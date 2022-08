Katja Ståhl ymmärsi Elämäni biisi -ohjelman valtaisan suosion Kuninkuusraveissa – joutui yllättävään tilanteeseen ensimmäistä kertaa uransa aikana

Ylen suosikkiohjelmani Elämäni biisi palaa tv-ruutuihin elokuun lopussa. Juontaja Katja Ståhl ei arvannut, miten valtava ilmiö ohjelmasta muodostuu parin vuoden aikana.

Kotikatsomoissa päästään taas arvailemaan julkisuudesta tuttujen vieraiden suosikkibiisejä, kun huippusuosittu Elämäni biisi -ohjelma palaa tv-ruutuihin 27.8.

Ohjelman komea tähtisolistikattaus kokee uudella kaudella muutoksen, sillä lavalle nousevat uusina artisteina Jore Marjaranta, JP Leppäluoto ja Tero Vesterinen. Ohjelmassa jatkavat aiemmilta kausilta tutut Diandra, Arja Saijonmaa, Kasmir ja Irina.

Ohjelman juontajana nähdään tuttuun tapaan Katja Ståhl.

– On mielenkiintoista seurata, kuinka uudet solistit ottavat roolinsa. Esimerkiksi kun Kasmir aloitti, niin hän kuvitteli tulevansa yhteen lähetykseen ja sit se vasta tajusi, että hän onkin mukana koko ohjelman ajan!

– Sitten hän rupesi asennoitumaan koko hommaan. Yhtenä päivänä hän sanoi, että tiedätkö mitä, Katja? Mä nyt tajusin, miten tää pitää tehdä. Sanoin, että good for you! Ståhl hymyilee.

Juontaja sanoo suoran lähetyksen olevan jännittävä paikka myös artisteille, joiden tulkintaa seurataan kotikatsomoissa erittäin tarkasti.

– On jännittävää nähdä, millaiseksi uudet solistit mieltävät itsensä ja mitä heidät laitetaan tulkitsemaan. Tämä on iso asia artisteillekin, sillä heitä ja heidän tulkintojaan katsotaan suurennuslasilla.

Aikaisemmilla kausilla mukana olleita Pepe Willbergiä ja Jarkko Aholaa ei nähdä tällä kaudella, mutta tähdet voidaan nähdä mahdollisesti ohjelmassa vielä tulevaisuudessa.

Katja Ståhl kuvattuna Elämäni biisi -ohjelman tähtiartistien Jore Marjarannan (vas.), Arja Saijonmaan, JP Leppäluodon, Tero Vesterisen, Diandran ja Kasmirin kanssa.

Ståhl kertoo tv-katsojien suhtautuvan suosikkiartisteihinsa ja ohjelman vieraisiin hyvin intohimoisesti. Hän kertoo esimerkiksi Jarkko Aholan fanien olevan erittäin aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

– Viime kaudellakin jos Jarkko oli poissa yksittäisistä ohjelmista vaikkapa omalla keikallaan, niin he laittoivat mulle viestiä, että miksi annoit potkut Jarkko Aholalle? Ståhl nauraa.

Elämäni biisin ensimmäinen kausi nähtiin Ylellä vuonna 2019. Ståhl kertoo, ettei olisi ikimaailmassa voinut arvata, millainen ilmiö ohjelmasta muodostuu.

– Olen tehnyt näitä hommia miljoona vuotta, ajattelin, että huippuhetkeni olivat jääneet taakse. Se ei pitänytkään paikkaansa, vaan mun huippuhetki on vasta tulossa, Ståhl sanoo.

Elämäni biisi on pokannut kahtena peräkkäisenä vuotena Kultaisen Venlan parhaana musiikkiviihdeohjelmana. Ståhl sanoo häkeltyvänsä edelleen ohjelman suosiosta.

– Olin juuri töissä Kuninkuusraveissa ja siellä suurin piirtein joka toinen pysähtyi juttelemaan Elämäni biisistä ja pyysi yhteiskuvaa tai nimmaria. En ole ikinä ollut tuollaisessa asemassa, se oli uutta ja ihmeellistä.

Lauantai-iltaisin esitettävä Elämäni biisi keräsi viime jouluna miljoonayleisön pääministerijaksollaan. Tapaninpäivänä esitetyssä jaksossa Sanna Marin, (sd), Antti Rinne (sd), Esko Aho (kesk), Jyrki Katainen (kok) ja Mari Kiviniemi (kesk) kertoivat musiikkimaustaan.

Ståhl kuvailee, että jouluspesiaaliin oli halukkaita tulossa enemmänkin, sillä Elämäni biisiä fanittavat kaikki vauvasta vaariin ja poliitikkoihin.

– Esimerkiksi nyt Kuninkuusraveissa oli paljon poliitikkoja ja siellä he vilkuttelivat, että ”Katja, Katja!”. Ihmiset luulee, että minä vaikutan vieraisiin jotenkin, mutta enhän minä heitä valitse, Ståhl virnistää.

Ohjelmassa on nähty kiinnostavia vieraita elämän eri alueilta. Ståhl korostaa, ettei vaikuta vieraisiin millään tavalla, mutta hänellä on yksi toive.

– En halua ohjelmaan liian henkilökohtaisia ihmisiä, esimerkiksi exiä tai perhepiiriä. Siinä tulee helposti sisäpiirivitsejä.

Mikä on Ståhlin mielestä Elämäni biisi -ohjelman suosion salaisuus?

– Jokaisella on elämäni biisi. Katsoja pystyy peilaamaan, että ai tolle ihmiselle tää biisi on tarkoittanut tällaista, mulle se tarkoittaa tätä. Päällepäin harvoin voi arvata, että mikä se biisi on tai mikä tarina on biisin takana.

Ståhl uskoo ohjelmassa kuultavien aitojen tarinoiden paljastavan tunnetuista suomalaisista uusia puolia ja puhuttelevan tv-katsojia.

– Kaikki mitä Elämäni biisissä kuultavat tarinat on tosia, ohjelmassa ei ole mitään sellaista, että tehtäisi jotain, jotta ihmiset tykkää. Tää on tää tarina, tää on tää biisi, repikää siitä, Ståhl summaa.

Elämäni biisi 27.8. alkaen Yle TV1:ssä lauantaisin klo 21.05.