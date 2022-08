Benjamin Peltonen valitsi tanssiparinsa itse – koki mystistä vetoa tv:stä bongaamaansa opettajaan

Tanssii tähtien kanssa on laulaja Benjamin Peltoselle unelmien täyttymys. Hän on fanittanut ohjelmaa pienestä pitäen, ja pistänyt televisiosta merkille erityisesti tanssinopettaja Saana Akiolan.

Kun laulaja Benjamin Peltonen sai kutsun Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan, hän vastasi välittömästi myöntävästi.

– Tää on ollut mun suurin haave lapsesta asti, Peltonen hehkuttaa.

Ennen vastaustaan hän piti kuitenkin pikapalaverin tiiminsä kanssa. Kaikki suhtautuivat asiaan myönteisesti.

– Vaikka ne olisi sanonut ei, niin olisin tullut silti. Mun mielestä tämä on niin mahtava formaatti.

Peltonen on ohjelman fani ja katsonut sitä pitkään. Tanssinopettaja Saana Akiola on jäänyt hänelle mieleen, ja hän halusi ehdottomasti Akiolan parikseen.

– Me näytetään vähän samalta, me voitais olla vähän niin kuin kadonneet sisarukset. Tää vain tuntui oikealta, ja mulle tuli sellainen olo, että Saana ehdottomasti. Sitten me laitettiin Saanalle viestiä, ja Saana sanoi että kyllä kiitos. Ihanaa, että tää onnistui.

Benjamin Peltonen kiinnitti huomionsa Saana Akiolaan televisiossa ja halusi tämän ehdottomasti parikseen. Akiolan mukaan parivalinta osui nappiin.

Akiola vahvistaa vierellä, että näin todella tapahtui. Hän ylistää Peltosen motivaatiota ja myöntää, että kaksikon persoonat totta tosiaan sopivat yksiin.

– Hän on todella motivoitunut, mikä on ihanaa. Sanon tämän kaikella pelkällä positiivisuudella. Motivaatio on tässä ewrittäin tärkeää, kun joudutaan opettelemaan jotain näinkin extremeä. On ihanaa, miten nopeasti meillä alkoi synkata. Ihan kuin oltaisiin tunnettu pidempäänkin, Akiola kertoo.

Aiempaa kokemusta tanssimisesta Peltosella on lavalta taustatanssijoiden kanssa, joiden kanssa hän kertoo tehneensä ”jotain hoppijuttuja”.

– Rytmitaju löytyy, ja se on taivaan lahja tätä syksyä varten. Muuten mitään vakiotansseja tai mitään en ikinä, Peltonen sanoo.

Peltonen ei myönnä jännittävänsä, vaan on puhtaasti todella innoissaan tulevasta, mikä näkyy hänen olemuksessaankin.

– Tämä on mahdollisuus ja kunnia. voi olla, että ekojen treenien jälkeen ei oo enää pelkkää positiivista kun tajuaa sen, että tästä tulee vaikeaa, hän pohtii.

Etukäteen Peltonen ei ole koitosta varten harjoitellut, mutta toivoo pääsevänsä mahdollisimman pitkälle, mieluusti aina finaaliin asti. Harjoitukset alkavat ensi viikolla ja ohjelman finaali tanssitaan marraskuussa.

– Olen lomaillut kesän, mulla oli sellainen parin viikon täysloma. Veikkaan, että se on enemmän henkinen valmistautuminen. En ole mitään etukäteen treenannut. Toisaalta se on hyvä, saadaan sellainen hyvä kasvutarina.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 28. elokuuta alkaen.