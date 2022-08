Turha leikkaus koitui rakastetun näyttelijä-laulajan upean äänen kohtaloksi

Köyhissä oloissa kasvanut näyttelijälegenda Julie Andrews esiintyi kuninkaalle jo pikkutyttönä ja oli vuosikymmeniä suosittu musikaalitähti – kunnes leikkaus vei äänen.

Julie Andrews näytteli valloittavassa Sound of Musicissa lempeää musiikinopettajaa.

Jokainen katsojasukupolvi tuntee näyttelijälegenda Julie Andrewsin, 86, tavalla tai toisella.

Isolle osalle hän on ikuisesti pirteä lastenvahti, 1960-luvun alkuperäinen Maija Poppanen, toisille taas Sound of Musicin lempeä musiikinopettaja Maria von Trapp – riippumatta siitä, onko nämä elokuvat nähnyt 1960-luvulta valkokankaalta vai myöhempinä vuosikymmeninä televisiosta.

Nuoremmille hän on yhtä kuin Prinsessapäiväkirjat-komedioiden (2001 & 2004) tiukkapipoinen kuningatar.

Nykykatsojat saattavat jopa tunnistaa hänen äänensä Netflixin menestysdraamasta Bridgerton, jossa hän toimii kertojana, Lady Whistledownina.

Andrewsin elokuvia yhdistää lämpö, jota hän on tuonut aina suosikkirooleihinsa. Kun hän yritti draamassa Star! – tähti (1968) esittää kylmäkiskoista musikaalitähteä Gertrude Lawrencea, tuloksena oli floppi.

– Se oli mahtava elokuva tehdä, mutta yleisö ei pitänyt siitä, ettei näyttelemäni hahmo ollut kovin rakastettava, Andrews muisteli kesäkuussa Vanity Fair -lehdelle.

Vahvasta lauluäänestään kuuluisa Andrews ei viime vuosikymmeninä ole laulanut enää samaan tahtiin kuin nuorempana.

Andrewsin ääni käheytyi 1997 Victor/Victoria-musikaalin teatteriesitysten aikana. Virheellisesti diagnosoitu äänihuulten rasittuminen johti turhaan leikkaukseen, ja hän menetti lauluäänensä vuosiksi.

– Minulla ei ollut syöpää, ei kyhmyjä, ei mitään vikaa, Andrews tilitti Ophah Winfreyn tv-haastattelussa 2010.

Yhdysvaltain elokuvainstituutti myönsi kesäkuussa Julie Andrewsille elämäntyöpalkinnon.

Valkokankaalla hän lauloi seuraavan kerran vasta seitsemän vuotta myöhemmin Prinsessapäiväkirjat 2 -komediassa.

Köyhissä oloissa kasvanut Andrews syntyi Julia Elizabeth Wells -nimisenä lokakuussa 1935 Englannin Surreyssa, kun äiti oli tehnyt syrjähypyn perhetutun kanssa.

Andrews sai tietää äitinsä hairahduksesta vasta teini-iässä ja salasi asian vuosikymmeniä, 2008 ilmestyneeseen elämäkertaansa asti.

Sota-aikana vanhempien erottua nuori Julia jäi asumaan äitinsä ja uuden isäpuolensa Ted Andrewsin kanssa.

Nämä esiintyivät Lontoon musiikkiteattereissa, mutta väkivaltaisesti käyttäytynyt isäpuoli oli myös alkoholisti, joka Andrewsin mukaan yritti suudella häntä kahdesti.

Nuori Julia halusi oveensa lukon ja teeskenteli, ettei isäpuoli asu heillä, mutta joutui silti ottamaan käyttöön tämän sukunimen.

Äänensä ansiosta hän oli todellinen lapsitähti, joka alkoi esiintyä vanhempiensa kanssa lavalla jo kymmenen vanhana. Vuoden 1948 marraskuussa 13-vuotiaasta tytöstä tuli siihen asti nuorin kuninkaallisille yksin esiintynyt laulaja: yleisössä oli sekä kuningas Yrjö VI että hänen puolisonsa, kuningataräiti Elisabet.

– Kuuluin niihin nulikoihin, joilla oli friikki lauluääni, Andrews muisteli nuoruuttaan itseironisesti Vanity Fair -lehdelle.

Lontoon jälkeen Andrews oli vasta 19-vuotias, kun hänet kutsuttiin Broadwaylle New Yorkiin.

Vuonna 1956 New Yorkin Broadwaylla tehty lavarooli My Fair Lady -musikaalin Elizana ja televisiolle 1957 tehdyn Tuhkimo-musikaalin pääosassa avasivat Andrewsille tien kohti jättitähteyttä – Maija Poppasta ja Sound of Musicia.

Aviomiestensä kanssa Andrews teki myös töitä: ensimmäinen puoliso Tony Walton oli lavastaja ja puvustaja, joka voitti Andrewsin lailla Oscarin Maija Poppasesta.

Julie Andrews palkittiin parhaan naispääosan Oscarilla elokuvassa Maija Poppanen.

Toisen miehensä, elokuvaohjaaja Blake Edwardsin kanssa Andrews teki seitsemän elokuvaa. Tunnetuimpia ovat pikkutuhmat sekoilukomediat 10 – nainen kuin unelma (1979) ja S.O.B. – sekoilijan otollinen bisnes (1981) – sekä 1930-luvulle sijoittuva musikaali Victor/Victoria (1982), jossa hän näytteli sopraanoa, joka teeskenteli olevansa naislaulajaksi ristiinpukeutunut mies.

Karismaattiseksi ja lahjakkaaksi kuvailemansa Edwardsin kanssa Andrews oli naimisissa 42 vuotta, miehensä kuolemaan 2010 asti.

– Ensimmäinen yhteinen elokuvamme oli Darling Lili. Se oli hirveä floppi. Tavallisesti se saattaisi olla kuolonsuudelma avioliitolle, mutta meillä oli hirveän hauskaa elokuvaa tehdessä, Andrews muisteli Vanity Fairille.

