raiskata hänet.

– He eivät siedä naisia, oli nainen millainen hyvänsä, Venti sanoo.

Theroux: Amerikan somesoturit – Kiihkoilijat netissä esitetään Yle TV2 -kanavalla 29. elokuuta klo 21.00. Kaikki kolme osaa ovat jo katsottavissa Yle Areenassa.