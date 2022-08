Esko Salminen kohtasi Loirin ensi kerran Suomenlinnan lautalla – ”Kumpikin tiesi, että tulemme tapaamaan vielä”

”Ikävä on kova, mutta pääasia on, että hän pääsi pois kivusta ja tuskasta.”

Näyttelijä Esko Salminen tiesi ystävänsä Vesa-Matti Loirin sairaudesta ja osasi odottaa suruviestiä. Läheisen ihmisen lähtö tulee silti aina yllätyksenä ja elämä ilman hyvää ystävää vaatii sopeutumista.

– Me teimme niin paljon yhdessä jossain vaiheessa. Nyt on näköjään taas niin, että ystävä lähtee toisensa jälkeen. Ikävä on kova, mutta pääasia on, että hän pääsi pois kivusta ja tuskasta.

Esko Salminen sanoo, ettei Vesa-Matti Loiria saa yhteen pakettiin.

– Hän lähti niin moneen ja teki paljon. Hän oli erittäin, erittäin lahjakas ja herkkä ihminen.

Esko Salmisella on Vesa-Matti Loirin kanssa pitkä yhteinen historia.

Salminen muistaa, että ensimmäisen kerran he tapasivat vuonna 1963 Suomenlinnan lautalla.

– Vesa-Matti, joka oli ollut vapaaehtoisena, pääsi sieltä. Minä taas menin armeijaan, minulla oli lykkäystä. Olen häntä neljä vuotta vanhempi. Meidän katseemme kohtasivat lautalla ja kumpikin tiesi, että tulemme tapaamaan vielä.

Miehet tapasivat sen jälkeen monta kertaa.

Esko Salminen muistaa, että 60-luvulla heidän piti tehdä yhteinen elokuva. Hanke tyssäsi siihen, että Vesa-Matti Loiri katkaisi jalkansa.

1970-luvulla tiet kohtasivat Turussa, jonne Loiri tuli pari vuotta Salmisen jälkeen. He esiintyivät Turun kaupunginteatterissa Kalle Holmbergin ohjaamassa Seitsemän Veljestä -näytelmässä. Esko Salminen oli veljessarjan Juhani ja Vesa-Matti Loiri Tuomas.

Turun kaupunginteatterin Seitsemässä veljeksessä Esko Salminen esitti Juhania ja Vesa-Matti Loiri veljessarjan Tuomasta.

Esko Salminen muistaa, että Turun jälkeen he ovat tehneet yhdessä Pedon Merkki -elokuvan.

– Meillä oli suunnitteilla elokuva viime hetkiin asti. Kohtalo päätti toisin.

Vesa-Matti Loiri oli suuri sielu, Esko Salminen luonnehtii. Hän toi aina elämän mukanaan sinne, minne tuli.

– Minua kohtaan hän oli erittäin solidaarinen. Hän heitti joskus keikan minun puolestani, kun olin sairas.

Esko Salminen muistelee, miten Vesa-Matti Loiri tuli hänen ja Aino Sepon häihin ja piti ex tempore täyden konsertin. Hän soitti säestäjät paikalle ja esitti muun muassa Eino Leinoa ja jazzia.

– Onneksi saimme taltioiduksi sen.

Pari vuotta sitten miesten tiet kohtasivat MTV:n Laulu rakkaudelle -ohjelmassa, jossa ystävät yllättivät Vesa-Matti Loirin.

Loiri herkistyi ja pyyhki kyyneleitä, kun Esko Salminen ilmestyi yllättäen esiintymislavalle ja esitti katkelman William Shakespearen Myrskystä.

”Niin, koko tämä suuri pallo ja kaikki mitä se päällään kantaa. Kaikki katoaa.

Ja niinkuin tämä aineeton ilve, kaikki häviää jättämättä jälkeensä edes pilvenhaituvaa.

Meidät on tehty samasta aineesta kuin unelmamme.

Ja uneen päättyy tämä lyhyt elämämme.