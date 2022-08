Suomalaiset äänestivät, mistä Vesa-Matti Loirin parhaiten muistavat – selkeä ykkönen

Vesa-Matti Loiri on painunut suomalaisten mieleen erityisesti yhdestä asiasta.

Keskiviikkona menehtynyt Vesa-Matti Loiri on lähes jokaisen suomalaisen tietämä taiteilija.

Loiri teki pitkän uran niin elokuvien kuin musiikin parissa. Tämän lisäksi hän kunnostautui SM-tason urheilijana nuoruusvuosinaan.

Ilta-Sanomien lukijat äänestivät, mistä he parhaiten Vesa-Matti Loirin tuntevat.

Äänestystulos mitattiin kello 21.40 keskiviikkoiltana. Tällöin ääniä oli annettu huimat 14 983.

Selkeäksi ykköseksi nousivat kenties vähemmän yllättäen Uuno Turhapuro -elokuvat. Äänestäneistä 57 prosenttia muisti Loirin parhaiten Turhapuro-saagasta.

Toiselle sijalle äänestyksessä ylsi Loirin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluva Lapin kesä. Loirin herkkä tulkinta on selkeästi painunut suomalaisten mieleen, 15 prosenttia äänestäneistä muisti Loirin parhaiten kyseisestä kappaleesta.

Kolmanneksi eniten Ilta-Sanomien lukijat muistivat Loirin hänen versiostaan tunnetusta joululaulusta Sydämeeni joulun teen. Äänestäneistä seitsemälle prosentille Loiri on tästä versioinnista painunut parhaiten mieleen.

Turhapuro-elokuvia tehtiin vuosien saatossa yhteensä 20. Uuno Turhapuron hahmo esiintyi ensin Spede Pasasen Spede Show -sketsisarjassa, josta syntyneen suosion myötä ensimmäinen elokuva – Uuno Turhapuro – ilmestyi teatterilevitykseen vuonna 1973.

Turhapuro-elokuvat hauskuuttivat suomalaista kansaa erityisesti 70- ja 80-luvuilla. Viimeinen Turhapuro-elokuva tehtiin vuonna 2004. Se kulkee nimellä Uuno Turhapuro – This is My Life.

Loirin vuoden 1978 tulkinta Lapin kesä -kappaleesta on yksi hänen tunnetuimpia kappaleitaan, kuten Ilta-Sanomien äänestyksessäkin ilmeni. Lapin kesän sanoitus pohjautuu Eino Leinon samannimiseen runoon vuodelta 1902.