Teini keräsi ylistystä kirjoittamalla prostituutio- ja huumekokemuksistaan – sitten paljastui ruma totuus

Tänään televisiossa nähdään J.T. LeRoy -elokuva, joka kertoo nelikymppisestä kirjailijasta, joka keksityllä persoonallaan huijasi koko maailmaa.

Vuosituhannen vaihteessa teini-ikäistä Jeremiah Terminator LeRoyta eli JT LeRoyta pidettiin suorastaan ihmeellisenä nuorena lahjakkuutena tämän julkaistua kulttimaineeseen nousseen omaelämäkerrallisen esikoisteoksensa Sarah.

LeRoy oli kokenut harvinaisen kovia nuoren elämänsä aikana: menneisyydessä oli köyhyyttä, kodittomuutta, väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Annettiin ymmärtää LeRoyn olleen prostituoidun poika ja itsekin entinen prostituoitu, hiv-positiivinen ja transsukupuolinen ex-narkomaani, josta tuli kirjailijasensaatio.

Kyseessä oli uskomaton huijaus. Todellisuudessa LeRoyta ei ollut olemassa, vaan tämä oli keksitty kirjailijapersoona. Todellinen kirjailija nimimerkin takana oli nelikymppinen Laura Albert, joka oli suostutellut miehensä siskon, Savannah Knoopin, esiintymään julkisuudessa androgyynisenä LeRoyna.

Roolia varten Knoop (s.1981) sitoi rintansa ja varustautui aurinkolaseilla ja vaalealla peruukilla. Knoopin LeRoysta tuli tuttu näky Hollywoodin seurapiireissä ja kirjoista haluttiin tehdä elokuvia.

JT LeRoy -nimen takaa paljastui Laura Albert.

Puhelinseksiä työkseen tehnyt Laura Albert esitti kuitenkin itse LeRoyta puhelimessa ja sähköpostiyhteyksissä.

Albert myös liikkui Knoopin mukana ja oli olevinaan brittiaksenttia puhuva assistentti Speedie, samalla kun ohjeisti Knoopia kulissien takana.

Savannah Knoop ehti olla mukana leikissä kuuden vuoden ajan (1999–2005) ennen kuin totuus paljastui.

Laura Albert oli kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä ja laiminlyöntiä lapsuudessaan ja kehitti Jeremiah Terminator LeRoy -hahmon voidakseen käsitellä omia demoneitaan.

Teini-ikäisenä hän joutui laitokseen, jossa muut uskoivat hänelle salaisuuksiaan kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Albert alkoi soitella itsemurhalinjoille saadakseen apua henkisiin ongelmiinsa ja traumoihin, mutta tunsi olonsa paremmaksi tekeytyessään teinipojaksi. Poikana hän koki olevan helpompi puhua.

Eräs psykologi oli kannustanut Albertia kirjoittamaan. LeRoysta tuli osa myös Albertin kirjallista minää ja hän ryhtyi julkaisemaan LeRoyn nimellä keksityn hahmon alkaessä elää omaa elämäänsä.

Vaikka Albert vietti tuntikausia puhelimessa LeRoyta teeskennellen, alkoi LeRoyn konkreettinen poissaolo kuitenkin tuottaa ongelmia maailmanlaajuisen maineen kasvaessa ja niinpä Albert kääntyi Knoopin puoleen.

Knoop ei ole osoittanut katuvansa, sillä hänen näkemyksensä mukaan kyseessä oli ennemminkin taiteellinen kokeilu kuin huijaus.

Knoop on pystynyt myös hyödyntämään skandaalista jäänyttä sitkeää mainetta kirjoittamalla erikoisesta elämänvaiheestaan muistelman, jonka pohjalta Justin Kelly ohjasi elokuvan J.T. LeRoy (2018).

Käsikirjoituksen Kelly laati yhdessä Savannah Knoopin kanssa ja draama keskittyykin ymmärtäväisellä otteella nuoren ja itsestään vielä epävarman Knoopin kokemukseen tapahtuneesta.

Savannah Knoop ehti olla mukana leikissä kuuden vuoden ajan (1999–2005) ennen kuin totuus paljastui.

Nykyään Savannah Knoop on taiteilija, muotisuunnittelija ja elokuvantekijä. Yhteistä LeRoy-hahmon kanssa Knoopilla on sukupuolen liukuvuus.

Hän uskoo LeRoyn uhriuden vetäneen ihmisiä puoleensa. Esiintyessään LeRoyna Knoop keräsi ympärilleen julkkisihailijoiden ja tukijoiden joukon ja hänellä oli jonkinlainen suhde italialaisnäyttelijä Asia Argenton kanssa, joka ohjasi, käsikirjoitti ja tähditti LeRoyn kirjaan perustuvan elokuvan Petollinen on ihmissydän. Totuuden paljastuttua Knoop ja Argento eivät ole olleet tekemisissä.

J.T. LeRoy -elokuvan roolitus on hyvä. Knoopin tuntoja ja identiteetin etsintää tulkitsee Kristen Stewart, joka on luonteva vetäytyvänä LeRoyna. Laura Dern on loistava roolissaan Albertina, joka tuntee lopulta kateutta Knoopin saamasta huomiosta.

Henkilöihin olisi kuitenkin voinut syventyä enemmän.

Tositarina on kiehtova ja kiinnostava, mutta itse elokuva melko suppea ja tasainen. Se kuitenkin näyttää, kuinka helposti rankkataustaisesta tyypistä innostutaan, koska mikään tylsä ja tavallinen ei kiinnosta.

Äärikokemuksilla ratsastavaa huijausta olisi voinut tarkastella kriittisemmin, eikä teon herättämiä moraalisia ja eettisiä kysymyksiäkään juuri pohdita.

J.T. LeRoy, sunnuntaina 7.8. TV5 klo 21.00