Niko Terho sai roolin huippusuositusta amerikkalaissarjasta – käänsi elämänsä suunnan täytettyään 18 vuotta

Näyttelijä Niko Terho luo uraa Yhdysvalloissa.

Näyttelijä Niko Terho (vas.) tunnetaan parhaiten The Thing About Harry -elokuvasta (2020). Nyt hän on saanut roolin supersuositusta Greyn anatomiasta.

Puoliksi suomalainen, puoliksi barbadoslainen näyttelijä Niko Terho, 26, nähdään suositun sairaaladraamasarja Greyn anatomian uudella tuotantokaudella, uutisoi Deadline.

Terho näyttelee sarjassa ensimmäisen vuoden työharjoittelijaa Lucas Adamsia. Roolihahmo on perheensä hurmaava musta lammas. Hänellä on vikoja, mutta erityinen mieli. Hän haluaa todistaa olevansa hyvä kirurgi, aivan kuten hänen perheenjäsenet.

Greyn anatomia on palkittu yhdysvaltalainen sairaalamaailmaan sijoittuva draamasarja. Sarjan pilottijakso esitettiin Yhdysvalloissa vuonna 2005. Greyn anatomia on myös voittanut kaksi Emmy- ja Golden Globe -palkintoa ja kolme SAG-palkintoa. Sarjaa on esitetty 18 tuotantokautta ja lisää on tulossa.

Terho teki näyttelijänä läpimurtonsa vuonna 2020 Disneyn The Thing About Harry -elokuvan nimikkoroolissa.

Barbadoslaisen äidin ja suomalaisen isän kasvattama Terho kertoi Keskipohjanmaan haastattelussa kiinnostuneensa näyttelemisestä jo lapsena. Hänet kuitenkin värvättiin pelaamaan jalkapalloa Englantiin 15-vuotiaana.

– En voinut panostaa kunnolla näyttelemiseen, koska pelasin samalla jalkapalloa. Suhtauduin jalkapalloon vakavasti ja olin suuntaamassa ammattilaispelaajaksi, Terho selittää Keskipohjanmaassa.

Terho käänsikin kelkkansa heti 18 vuotta täytettyään. Hän päätti vihdoin edistää todellista intohimoaan näyttelemiseen ja lähti opiskelemaan New Yorkiin William Esper Studiolle.

– Tiesin jo silloin, että näytteleminen on intohimoni. Miksi tuhlata vuosikaudet yhden asian parissa, jos mieluummin tekisin muuta? hän perusteli uransa äkkikäännöstä Keskipohjanmaalle.

Vaikka Terho käynnisti näyttelijänuransa toden teolla vasta 18-vuotiaana, ei päätös selvästi tullut hetkeäkään liian myöhään. Näyttelijänalku haki The Thing About Harry -elokuvaan mukaan juurikin päärooliin, jonka hän nappasi heittämällä.

Keskipohjanmaalle Terho kertoi, että hän haluaa rooleiltaan haastetta. Uran suuri tavoite on tehdä rooli, jonka ihmiset muistavat ja joka ennen kaikkea saa ihmiset ajattelemaan.

Greyn anatomian kauden 19 jaksot Suomessa maanantaina 10. lokakuuta alkaen suoratoistopalvelu Ruutu+:ssa.