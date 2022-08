Kommentti: Omerta 6/12 -kohujännäristä pidennetty tv-sarja on hauska juomapeli – Antti J. Jokisen nimi pyyhittiin pois

Omerta 6/12 on katastrofituotanto, josta tehdyn tv-sarjaversion uudet kohtaukset antavat Jasper Pääkkösen näyttelemästä agentista hassun mielikuvan, kirjoittaa kriitikko Taneli Topelius.

Terrori-isku itsenäisyyspäivän Linnan juhliin on iskevä aihe. Siitä piti syntyä suuri suomalainen toimintaelokuva.

Toisin kävi: teattereihin marraskuussa 2021 kohun keskellä saapunut toimintaelokuva tuntui vajaan kahden tunnin pituisenakin minuuttejaan pidemmältä.

Lopullinen näytön paikka on nyt, kun samasta materiaalista on leikattu noin 165-minuuttinen tv-versio.

Kun alku- ja lopputekstit sekä jaksokertaukset laskee mitasta pois, neliosaisessa tv-sarjassa on elokuvaan nähden puolisen tuntia uusia kohtauksia.

Ne syventävät etenkin Jasper Pääkkösen näyttelemän Suojelupoliisin agentin Markus ”Max” Tannerin sekä Nanna Blondellin esittämän ruotsalaiskollegan Sylvia Madsenin, perhetaustoja sekä kaksikon välistä häilyvää ystävyys- ja ihastussuhdetta.

” Elokuvan alkuteksteihin Jokinen oli merkitty vielä yhdeksi sen tuottajista. Tv-sarjan alkuteksteistä hänen nimensä on pyyhitty pois.

Hyvät uutiset ovat, että Omerta 6/12:n olemus kirkastuu paremmin minisarjana kuin elokuvana.

Huonot uutiset ovat, että suureellisista toimintakohtauksista huolimatta tuo olemus on harmittavan tasapaksu.

Tässä muodossa Omerta 6/12 tuntuu tuttuihin jännärirutiineihin nojaavalta trillerisarjalta, jollaisia maailmalla – muun muassa Ruotsissa – tuotetaan muutenkin solkenaan. Siinä porukassa Omerta 6/12 ei mitenkään erotu joukosta.

Vaikka tiukat tilanteet seuraavat toisiaan, Max Tannerin syliin laukeava, Valko-Venäjälle asti vievä terroristien jäljitysoperaatio ei sähköisty pienellä ruudulla sen enempää kuin aikoinaan valkokankailla.

Suojelupoliisin agentti Max Tanner (Jasper Pääkkönen, oik.) soittaa Linnan juhliin iskeneelle terroristille. Poliisit (Taisto Oksanen ja Wanda Dubiel) seuraavat tilannetta vierestä.

Miksi näin kävi? Olisiko meillä nyt monta kertaluokkaa parempi versio Omerta 6/12:sta, jos yli kahdeksan miljoonan jättibudjetilla tehty kallis tuotanto olisi aikoinaan vihelletty poikki ja otettu reilu aikalisä siinä vaiheessa, kun ongelmat alkoivat näkyä?

Ilkka Remeksen romaaniin perustuva toimintatrilleri ajautui viimeistään kuvausvaiheessa vaaratilanteita poikineisiin vaikeuksiin. Kasautuneet ongelmat kilpistyivät lopulta ohjaaja-tuottaja Antti J. Jokisen vetäytymiseen sivuun.

Elokuvan alkuteksteihin Jokinen oli merkitty vielä yhdeksi sen tuottajista. Tv-sarjan alkuteksteistä hänen nimensä on pyyhitty pois. Lopputeksteissä hänet mainitaan vain ”aiemman käsikirjoituksen” kirjoittajana yhdessä Mika Karttusen kanssa.

Nanna Blondell näyttelee Tannerin ruotsalaista agenttikollegaa Sylvia Madsenia. EU:n sotilaskomitean puheenjohtajaa Jean Morelia esittää Zijad Gracic.

Jännitteiden keskellä viestikapulan otti vastaan ohjaaja Aku Louhimies ja käsikirjoittaja Jari Olavi Rantala, jotka pelastivat sen, mitä pelastettavissa oli.

Ja paljon he pelastivatkin. Omerta 6/12 on agenttitrillerinä johdonmukainen, juoneltaan selkeä ja sen päähenkilöillä on tehtävänsä lisäksi myös oma, sisäinen elämänsä, joka saa välittämään heistä ainakin vähän – tv-sarjassa vähän enemmän kuin agenttien työn kylmyyttä korostaneessa elokuvaversiossa.

Tv-sarjaan lisätyt uudet kohtaukset lisäävät Tannerin ja Madsenin välille romanttista jännitettä, mutta samalla ne korostavat ärsyttävästi piirteitä, jotka olisivat välittyneet muutenkin.

Pirkko Saisio esiintyy avausjakson uusissa kohtauksissa Tannerin pappiäitinä, joka sekä kirkon saarnassa että kotikohtauksessa toruu aikuista poikaansa yksinäisyydestä ja siitä, että tämä ei seurustele.

Kohtauksesta huokuu lämpö. Samalla se kuitenkin antaa Pääkkösen esittämästä toiminnan ammattilaisesta hassun mielikuvan äitinsä toruja nolostelevana teinipoikana.

Tannerin agenttikollegan, Blondellin esittämän Madsenin, uudet perhekohtaukset kuvaavat hyvin agentin ammatin kasaamaa henkistä painolastia, mutta samat asiat välittyivät paljon napakammin jo elokuvasta.

Linnan juhlien terroristi-iskun toteuttajaksi värvätään Vasa Jankovic (Sverrir Gudnason, oik.).

Vaikea suunnittelu- ja kuvausvaihe jätti myös selviä arpia. Elokuvan lailla tv-sarja alkaa valtavan hitaasti: koko 45-minuuttinen avausjakso on käytännössä Linnan juhlien iskun pohjustusta. Hollywood-elokuvissa sama tavataan hoitaa vartissa.

Myöhempi autotakaa-ajo Helsingin keskustan läpi kärsii uskottavuusongelmista: öisillä kaduilla ei näy juuri ristin sielua, vaikka pitäisi olla Suomen itsenäisyyspäivän ilta, jolloin pääkaupunki on tavallisesti täynnä juhlaporukoita.

Vakavaa yleistunnelmaa rikkoo onneksi Pertti Sveholm, joka mylvinnällään vetää esittämänsä Suojelupoliisin päällikön aivan omille kierroksilleen.

Pertti Sveholm mylvii Tannerin suomalaisena pomona Suojelupoliisissa.

Hauskaa on se, että ohikiitävän pienissä rooleissa läpi sarjan nähdään isohkoja suomalaisia näyttelijätähtiä: MTV:n uutiskasvojen eli Maija Lehmusvirran, Keijo Leppäsen, Ripsa Koskinen-Papusen ja Jaakko Loikkasen lisäksi käänteiden keskellä vilahtavat muun muassa Wanda Dubiel, Leo Sjöman, Taisto Oksanen, Pekka Strang, Eero Milonoff, Joonas Saartamo ja Andrei Alén.

Jos tarinan toimintakäänteet alkavat puuduttaa, neliosainen Omerta 6/12 toimii ainakin juomapelinä: bongaa pikkurooleista mahdollisimman monta tuttua tähteä!

