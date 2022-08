Lady Gaga mukana hittielokuvan jatko-osassa – spekulaatiot roolista käyvät kuumana

Laulajana tunnetuksi tullut Lady Gaga on viime vuosina todistanut taitonsa myös näyttelijänä.

Lady Gaga on vahvistanut olevansa mukana hittielokuvan jatko-osassa.

Vuonna 2019 julkaistu Joker-hittielokuva on saamassa jatkoa. Nyt laulaja ja näyttelijä Lady Gaga on vahvistanut olevansa elokuvan jatko-osassa mukana, kertoo CNN.

Lady Gaga julkaisi Twitter-tilillään teaserin, josta asia käy ilmi.

– Joker: Folie à Deux. 10.04.24, lukee videon yhteydessä.

Elokuva tullaan todennäköisesti siis julkaisemaan keväällä 2024.

Lady Gaga näyttelee elokuvassa Joaquin Phoenixin rinnalla, mutta roolin yksityiskohtia ei ole julkistettu. Variety on kertonut aiemmin, että Gagalla on ollut käynnissä neuvottelut liittyen Harley Quinnin rooliin.

Elokuvan nimi Folie à Deux on vapaasti suomennettuna ”hulluutta kahdelle”, mikä voisi spekulaatioiden mukaan viitata psykoottisista tiloista kärsivän Harley Quinnin läsnäoloon elokuvassa.

Hahmoa on aiemmin näytellyt Margot Robbie elokuvissa Suicide Squad sekä Birds of Prey.

Laulajana tunnetuksi tullut Lady Gaga on näytellyt aiemmin muun muassa elokuvissa A Star Is Born sekä House of Gucci.

Lady Gaga näytteli House of Gucci -elokuvassa yhdessä Adam Driverin kanssa.

Jälkimmäisen elokuvan kuvauksissa Lady Gaga on kertonut menneensä niin syvälle hahmoonsa, että hänellä täytyi olla kuvauspaikalla mukana psykiatrinen sairaanhoitaja.

– Koin, että se on minulle turvallisinta, koska olin koko ajan Patricia. Puhuin aina hänen aksentillaan, vaikka puhuin asioista, jotka eivät liittyneet millään tavalla elokuvaan. Elin elämääni... elin sitä Patriciana, Gaga on kertonut.

Gaga on myös kertonut rikolliseen mielenmaisemaan uppoutumisen olleen niin raskasta, että hän ajautui melkein hulluuden partaalle.