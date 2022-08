Kuningas valitsi syntymäpäivänsä vuodenajan mukaan – loi perinteen, joka elää yhä

Kuninkaallisten käytösopas -sarja näyttää, miten juhlitaan tyylillä ja prameasti.

Britannian kuninkaallinen perhe seuraa Trooping the Colour -paraatia perinteisesti Buckinghamin palatsin parvekkeelta. Kuvassa prinssi Charles ja prinsessa Diana vielä avioparina sekä prinssi Philip (vas.), kuningatar Elisabet, Kentin prinsessa Marie Christine ja Kentin prinssiparin lapsia.

Britannian kuninkaallisperheestä kiinnostuneille on nyt luvassa herkkua, sillä uusi sarja Kuninkaallisten käytösopas tarjoaa kuuden jakson verran tietoa brittimonarkian tavoista, tottumuksista ja historiasta niiden taustalla. Monia kuninkaallisia tilaisuuksia ohjaavat vuosisatojen perinteet ja tiukat ohjeet, joita on noudatettava. Ensimmäisessä jaksossa teemana ovat juhlat.

Hääkakusta säästetään ylimmäinen kerros kastejuhlia varten.

Juhlista majesteettisimmat ovat tietenkin kruunajaiset. Rituaaleja täynnä olevan seremonian ytimessä on hallitsijan voitelu pyhällä öljyllä. Kuningatar Elisabet II kruunattiin 1953.

Kuninkaallisten syntymä on aina suuri tapaus. Perinteisesti synnytykset tapahtuivat kotona. Sairaalassa synnyttäminen ja vauvan esitteleminen maailmalle sairaalan portailla ovat siis suhteellisen uusia traditioita, jotka aloitti prinsessa Anne ja sinetöi prinsessa Diana.

Kastejuhlaan liittyvät perinteet ovat lähtöisin 1840-luvulta kuningatar Viktorian lasten kastamisesta. Tower of Londonin säilöstä tuodaan kultainen ja koristeellinen kastemalja, joka täytetään kastevedellä, joka on perinteisesti tuotu Jordanvirralta.

Jo miltei kahden vuosisadan ajan vauvat on puettu Honiton-pitsillä koristeltuun kastepukuun, josta on tullut tärkeä symboli kuninkaallisperheelle. Yksi perinne on myös se, ettei hääkakun yläkerrosta ikinä syödä hääpäivänä, vaan se säilytetään huolellisesti ja syödään kastejuhlassa.

Kuningatar viettää syntymäpäiviään kahdesti vuodessa: varsinaisena päivänä 21. huhtikuuta sekä virallisesti kesäkuussa, kuten kaikki hallitsijat Yrjö II:n vuonna 1748 aloittaman perinteen mukaan. Koska Yrjö II ei tykännyt syntymäpäivänsä olevan marraskuun kylmyydessä ja kosteudessa, hän valitsi itselleen toisen syntymäpäivän kesäajalle.

Hallitsijan kesäkuinen syntymäpäiväjuhla on suuri spektaakkeli, jolloin tuhannet kerääntyvät seuraamaan Trooping the Colour -sotilasparaatia ja kuninkaallista tervehdystä kuningattarelle. Tavan mukaan kuninkaallinen perhe kokoontuu Buckinghamin palatsin parvekkeelle.

Kuningatar Elisabet II muistetaan aina kruunajaisten vuosipäiväjuhlista, joita hän pisimpään hallinneena monarkkina on saavuttanut enemmän kuin kukaan toinen hallitsija brittien historiassa. Kukaan ennen häntä ei ole ollut vallassa 70 vuoden ajan ja viettänyt platinajuhlia.

Kuningatar Elisabet seurasi juhlaparaatiaan muun muassa herttuatar Catherinen ja prinssi Williamin sekä parin lasten prinssi Louisin, prinsessa Charlotten ja prinssi Georgen kanssa kesäkuussa 2022.

Joka kesä sitten 1860-luvun monarkki on kutsunut vieraita kuninkaallisiin puutarhajuhliin. Silloin kuningattarella on tilaisuus tavata tavallisia kansalaisia, joiden yhteisön eteen tekemälle palvelukselle tai panokselle kuningatar haluaa antaa tunnustusta. Kuningatar saapuu paikalle kansallislaulun kajahtaessa ilmoille. Hetki on erityinen, kun kuninkaallinen perhe kävelee rappuset alas palatsista tavatakseen vieraansa nurmikolla.

1860-luvulla kuningatar Viktorian puutarhajuhlat olivat yksinomaisesti ylempien luokkien jäsenille, mutta tähän tapaan tuli muutos 1945, kun kuningatar Elisabetin isä, kuningas Yrjö VI kutsui paikalle palvelumiehiä ja -naisia toisen maailmansodan jälkeen.

Tulevien jaksojen teemoihin kuuluvat häät, muoti, matkustus, kiinteistöt ja harrastukset.

