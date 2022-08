Näyttelijätähti Maria Ylipää antaa osuvan neuvon, miten hän välttää pään hajoamisen

Maria Ylipää näyttelee uudessa psykologisessa trillerisarjassa Sijainen tuuraajaansa pelkäävää äitiä. Teatterilavoilla Ylipää nähdään seuraavaksi ”Meryl Streepinä”.

Psykologista trillerisarjaa Sijainen kuvatessaan näyttelijä Maria Ylipää tunnisti itsessään äitileijonan piirteitä.

– Itselläni on kaksi lasta, ja kun näyteltävänä on lapsia uhkaavia asioita, se aina koskettaa ja liikuttaa ja pistää itsessänikin asioita liikkeelle, Ylipää kertoo videopuhelussa.

Sijaisessa hän esittää kunnianhimoista arkkitehtia Ellaa, joka on tottunut työkeskeiseen ja kontrolloituun elämään. Sarja saa ensi-iltansa sunnuntaina suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplayssa.

Äitiyslomalle jääminen, äidiksi tuleminen ja tärkeän kirjastohankkeen jättäminen muiden käsiin ei ole Ylipään esittämälle Ellalle lainkaan helppoa – etenkään, kun hän alkaa epäillä innokkaan sijaisensa Paulan (Pamela Tola) havittelevan hänen täydellistä syrjäyttämistään sekä työssä että omassa elämässä.

– Sarjassa ollaan niin primitiivisten asioiden kanssa tekemisissä, Ylipää toteaa.

Maria Ylipää (oik.) näyttelee trillerisarjassa arkkitehtia. Yli-innokasta sijaista esittää Pamela Tola.

Omassakin työssään Ylipäälle on välillä tullut tilanteita, joissa roolin meneminen sivu suun on kirpaissut.

– Kameratöihin kuuluu koekuvauksissa ramppaaminen, ja siihen täytyy tottua, että ei välttämättä saa rooleja, joita haluaisi. Jotkut kirpaisevat enemmän, jotkut vähemmän.

Musiikkiteatteria tehdessä varahenkilö on toisaalta elinehto.

– Jos olen ollut kipeä, varahenkilön ansiosta olen voinut olla pois näytöksestä. Siellä olen jo päässyt yli siitä, että ylpeys tulisi eteen.

Vaikka näyttelijän työ on intohimoammatti, rajansa on kunnianhimollakin.

– Näyttelijän työssä ei jaksa eikä pää pysy mukana, jos työhön ei suhtaudu tervejärkisesti. Ego pitää pystyä jotenkin siirtämään sivuun.

Muusikko Olavi Uusivirta näyttelee Sijainen-sarjassa Ellan miestä Jannea.

Suomalaissovitus pohjautuu BBC:n minisarjaan The Replacement (2017). Aiemmin Ylipää ei ollut näytellyt psykologisessa trillerissä – eikä tavallaan ole vieläkään.

– Jännitys syntyy jälkitöissä muun muassa leikkauksen ja musiikin keinoja käyttäen. Itse näyttelin puhtaasti draamaa. Psykologinen trilleri tuntui kyllä siinä, kuinka intensiivisiä monet kohtaukset olivat.

Kahden ristiriitaisen naishahmon varaan kirjoitettu Sijainen antoi näyteltävää laidasta laitaan, herkkyyttä vaativista tilanteista voimaa vaativiin kohtauksiin. Kuvausjakso kesällä 2021 oli rankka ja tiivis – sekä antoisa.

– Kun Ella meni pyörremyrskyyn, samassa pyörityksessä sitä itsekin olin.

– Olen mukana melkein jokaisessa kohtauksessa. Siinä oli näyttelemistä aamusta iltaan!

Aallonmurtaja-sarjassa Maria Ylipäällä on rooli rikollisperheen äitinä. – Saan Tuulana olla niin bad-ass! Se on oikea lapsuudenhaave, Ylipää sanoo.

Tavallista elämää viettävän arkkitehdin rooli oli Ylipään mukaan ihastuttavan lähellä häntä itseään – etenkin verrattuna niihin naisiin, joita hän monesti esittää.

MTV:n tv-kanavien ja C Moren suositussa rikossarjassa Aallonmurtaja Ylipää on viime vuosina nähty rikollisperheen kovakuorisena äitinä. Siitä on tekeillä jo neljäskin kausi.

– Saan Tuulana olla niin bad-ass! Se on oikea lapsuudenhaave, ja lähimpänä toimintaroolia, mitä olen ikinä tehnyt.

Poliisina hänet nähdään Ruudun ja Nelosen rikossarjassa Koskinen, josta kuvataan kolmannen kauden jaksoja.

Koskinen-sarjassa Maria Ylipää esittää Ulla Lundelinia, komisario Sakari Koskisen (Eero Aho) kollegaa.

Teatterityöt jatkuvat Turun kaupunginteatterissa, jossa saa lokakuussa ensi-iltansa Hiljaisten siltojen musikaaliversio. Monet tuntevat Robert James Wallerin romaaniin perustuvan tarinan Clint Eastwoodin 1995 ohjaamana elokuvana.

– Menen näyttelemään Meryl Streepiä, Ylipää nauraa elokuvaan viitaten mutta toppuuttelee vertailuja.

– Elokuvaan verrattuna rooli on kyllä tosi erilainen!

Sijainen, sunnuntaista 14.8. alkaen Elisa Viihde Viaplay.