Grand Tour -tähti James May kiidätettiin sairaalaan – stuntti meni karmealla tavalla pieleen

James May loukkaantui Grand Tour -sarjan kuvauksissa.

James May nousi kuuluisuuteen huippusuositusta Top Gear -ohjelmasta. Nykyään sarjan tähdet luotsaavat omaa Grand Tour -ohjelmaansa.

Tv-tähti James May on joutunut sairaalaan Grand Tour -ohjelman kuvauksissa sattuneen onnettomuuden takia. Brittimediat ja norjalainen Dagbladet-lehti kertovat, että May, 59, oli Norjassa kuvaamassa Grand Tour -sarjan erikoisjaksoa.

Dagbladetin mukaan sarjaa varten kuvattu stuntti meni pieleen ja May räsäytti autolla päin seinää. Mayn kuvaillaan ajaneen noin 120 kilometrin tuntivauhtia ja jarruttaneen liian myöhään.

May mursi onnettomuudessa kylkiluunsa ja sai iskun päähänsä. The Sun -lehden ja Dagbladetin tietojen mukaan May vietiin sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin, mutta hänet kotiutettiin jo saman päivän aikana.

The Sun kertoo, että Grand Tourin juontajat May, Jeremy Clarkson ja Richard Hammond kuvasivat stuntteja, joissa he ajoivat vanhalla kasarmialueella sijaitsevan tunnelin läpi. Mayn sanotaan ajaneen Mitsubishi Lancer Evo 8 -autoa.

Dagbladetin mukaan on epäselvää, milloin onnettomuus tapahtui, sillä juontajien tiedetään olleen Norjassa kuvaamassa maaliskuussa.

Grand Tour -tähdet Jeremy Clarkson (vas.), Richard Hammond ja James May.

May ei ole kommentoinut onnettomuutta julkisuudessa.

The Sunin haastatteleman sisäpiirilähteen mukaan koko kuvausryhmä pelkäsi pahinta rajun onnettomuuden jälkeen.

– Jeremy ja Richard olivat huolissaan ystävästään ja apu tuli nopeasti.

Sisäpiirilähteen mukaan kuvauksissa on hoitohenkilökuntaa valmiudessa ja May saatiin nopeasti ulos pahoin vaurioituneesta autosta.

– James löi päänsä aika kovaa rytäkässä ja haava vuoti verta. Häntä sattui selkään ja niskaan. Hän mursi kylkiluunsa ja säikähti pahasti.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun juontajakolmikko on joutunut vakavaan onnettomuuteen ohjelmiensa kuvauksissa. Vuonna 2006 Richard Hammond sai aivovamman Top Gearin kuvauksissa kolaroituaan rakettimoottorisella kiihdytysautolla yli 400 kilometrin tuntinopeudella.

Hammond toipui ja palasi Top Geariin muutaman kuukauden sairausloman jälkeen.