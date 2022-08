Jatkoa Game of Thronesille ja Taru sormusten herrasta -sarjalle, kohuelokuva Marilyn Monroen skandaaleista, M/S Romanticin tekijän uutuus... – Tv-lehti valitsi Netflixin, C Moren, HBO Maxin, Disney+:n ja muiden palveluiden supertarjonnasta syksyn kiinnostavimmat uutuudet.

Tämän syksyn kiinnostavimpia uutuuksia, myötäpäivään vasemmalta ylhäältä: Pistol, Exit Suomi, Blondi, Munkkivuori sekä House of the Dragon (keskellä).

Suoratoistopalveluissa saa tänäkin syksynä ensi-iltansa satoja uutuuksia. IS Tv-lehti kävi läpi kaikki tässä vaiheessa tiedossa olevat uutuudet ja valitsi joukosta syksyn sadon 20 ehdottomasti kiinnostavinta uutta sarjaa ja elokuvaa.

1. House of the Dragon

Fantasiadraamasarja Game of Thrones oli HBO-kanavan 2010-luvun suurin ilmiö, jonka päätyttyä 2019 alkoi välittömästi spekulointi jatkosarjalla. Vuosia odotettu House of the Dragon sijoittuu 200 vuotta varhaisempaan aikaan, ja kuvaa Targaryenin valkohapsisen suvun verisiä varhaisvaiheita – joihin silloinkin kuului lohikäärmeitä. Pääosaa esittää sarjoista The Crown ja Doctor Who tuttu Matt Smith.

Ma 22.8. alkaen HBO Max

House of the Dragonin tähtinä ovat Emma D’Arcy sekä sarjoista The Crown ja Doctor Who tuttu Matt Smith.

Lue lisää: Uusi House of the Dragon -sarja tihkuu seksiä – näyttelijän mielestä jopa liikaa

2. Blondi

Joyce Carol Oatesin kuvitteellinen romaani Marilyn Monroen elämästä herätti kohun ilmestyessään vuonna 2000, kun se väitti presidentti John F. Kennedyn ja tämän senaattoriveljen Robert Kennedyn olevan osallisia tämän kuolemaan. Andrew Dominikin ohjaama elokuva lisää soppaan muun muassa Monroen huume­riippuvuuden ja sen, miten tätä käytettiin urallaan hyväksi. Pääosassa säteilee kuubalais­espanjalainen Ana de Armas.

Pe 23.9. alkaen Netflix

Ana de Armas näyttelee Marilyn Monroeta elokuvassa Blondi.

Lue lisää: Itsemurha vai vahinko? Marilyn Monroen kuolema on kuohuttanut jo 60 vuotta – tämä hänen viimeisistä hetkistä nyt tiedetään

3. Munkkivuori

Helsingin rauhalliseen kaupunginosaan sijoittuva jännitys­draamasarja seuraa lasten kaveriporukan näkökulmasta tragediaa, joka alkaa, kun pihapiiristä katoava lapsi saa aikuiset ottamaan oikeuden omiin käsiinsä. M/S Romanticin tekijän Jani Volasen ohjaama ja käsikirjoittama sarja pursuaa 1980-luvun nostalgiaa ja epäilemättä äkkivääriä oivalluksia. Aikuisrooleissa nähdään muun muassa Joanna Haartti, Laura Birn, Eero Milonoff, Sampo Sarkola ja Olavi Uusivirta.

Syksyllä Elisa Viihde Viaplay

Jani Volasen ohjaama ja käsikirjoittama Munkkivuori-sarja pursuaa 1980-luvun nostalgiaa. Nuorta Mirkoa näyttelee Viljami Loponen.

4. Taru sormusten herrasta: Valtasormukset

J. R. R. Tolkienin luomaan fantasia­maailmaan sijoittuva toiminta­draamasarja kertoo tuhansia vuosia Peter Jacksonin elokuvia varhaisemmasta ajasta, Keskimaan Toisesta aikakaudesta, jolloin muun muassa kuuluisat valtasormukset taottiin ja lordi Sauronin pahuus alkoi vahvistua. Elokuvien tavoin sarjaa on kuvattu Uudessa-Seelannissa, mutta Jacksonin sijaan joukkoja johtavat nyt pääkäsikirjoittajat J. D. Payne ja Patrick McKay.

Pe 2.9. alkaen Prime Video

Valtasormukset-sarja vie takaisin Taru sormusten herrasta -elokuvien maailmaan.

5. Exit Suomi

Puheenaiheeksi kohonneeseen norjalaiseen kohusarjaan perustuva suomalais­sovitus satirisoi yritys- ja finanssi­maailman ylilyöntejä eli ökyrikkaiden pörssi­pelureiden huumeiden­käyttöä, vallanhimoa, seksiä ja sisäpiiri­kauppoja. Pääjuoni on napattu alkuperäisestä sarjasta, mutta mausteena on käytetty alan sisäpiirin haastatteluista poimittuja täkäläisiä yksityiskohtia. Tuomas Vimman ja Matti Koskisen sovittaman sarjan pääosissa ovat Olli Rahkonen, Max Ovaska, Jarkko Niemi ja Jarkko Lahti.

Lokakuussa C More

Exitin ykköskauden hahmoja ovat muun muassa Kim (Max Ovaska), Hasse (Jarkko Lahti, takana vas.), Benjamin (Jarkko Niemi) ja Krisu (Olli Rahkonen). Takana oikealla ohjaaja Olli Ilpo Salonen.

6. Pistol

Legendaarisen brittiläisen punkbändin Sex Pistolsin vaiheista kertova minisarja perustuu kitaristi Steve Jonesin 2017 ilmestyneisiin muistelmiin. Menestysohjaaja Danny Boylen sarja herätti jo etukäteen huomiota, kun poppoon entinen keulakuva John Lydon epäonnistui yrityksissään estää bändin musiikin käytön sarjassa.

To 8.9. alkaen Disney+

Sex Pistolsin vaiheista kertova minisarja perustuu kitaristi Steve Jonesin muistelmiin. Bändin jäsenet: Paul Cook (Jacob Slater), John Lydon (Anson Boon), Steve Jones (Toby Wallace), Glen Matlock (Christian Lees).

7. Musta valo

Rikostutkija Anna Valli (Maria Sid) sotkeutuu Petri Karran romaaniin perustuvassa jännitys­draamasarjassa syvälle valheisiin, kun hän tutkiessaan rikollispomon pojan katoamista huomaa johtolankojen johtavan omaan poikaansa ja alkaa peitellä tämän jälkiä. Mukana myös Samuli Edelmann ja Tommi Korpela.

Syksyllä C More

8. Pinokkio-elokuvat

Syksyn aikana ilmestyy kaksi eri Pinokkio-elokuvaa: syyskuussa Robert Zemeckisin Disneylle ohjaama näytelty versio, jonka kaartiin kuuluvat sekä Tom Hanks että Joseph Gordon-Levitt, ja joulukuussa Guillermo del Toron työstämä nukkeanimaatio, jonka ääninä ovat muun muassa Finn Wolfhard, Cate Blanchett ja Christoph Waltz.

To 8.9. alkaen Disney+ ja joulukuussa Netflix

9. JVG – vuodet ollu tuulisii

Keväällä elokuva­teattereissakin nähty dokumentti seuraa rapduo JVG:n uraa ja vaiheita vuosien varrelta kerätyn video- ja kuvamateriaalin kautta. Jare Brand ja VilleGalle valottavat myös välillä rakoilleita välejä jälkimmäisen Joonas-veljeen.

To 15.9. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Lue lisää: VilleGallella meni veljensä kanssa välit poikki kolmeksi vuodeksi – pikkuveli Mäk Gälis kommentoi nyt taannoista välirikkoa

10. Copenhagen Cowboy

Elokuvista Pusher, Drive ja The Neon Demon tunnetun tanskalais­ohjaajan Nicolas Winding Refnin väreilevän synkkä rikos­trillerisarja tarkastelee Kööpenhaminan alamaailmaa. Ihmiskaupan uhrin, nuoren Miun (Angela Bundalovic), päästyä pakenemaan hän aloittaa oman kostoretkensä.

Syksyllä Netflix

11. Tapaus Aarnio

Huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio kertoo rikosvyyhtinsä tarinan omasta näkökulmastaan Sami Kieksin ohjaamassa dokumentti­sarjassa.

Marraskuussa Discovery+

12. The Dreamer – Becoming Karen Blixen

1930-luvulle sijoittuva sarja seuraa Minun Afrikkani -romaanin kirjoittajan Karen Blixenin paluuta Tanskaan monien Itä-Afrikassa viettämiensä vuosien jälkeen. Pääosassa on Connie Nielsen.

Su 18.9. alkaen Elisa Viihde Viaplay

13. Mike

I, Tonya -elokuvan tekijöiden minisarja kuvaa nyrkkeilijä Mike Tysonin uraa ja oman elämän kohuja. Pääroolia esittää Trevante Rhodes, ja manageri Cus D’Amatoa legendaarinen Harvey Keitel.

To 8.9. alkaen Disney+

14. The School for Good and Evil

Harry Potter -elokuvien maailmaa muistuttava fantasiaseikkailu seuraa parhaiden kaverien Sophien (Sophia Anne Caruso) ja Agathan (Sofia Wylie) vaiheita lumotussa koulussa, jossa toisesta tulee prinsessa ja toisesta noita.

Pe 21.10. alkaen Netflix

15. My Policeman

Laulajatähti Harry Styles näyttelee pääosaa, nuorta poliisia, kielletystä rakkaudesta 1950-luvun Britanniassa kertovassa draama­elokuvassa.

Pe 4.11. alkaen Prime Video

16. The Kingdom – Exodus

Legendaarisen kohuohjaajan Lars von Trierin tanskalainen mysteerisarja Valtakunta saa 25 vuoden jälkeen uuden kolmannen kauden, jossa portti valtakuntaan alkaa vihdoin avautua.

Lokakuussa Elisa Viihde Viaplay

17. The Case Against Cosby

We Need to Talk about Cosby -sarjan jälkeen valmistunut uusi kaksiosainen dokumentti paljastaa yksityiskohtia koomikkolegenda Bill Cosbyn seksuaali­rikosepäilyistä. Haastateltavana on muun muassa Cosbyn oikeuteen haastanut Andrea Constand.

Syksyllä MTV Katsomo

Lue lisää: Entinen Playboy-tähti esittää uutuusdokumentissa järkyttäviä yksityiskohtia Bill Cosbysta – ravintolailta päättyi karmealla tavalla tv-tähden asunnolla

18. Arman ja viidenkympin kriisi

51-vuotias Arman Alizad luotaa uudessa sarjassaan ikääntymisen hänelle aiheuttamia tuntemuksia ja suuntaa muun muassa Ibizan bile­maailmaan, seniori­tansseihin ja bingoon.

Ke 14.9. alkaen Ruutu+

19. The Old Man

Näyttelijälegenda Jeff Bridges näyttelee tuottamassaan sarjassa entistä CIA:n agenttia, joka vuosien jälkeen joutuu sekä vihollistensa että FBI:n väen (John Lithgow) tähtäimiin.

Ke 28.9. alkaen Disney+

20. Greyn anatomia, kausi 19

Suositun sairaala­draamasarjan 19. kauden kaartiin liittyy uutena hahmona suomen­sukuinen Niko Terho, joka esittää erikoistuvaa kirurgia ja perheensä mustaa lammasta.

Ma 10.10. alkaen Ruutu+

Lue lisää: Niko Terho sai roolin huippusuositusta amerikkalaissarjasta – käänsi elämänsä suunnan täytettyään 18 vuotta

Suosikkipalaajat

She-Hulk: Attorney at Law, humoristinen Marvel-sarja, to 18.8. alkaen Disney+

The Harlins, tosi-tv-sarjan kausi 2, ke 24.8. alkaen MTV Katsomo

Renny ja Johanna Harlinin elämää seuraavan tosi-tv-sarjan toinen kausi starttaa elokuun lopussa.

Cell 8 (Edward Finniganin hyvitys), rikosdraamasarja, su 28.8. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Gåsmamman, rikosdraamasarjan kausi 6, ma 29.8. alkaen C More

Andor, Star Wars -seikkailusarja, ke 31.8. alkaen Disney+

Cobra Kai, toiminta­komediasarjan kausi 5, pe 9.9. alkaen Netflix

The Handmaid’s Tale, jännityssarjan kausi 5, to 15.9. alkaen HBO Max

Ex and the City Suomi, tosi-tv-sarjan kausi 2, to 15.9. alkaen Discovery+

Rantabaari, saippua­draamasarjan kausi 5, ma 19.9. alkaen C More

The Kardashians, tosi-tv-sarjan kausi 2, to 22.9. alkaen Disney+

Kummeli esittää: Kontio & Parmas, poliisi­komediasarjan kausi 4, marraskuussa Ruutu+

Syke, sairaala­draamasarjan kausi 13, joulukuussa Ruutu+

Kaikki synnit, rikos­draamasarjan kausi 3, syksyllä Elisa Viihde Viaplay

The Witcher: Blood Origin, syksyllä Netflix

Muista myös nämä

The Sandman, super­suositun fantasia­draamasarjan ykköskausi, Netflix

Better Call Saul, Breaking Bad -universumiin sijoittuvan draamasarjan viimeinen jakso, Netflix

Tapoin äsken isäni, true-crime -dokumentissa seurataan isänsä ampuneen Anthony Templetin henkistä tilaa ennen ja jälkeen tapahtumien, Netflix