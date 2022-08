Nämä Hollywood-tähdet vihasivat toisiaan – kahden kohdalla raivoaminen vaihtui rakastumiseen

Elokuvahittien kulisseissa on muhinut toinen toistaan rumempia välirikkoja. Listasimme näyttelijätähdet, jotka kantoivat kaunaa toisilleen kulissien takana.

Näyttelijöiden tehtävänä on välittää roolihahmojen välinen kemia valkokankaille. Oli kyseessä sitten hahmojen rakkaus- tai ystävyyssuhde voi kameroiden sammuessa tilanne olla täysin päinvastainen.

Kuvauksissa näyttelijät viettävät toistensa kanssa aikaa intensiivisesti kuukausitolkulla, eikä aina yhteenotoilta vältytä. Toisinaan eripurat kuvauksissa ovat kärjistyneet jopa fyysiseksi asti.

Brittilehti Daily Mail listasi Hollywood-näyttelijöitä, jotka kantoivat kaunaa kulisseissa.

Brad Pittin musta lista

Hollywoodin eturivin näyttelijäkaartiin lukeutuva Brad Pitt, 58, on pitkällä urallaan työskennellyt lukuisten tähtinäyttelijöiden kanssa.

Kaikki eivät kuitenkaan ole tehneet häneen vaikutusta, vaan osa kollegoista on saanut hänet näkemään punaista. Jopa niin, että hänellä on lista näyttelijöistä, joiden kanssa hän ei suostu työskentelemään.

Pittin ”mustan listan” paljasti Bullet Train -elokuvassa Pittin rinnalla näyttelevä Aaron Taylor-Johnson Variety-lehdelle. Taylor-Johnsonin mukaan tähti on listannut rakastamansa näyttelijät sekä heidät, joiden kanssaan hän ei halua samoihin kuvauksiin.

Taylor-Johnson huomautti kuitenkin, että Pitt on tehnyt listan ”hyvän maun rajoissa” ja haluaa vain olla ”positiivisten ja hyvien tyyppien ympäröimänä”.

Mysteeriksi jäi toistaiseksi, keitä Pittin listalle on päätynyt.

Brad Pitt ja Aaron Taylor-Johnson näyttelevät Japaniin sijoittuvassa toiminta­komediassa Bullet Train, joka sai ensi-iltansa tänä kesänä.

Osa Hollywood-tähdistä on ilmaissut huomattavasti äänekkäämmin vihanpitonsa vastanäyttelijäänsä kohtaan.

Dustin Hoffman ja Meryl Streep riitelivät kuin roolihahmonsa

Dustin Hoffman, 85, ja Meryl Streep, 73, näyttelivät aviokriisiin ajautunutta pariskuntaa vuonna 1979 ilmestyneessä elokuvassa Kramer vastaan Kramer. Heidän suhteensa oli yhtä myrskyisä myös kameroiden sammuttua.

Puhuessaan Time-lehdelle vuonna 1979 Streep kertoi kaksikon epämiellyttävästä ensikohtaamisesta. Dustin oli tuolloin 42-vuotias ja Meryl 30-vuotias.

– Hän tuli luokseni ja sanoi: "Olen Dustin-burp-Hoffman" ja laittoi kätensä rinnoilleni, Streep kertoi.

– "Mikä vastenmielinen sika", ajattelin.

Meryl Streep on kertonut Dustin Hoffmanin lyöneen häntä Kramer vastaan Kramer -elokuvan kuvauksissa.

Tutustuminen ei edennyt parempaan suuntaan kuvausten edetessä. Eräässä kohtauksessa kuvattiin pariskunnan riitelyä, ja Streep väitti Hoffmanin lyöneen häntä varoittamatta.

– Se oli ensimmäisen elokuvani ensimmäinen otto, ja hän läimäisi minua, Streep kertoi The New York Timesille vuonna 2018.

Elokuvan tuottajan mukaan Hoffman piikitteli Streepiä puhumalla tämän kuolleesta poikaystävästään, näyttelijä John Cazalesta. Hoffmania puolestaan ärsytti, kun Streep ehdotti parannusehdotuksia omaan roolihahmoonsa.

– "Meryl, voisitko lopettaa tuon feminismilipun kantamisen ja vain näytellä kohtauksen”, Streep kertoi Vanity Fairin mukaan.

Streep palkittiin ensimmäisen kerran Oscarilla elokuvasta Kramer vs. Kramer (1979).

Hoffman on sittemmin sanonut, että hänen käyttäytymisensä kumpusi hänen omasta turhautumisestaan, sillä hän kävi itse läpi aivoeroa.

– Tunsin kuvauksissa samoja tunteita, joita tunsin omaa vaimoani kohtaan avioeron kynnyksellä, Hoffman kertoi Huffington Postille.

Valkokankailla Kramer vastaan Kramer oli lopulta jymymenestys. Sekä Streep että Hoffman saivat rooleistaan Oscarin.

Kim Cattrallin ja Sarah Jessica Parkerin julkinen välirikko

Ei ole mikään salaisuus, että Sex and the City -sarjan tähdet Sarah Jessica Parker, 57, ja Kim Cattrall, 65, eivät ole yhtä läheisiä kuin roolihahmonsa.

Vuosien varrella on liikkunut huhuja siitä, kuinka kaksikko riiteli palkoista kuvausten aikana. Väitetysti Cattrall yritti saada itselleen korkeampaa palkkaa sen jälkeen, kun Sarah sai 300 000 dollarin palkankorotuksen saatuaan pestin vastaavana tuottajana.

Sarah Jessica Parkerin ja Kim Cattrallin välit eivät ole parantuneet vuosien varrella.

Molemmat kiistivät alun perin riitojen olemassaolon, mutta kulissit alkoivat lopulta kaatua.

Vuonna 2017 Daily Mail uutisoi, että Sex and the City 3 -elokuva peruttiin Cattrallin vaatimusten takia. Tiedettävästi Cattrall oli toivonut, että kollegat ja työryhmä puolustaisivat häntä ja kiistäisivät väitteen, mutta he eivät suostuneet siihen.

Sen jälkeen Cattrall alkoi esittää julkisuudessa väitteitä Parkerista ja siitä, etteivät he ole koskaan olleet parhaita ystäviä.

Vuonna 2018 Cattrall kuvaili Parkeria ”julmaksi”. Kun Cattrallin veli kuoli, Parker välitti Cattrallille osanotot, johon Cattrall vastasi, ettei Parker ole hänen ystävänsä eikä hän kaipaa Parkerin osanottoja.

Cattrall myös totesi, että Parker on ”ilkeä tyttö”, joka piiloutuu ”kivan tytön persoonan taakse”.

Sarah Jessica Parker ja Kim Cattrall punaisella matolla vuonna 2009.

Hurjapäät-tähdet riitelivät hurjasti

Fast and Furious -tähtien Vin Dieselin, 55, ja Dwayne 'The Rock' Johnsonin, 50, kiistoja on puitu julkisuudessa pitkään. Heidän ongelmansa kytivät elokuvasarjan edetessä, mutta kahdeksannen osan kuvauksissa he eivät enää voineet sietää toisiaan.

– Heidän välinsä ovat kiristyneet jo kuukausia, tuotantoon kuuluva lähde kertoi People-lehdelle tuolloin.

– Dieselillä on ollut ongelmia Johnsonin kanssa, koska tämä ilmestyy jatkuvasti myöhässä kuvauksiin. Joskus hän ei ilmesty ollenkaan ja viivästyttää kuvauksia, sisäpiiristä paljastettiin.

Toisten lähteiden mukaan samaan syyllistyi myös Diesel.

– He ovat lyöneet päitään yhteen koko Fast & Furious 8 -tuotannon ajan, lähde kertoi Page Sixille.

Hurjapäät-elokuvasarjan kulisseissa muhi ikävä välirikko vuosien ajan.

Diesel ja Johnson eivät suinkaan peitelleet tilannetta, sillä heidän kiistansa näkyi julkisuudessa kummallisena somekinasteluna ja vihjailevina haastattelukommentteina.

– Naiskollegani ovat mahtavia ja rakastan heitä. Mieskollegani taas ovat toinen tarina. Jotkut ovat todellisia ammattilaisia, toiset taas eivät, Johnson vihjaili Instagram-päivityksessään vuonna 2016.

Vuonna 2018 kiista miesten välillä nousi uuteen uskoon, kun Johnson paljasti, etteivät hän ja Diesel kuvanneet yhden yhtä Fast & Furious 8 -elokuvan kohtausta yhdessä. Myöhemmin Johnson on kertonut tämän olleen suorastaan ehtona hänen jatkamiselleen elokuvissa.

Diesel yritti marraskuussa 2021 tehdä Johnsonin kanssa näyttävää sovintoa.

Tunteisiin vetoavassa Instagram-julkaisussaan Diesel koetti suostutella Johnsonia mukaan Hurjapäiden viimeiseen elokuvaan niin lastensa, velvollisuudentunnon kuin näyttelijäkaartin edesmenneen jäsenen, Paul Walkerin, avulla.

Perin julkinen temppu ei vaikuttanut lämmittävän Johnsonin mieltä. GQ-sivuston mukaan näyttelijä kertoi jutelleensa Dieselin kanssa jo selväksi asiat siitä, ettei hän halua olla mukana viimeisessä elokuvassa. Lisäksi hän tuomitsi totaalisesti lasten ja Paul Walkerin hilaamisen mukaan kiistaan.

– Vinin julkaisu on esimerkki hänen manipuloinnistaan, kommentoi Johnson ex-kollegansa julkaisua CNN:lle.

Fast and the Furious 10 -elokuvan on määrä saada ensi-iltansa ensi vuoden toukokuussa.

Ryan Gosling ja Rachel McAdams vaihtoivat vihanpidon rakkauteen

Ryan Gosling, 41, ja Rachel McAdams, 43, tähdittivät yhtä kaikkien aikojen tunnetuinta rakkauselokuvaa Notebook - Rakkauden sivut (2004).

Valkokankaalla Gosling ja McAdams esittivät tulisesti rakastunutta nuorta paria ja heidän kemiansa pelasivat yhteen, mutta elokuvaa kuvatessaan he suorastaan vihasivat toisiaan.

– Ehkä minun ei pitäisi kertoa tätä, mutta he eivät tulleet toimeen keskenään. Ryan huusi minut paikalle, kun yhtä yhteistä kohtausta kuvattiin 150 statistin edessä. "Voitko viedä hänet pois täältä ja tuoda jonkun toisen näyttelijättären paikalle?", Gosling sanoi. Vastasin, etten pysty sellaista tekemään. Ryan totesi, ettei pysty tekemään kohtausta Rachelin kanssa, koska kemiaa ei ole, ohjaaja Nick Cassavetes paljasti VH1-kanavan haastattelussa vuonna 2014.

Pääpari meni tuottajan luokse.

– He alkoivat huutaa ja karjua toisilleen. Lähdin polttamaan tupakkaa. Yhtäkkiä kaikki tulivat ulos ja suostuivat tekemään kohtauksen. Ja kohtauksesta tuli sen jälkeen parempi. Loppukuvaukset eivät olleet tasaista seilausta, pikemminkin tasaisempaa seilausta, hän muotoili.

The Notebook kertoo Noahin ja Allien tositapahtumiin perustuvan, koskettavan rakkaustarinan. Todellisuudessa päätähdet eivät voineet aluksi sietää toisiaan.

Kuten elokuvassa, myös tosielämässä kaksikon kina vaihtui rakastumiseen. Pari vuotta kuvausten jälkeen Gosling ja McAdams alkoivat seurustella, mutta suhde päättyi vuonna 2007. Gosling on sittemmin avautunut, että molempien tähteys oli suhteelle liikaa. He kuitenkin pysyivät ystävinä.