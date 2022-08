Näyttelijä Ezra Millerin, 29, raju alamäki syvenee – hakeutui hoitoon ja rikkoi hiljaisuuden

Supersankarielokuvia tähdittävä näyttelijä on joutunut toistuvasti ongelmiin virkavallan kanssa. Häntä kohtaan on myös esitetty rajuja syytöksiä.

Näyttelijä Ezra Miller on vellonut keskellä skandaalia jo kuukausien ajan.

DC Comicsin supersankarielokuvien Salama-hahmona tunnettu Ezra Miller, 29, on joutunut valtavan kohun silmään. Warner Brothersin palkkalistoilla oleva Miller on ajautunut tänä vuonna useita kertoja ongelmiin virkavallan kanssa ja häntä kohtaan on esitetty rajuja syytöksiä 18-vuotiaan naisen manipuloinnista.

Nyt Miller on rikkonut hiljaisuuden tilanteestaan. Varietyn mukaan näyttelijä paljastaa lehdelle toimittamassaan tiedotteessa, että hän on hakeutunut ammattiavun piiriin mielenterveysongelmien vuoksi.

– Käytyäni hiljattain läpi intensiivisen kriisin olen ymmärtänyt, että kärsin monimutkaisista mielenterveysongelmista ja olen aloittanut jatkuvan hoidon, Miller kertoo tiedotteessaan.

– Haluan pyytää anteeksi kaikilta niitä, joita olen huolestuttanut tai järkyttänyt käytökselläni. Olen sitoutunut tekemään tarvittavan työn, jotta voin olla taas terveessä, turvallisessa ja tuottavassa elämänvaiheessa, hän jatkaa.

Miller pidätettiin viimeksi viime viikolla epäiltynä murtovarkaudesta, jonka seurauksena Vermontissa sijaitsevasta kodista katosi toukokuussa alkoholipulloja.

Rolling Stonen mukaan Vermontin poliisi etsii lisäksi 25-vuotiasta äitiä ja kolmea lasta, joiden epäillään viettäneen aikaa Millerin farmilla. Poliisi yritti toissa viikolla löytää lapsia, jotta lastensuojeluviranomaiset voisivat suorittaa kiireellisen huostaanoton. Poliisi epäilee, että Miller piilottelisi perhettä, mutta näyttelijän mukaan he eivät ole viettäneet aikaa hänen tilallaan kuukausiin.

Millerin ongelmat ovat jatkuneet jo kuukausia. Guardianin mukaan Miller pidätettiin aiemmin tänä vuonna sekavan käytöksen ja ahdistelun vuoksi Havaijilla. Huhtikuussa hänet puolestaan pidätettiin pahoinpitelystä epäiltynä. Syytteet ahdistelusta kaatuivat oikeudessa, eikä pahoinpitelystä lopulta nostettu syytteitä lainkaan.

Ezra Miller, Ben Affleck ja Gal Gadot elokuvassa Justice League.

Lisäksi Amerikan alkuperäiskansojen aktivisti Chase Iron Eyes ja hänen puolisonsa ovat syyttäneet Milleriä heidän Tokata-tyttärensä manipuloinnista ja painostamisesta. Peoplen mukaan Vanhemmat väittivät aiemmin, että Miller tarjosi 18-vuotiaalle Tokatalle LSD:tä ja marihuanaa ja käyttäytyi ”kulttimaisesti”. Vanhempien väitteiden mukaan he löysivät Tokatan Millerin tilalta tammikuussa ilman avaimia, ajokorttia tai rahaa, jotta tämä ei voinut poistua paikalta omin voimin.

Vanhempien mukaan Miller käytti väkivaltaa, väkivallalla uhkailua, pelottelua, vainoharhaisuutta, harhakuvitelmia ja huumeita pitääkseen heidän tyttärensä pauloissaan. Tokata julkaisi myöhemmin Instagramissa tiedotteen, jossa hän kiisti kaikki vanhempiensa väitteet.

Miller nousi otsikoihin jo vuonna 2020, kun julkisuuteen putkahti nauhoite, jolla hän vaikutti kuristavan naista. Tapauksesta ei kuitenkaan nostettu syytteitä.

Millerin ympärillä velloneet ongelmat ja näyttelijän kyseenalainen käytös ovat amerikkalaismedian mukaan saaneet Warner Brothersin varpailleen. Hollywood Reporter uutisoi viime viikolla, että elokuvastudio valmistautui tarvittaviin toimenpiteisiin sen varalta, jos Millerin tilanne synkkenee entisestään.

Millerin tähdittämän The Flash -jättituotannon on määrä saada ensi-iltansa ensi kesänä. Mikäli näyttelijä ei olisi hankkinut itselleen apua, olisi Warner saattanut Hollywood Reporterin mukaan luopua elokuvasta kokonaan.

Elokuvastudiota lähellä oleva lähde paljastaa Varietylle, että Warner Brothers tukee Millerin päätöstä hakea apua.

Ezra Miller on näytellyt myös muun muassa Harry Potter -elokuvien spin off -elokuvasarjassa Ihmeotukset ja niiden olinpaikat sekä Justice League -supersankarielokuvassa.