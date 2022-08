Illalla televisiossa: Uusi jännityssarja, jonka lähtökohtana on tekijän karmea uni

Luther-sarjan luojan Neil Crossin uutuus Haamu menneisyydestä perustuu hänen omaan romaaniinsa, joka syntyi erikoisella tavalla.

Psykologisen draamasarjan pääosassa on Nathan (Russell Tovey). Lisäksi on Jackia esittävä Nina Toussaint-White.

Uusi minisarja Haamu menneisyydestä perustuu Neil Crossin uneen, jonka hän näki teininä siideripäissään. Tosin hän luuli pitkään, että pimeän metsän läpi oikaistessaan oli oikeasti puukottanut kuoliaaksi kodittoman miehen. Se tuntui niin todelliselta, että tuleva kirjailija oli elänyt pitkään pelossa ja selaillut vanhoja lehtileikkeitä, ettei uni vain olisikin totta.

Ei tullut vankilatuomiota, tuli kirja, josta syntyi minisarja.

Alun perin minisarjan nimen piti olla Because The Night, mutta se julkaistiin The Sister -nimellä. Suomenkieliseksi nimeksi valittu Haamu menneisyydestä on hyvä. Eräänä yönä tapahtui jotain, mikä vainoaa päähenkilöä edelleen: kymmenisen vuotta sitten joku haudattiin öiseen metsään, yksi sisko katosi ja haamu menneisyydestä koputtaa kotiovelle – mutta onko haamu todellinen vai epätoivottu vanha ystävä?

Tarinan lähtökohdat ovat siis varsin vetävät, mutta verkkaisesti etenevä sarja ei aivan lunasta odotuksia.

Tapahtumat polveilevat kymmenen vuoden aikajanalla. Nathan Redman (Russell Tovey) katsoo 2013 televisiosta lähetystä, jossa Holly Fox (Amrita Acharia) perheineen kaipaa informaatiota uutenavuotena 2010 kadonneesta sisarestaan Elisestä (Simone Ashley). Ashley on tuttu Bridgertonista ja Sex Educationista. Takaumissa nähdään, kuinka Nathan alkaa liehitellä Hollya ja he päätyvät naimisiin.

Nykypäivässä pariskunnan kotiin ilmestyy yliluonnollisiin ilmiöihin uskova Bob Morrow (Bertie Carvel), joka ilmoittaa Nathanille, että metsään rakennetaan uusi asuinalue ja sieltä täytyy kaivaa pois jotain.

Sarjan maailma on visuaalisesti näyttävä.

Tästä alkaa psykologinen trilleri, jossa vanhat menneisyyden salaisuudet kaivetaan esiin. Jännittävien käänteiden lomassa alkaa pikkuhiljaa selvitä, ettei elämä olekaan pelkkää onnetonta sattumaa, vaan joku paha on junaillut kaiken.

Hyvää sarjassa on onnistunut aavemainen tunnelma. Kun taustamusiikkia ei käytetä, kaikki oudot äänet korostuvat ja kummittelun mahdollisuus tuntuu todelliselta. Mukaan on saatu myös mukavan arkipäiväistä dialogia, latteuksiakin voidaan lausua, vaikka tragediaa elämässä riittää.

Huvittavaa on se, että dialogi kulkee kuiskaillen aina, kun ollaan mysteerien ja vakavien asioiden äärellä. On myös joitain epäuskottavia asioita. Alkuun ainakin jää epäselväksi, mikä on Nathanin motiivi tutustua Hollyyn varsinkin, kun pariskunnan suhde tuntuu etäiseltä, vaikka he yrittävät saada perheenlisäystä.

Jännärien keskeisiä kliseitäkin on läsnä: kun ihminen on päätynyt pimeän puolella, on kaikki synkkää ja sateista, valoa ei silloin näy missään.

