Lenita Airisto sai tiedon Vesa-Matti Loirin kuolemasta kesken palaverin – ajatteli hyvää ystäväänsä vain hetkeä aiemmin

Lenita Airisto oli tietoinen Vesa-Matti Loirin heikentyneestä terveydentilasta. Kuolinuutinen tuli kuitenkin järkytyksenä.

Taiteilija Vesa-Matti Loirin 1960-luvulta asti tuntenut Lenita Airisto, 85, kertoo, että Loirin kuolema tuli järkytyksenä, mutta ei yllätyksenä.

Loiri sai alkuvuodesta 2022 tietää sairastavansa kahta eri syöpää, joista toipuminen ei ollut enää mahdollista. Tammikuussa lääkärit uskoivat Loirilla olevan elinaikaa 2–6 kuukautta. Loiri kuoli keskiviikkona 10. elokuuta 77-vuotiaana.

– Minulla on ollut suuri etuoikeus hänen läheinen ystävänsä vuosikymmeniä. Nyt hän on poissa. Se on valtava menetys, mutta toisaalta hän on jatkuvasti elämässäni. Läheiset ihmiset ovat niin monella tavalla kietoutuneet elämään. Vesku on olemassa, ja hänen muistonsa on olemassa. Kaikki se, mitä hän on meille suomalaisille antanut suurena taiteilijana, sekin on olemassa eri laitteissa ja eri mediassa, Airisto sanoo.

– Vesku ei ollut vain suuri viihdetaiteilija. Vesku oli suuri taiteilija. Kansallisaarre. Hän oli häikäisevä akrobaatti niin fyysisesti, älyllisesti kuin taiteellisesti. Poikkeuksellinen – joita syntyy tuskin edes kerran sadassa vuodessa, hän lisää.

Airisto kertoo olleensa palaverissa, kun hänelle soitettiin. Hän ei pystynyt vastaamaan heti ja sai tiedon ystävänsä menehtymisestä tekstiviestitse. Airisto kertoo ajatelleensa Loiria aiemmin keskiviikkoaamuna. Hän kuvailee ystäväänsä taistelijaksi.

– Tällainen kaunis aurinkoinen alkusyksyn, myöhäiskesän päivä. Ajattelin, että onpa hienoa, että Vesku ohitti kaikki ne annetut raja-aidat siitä, miten mitkään hän elää. Hän sai elää hienon kesän ja kaiken sen, mitä hän arvostaa.

Airisto teki yhdessä Loirin kanssa Jatkoaika-ohjelmaa Ylelle 1960-luvun lopulla. He tutustuivat toisiinsa työn kautta.

– Vesku oli aivan uskomaton, Airisto kuvailee Loirin roolia ohjelmassa.

Loirilla ja Airistolla oli 1970-luvulla suhde, joka pysyi salassa 37 vuoden ajan, kunnes Loiri paljasti totuuden julkisuudessa. Suhde päättyi aikanaan ilman riitoja ja kaksikon ystävyys säilyi elinikäisenä.

– Muistot ja kaikki kokemukset, yhteiset asiat, mitä on tehty, koettu, puhuttu ja selvitetty. Minulla on elefantin muisti, kaikki on muistissa.

