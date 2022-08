Uudistunut Ensitreffit alttarilla -ohjelma pureutuu enemmän seksiin ja kemiaan – asiantuntijat paljastavat, miksi hakuprosessi saa heidät surullisiksi

Ensitreffit alttarilla -ohjelman uudella kaudella palataan osittain ohjelman alkuperäislähteille. Pareja on tällä kertaa kolme, ja useita muitakin muutoksia on luvassa. Myös asiantuntijakolmikko saa uutta verta.

Suositussa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähdään jälleen liuta uudistuksia, joista osa palaa ohjelman alkuperäislähteille.

Ensinnäkin kausi on tällä kaudella hieman edelliskausia lyhyempi, sillä jaksoja on 12 ja se näkyy siinä, että kautta on hieman tiivistetty ja tapahtumien kulkua nopeutettu. Kaikki parit saavat toisensa jo ensimmäisessä jaksossa.

Muutaman kauden ajan jaksoja oli peräti 14, kun niitä oli ohjelman ensimmäisellä kaudella vain 10.

– Avausjaksossa kaikki parit viettävät myös hääaamuaan, paljastaa ohjelman asiantuntija, ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa.

Pareja on tällä kertaa neljän sijaan kolme, ja tämä oli ohjelman kolmen asiantuntijankin mielestä miellyttävä paluu niin sanottuun vanhaan konseptiin.

– Kolme paria on tavattoman hyvä juttu, sillä fokusointi toimii silloin paremmin ja pystymme keskittymään pareihin syvemmin, sanoo jo kuudetta kautta ohjelman asiantuntijana nähtävä pastori Kari Kanala.

Seksuaaliterapeutti Tapani Alanen nähdään uutena asiantuntijana tulevalla Ensitreffit alttarilla -kaudella.

Kanala painottaa erityisesti parien arkeen tutustumista, sillä molempien erilainen arki ja sen yhteensovittaminen vaikuttaa suhteeseen valtavasti.

– Arki tuo yllätyksiä aina, kun lähdetään tutustumaan jo esimerkiksi toisten koteihin, Kanala sanoo.

Ennen arkeen asettumista parit käyvät toki häämatkalla, ja tällä kertaa matkat suuntautuvat jälleen Euroopan romanttisiin kaupunkeihin.

Ohjelman uutena asiantuntijana nähtävä erityistason seksuaaliterapeutti Tapani Alanen sanoo, että hän puolestaan ottaa tällä kaudella käsittelyyn läheisyyteen ja kipinään liittyvät asiat.

– Käyn osallistujien kanssa läpi seksuaalisuutta ja sitä, mitä kukin seksiltä haluaa. Otan tämän puolen vahvasti esiin ja olen tehnyt paljon taustatyötä sen eteen, mitä sitten, jos kipinää ei heti synny. Joskus kipinän syntyyn voidaan tarvita myös vähän sinnikkyyttä, Alanen sanoo.

– Lisäksi kyselin hakijoilta jo etukäteen tarkoin, millaisia he uskovat olevansa ohjelmassa ja parisuhteessa, miten he kohtaavat haasteita ja miten he käyttäytyvät eri tilanteissa.

Ohjelman asiantuntijoiden valintaprosessi oli myös hyvin erilainen kuin aiemmin. He työskentelivät entistä enemmän yhdessä ja haastattelivat useat hakijat poikkeuksellisesti yhdessä.

Kari Kanala on ollut ohjelmassa mukana sen ensimmäisestä tuotantokaudesta asti.

Uutta on tällä kaudella myös se, että kaikki parit näkevät tämän kauden aikana toisensa.

– Se tuo heille ihan uudenlaista vertaistukea, koska nyt ei tarvitse olla tällaisessa kummallisessa tilanteessa täysin yksi. Parit myös ymmärtävät, että kaikilla muillakin on samoja haasteita, Myllymaa sanoo.

Ohjelmanteossa on ollut erityisesti yksi asia, mikä on täysin yllättänyt pitkän linjan terapeutin Tapani Alasen.

– Yllätyin siitä, miten valtava määrä ihania ihmisiä on sinkkuina, ja niin paljon hyviä hakijoita jäi rannalle. Jouduin tekemään hakuprosessin aikana jopa pientä suruprosessia niistä, jotka eivät päätyneet mukaan ohjelmaan, kun sopivaa matchia ei löytynyt, Alanen sanoo.

– On paljon herkkiä, vahvoja, elämänarvoiltaan upeita ihmisiä, jotka tekevät vaikutuksen pelkällä olemuksellaan. He ovat ystävällisiä, lämpimiä, nöyriä, kaikille kivoja ja ovat valmiita kasvamaan ihmisinä.

Myös Kanala suree sitä, miten harvoja he voivat mätsätä toisilleen.

– Suurin harmi ja äärimmäisen surullista on juuri se, miten paljon hyviä hakijoita jää tämän ohjelman ulkopuolelle, Kanala jatkaa.

– Mutta moni on kiitellyt, että he saivat jo tästä hakuprosessista paljon itselleen.

Alanen antaa yhden neuvon kaikille sinkuille.

– Älkää jääkö sinne sinkkuuteen, piru vie! Menkää, nähkää, olkaa ja tulkaa esiin.

Entä millaisia pareja tällä kaudella nähdään?

Se selviää lähempänä ohjelman alkua, kun ohjelma alkaa MTV3-kanavalla tiistaina 30.8. Myllymaa antaa kuitenkin pienen vihjeen.

– Mukana on yksi selvästi kypsempi pari, yksi aika analyyttinen pari ja yksi hassutteleva ja hullutteleva seikkailijapari, joka tykkää touhuta paljon. Yhteistä kaikille on se, että he tuntevat hyvin itsensä, vaikka toki yllätyksiä tulee aina, kun ihminen aloittaa parisuhteen, Myllymaa sanoo.

– Kaikki ovat kuitenkin valmiita heittäytymään, antamaan todellisen mahdollisuuden ja katsomaan kaiken loppuun saakka.

Entä ne mahdolliset kompastuskivet?

– Sanottakoon sen verran, että ihmisten epävarmuus on tällaisessa oudossa tilanteessa täysin normaalia, koska moni miettii, riittääkö toiselle, koska kaikilla meillä on tarve tulla hyväksytyiksi, Alanen sanoo.

– Lisäksi jonkun verran haasteita tulee myös paikkakuntaeroista, hän vihjaa.

Ensitreffit alttarilla 30.8. alkaen MTV3-kanavalla.