Uusi House of the Dragon -sarja tihkuu seksiä – näyttelijän mielestä jopa liikaa

House of the Dragon on Game of Thrones -sarjan spin-off.

Matt Smith näyttelee House of Dragon -sarjassa Daemon Targaryenia.

Uusi Game of Thronesin maailmaan sijoittuva House of the Dragon -sarja sisältää monta seksikohtausta. Sarjan näyttelijän Matt Smithin mukaan jopa liiankin monta, kertoo Rolling Stone -lehti.

Sarja perustuu perustuu George R.R. Martinin Fire and Blood -kirjaan.

– Itsensä löytää kysymästä, tarvitsemmeko oikeasti enempää seksikohtauksia, näyttelijä sanoo haastattelussa.

Smithin mukaan sarjan tuotannon mielestä kohtaukset olivat tarpeellisia. Näyttelijän täytyi myös kohdata kysymys, tehdäänkö kohtaukset kirjojen kuvailemalla tavalla vai tulisiko niitä pehmentää edustamaan enemmän nykyaikaa.

– Ja mielestäni työhön kuuluu kirjojen esittäminen totuudenmukaisesti ja rehellisesti niin kuin ne on kirjoitettu.

Matt Smith on tuttu muun muassa Doctor Who- ja The Crown -sarjoista.

Kysyttäessä, onko näyttelijällä itsellään sarjassa seksikohtauksia, hän vastaa myöntävästi.

– Hieman liikaa, jos minulta kysytään, Smith kertoo naurahtaen.

Game of Thrones on tunnettu lukuisista seksikohtauksistaan. Sarjan aidontuntuisia kohtauksia on päätynyt jopa pornosivustoille.

Vuonna 2015 tuotantotiimin kerrottiin aikovan karsia sarjan runsaasti alastomuutta sisältäviä kohtauksia, sillä osa sarjan kohtauksista järkytti katsojia.

House of the Dragon -sarja sijoittuu aikaan ennen Game of Thronesia. Se keskittyy Targaryenin sukuun ja tapahtumiin, jotka ovat tapahtuneet satoja vuosia ennen alkuperäistä sarjaa.

Doctor Who -sarjasta tutun Matt Smithin lisäksi sarjassa nähdään muun muassa Paddy Considine (Cinderella Man, Medusan sinetti), Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians, La La Land), Rhys Ifans (Notting Hill) ja Olivia Cooke (Bates Motel).