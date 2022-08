Stranger Thingsin uusi suosikkinäyttelijä napattiin kuulusteluihin lentokentällä – virkailijalta mojova heitto

Stranger Thingsin Eddie Munsonia esittävä Joseph Quinn liittyi Instagramiin toukokuussa. Muutamassa kuukaudessa hän on saanut yli kahdeksan miljoonaa seuraajaa.

Kukapa ei olisi ihastunut uuteen hahmoon Eddie Munsoniin Stranger Thingsin tuoreimmalla kaudella. Tuohon kasaripermanentissa heiluvaan hyljeksittyyn hevariteiniin, joka fanittaa Metallicaa ja Iron Maidenia ja pukeutuu Dion farkkuliiviin. Alun perin Eddien liivi oli tosin t-paita, jonka sarjan tekijät saivat lahjaksi Ronnie James Dion perikunnalta.

Eddien hahmon takana on 29-vuotias britti Joseph Quinn, jolla on todellisuudessa lyhyt tukka. Eddien peruukin ansiosta Quinnia ei tunnisteta helposti.

– Kun otan sen pois, pysyn tuntemattomana, joten se on tavallaan ollut siunaus, Quinn sanoo Guardian-lehdelle.

Josep Quinn ihmettelee itsekin suosiotaan.

Siitä on hyötyä äkkijulkisuudessa, joka räjähti Quinnin päälle muutamassa kuukaudessa. Vasta toukokuussa hän liittyi Instagramiin, ja jo nyt hänellä on yli kahdeksan miljoonaa seuraajaa.

Eddien tavoin Quinn pitää raskaammasta musiikista. Hänen lempibiisinsä 80-luvulta on sarjassa kuultu Metallican Master of Puppets. Quinn joutui opettelemaan soittamaan kyseisen kappaleen sarjan tärkeässä kohtauksessa. Hän on soittanut kitaraa lapsesta asti, mutta Master of Puppetsin riffien soittaminen vaati kuukausien harjoittelun. Biisin soolokohdat veti Metallican basistin Robert Trujillon 17-vuotias poika Tye Trujillo.

Britti oli vastikään menossa Jimmy Fallonin tv-ohjelman haastatteluun, kun maahantuloviranomaiset nappasivat hänet lentokentällä. Hänet vietiin kuulusteluhuoneeseen 20 minuutiksi ja udeltiin, mitä tämä oikein tekee Yhdysvalloissa. Quinn vastasi tulleensa Jimmy Fallonin The Tonight Show’ta varten maahan. Häntä ei uskottu.

Metallica ja Iron Maiden ovat ottaneet ilon irti Eddie Munsonin menestyksestä.

Toinen virkailijoista näki Quinnin ja huikkasi sitten, että ”jätä Eddie rauhaan”.

Quinnia kuulustellut virkailija alkoi sen jälkeen hehkuttaa Eddietä ja tivasi, että onhan tämä mukana viimeisellä kaudellakin.

– Sanoin, etten tiedä. Hän tuumasi siihen, että parempi olisi ja antoi takaisin passini, Quinn kertoi Jimmy Fallonille.

Tiktokissa erityisen suosittu mies iloitsee Stranger Thingsin menestyksestä, vaikka se tuntuukin järjettömältä.

– On coolia, että Kate Bush hallitsee taas listoja. Olin käymässä Los Angelesissa, ja kaksi autoa ajoi ohitseni luukuttaen Running Up That Hilliä. Lisäksi näin ihmisiä, jotka kävelivät Hellfire Club -paidoissa, mikä oli outoa.

Quinnin sydämellisestä persoonasta nähtiin vilaus Lontoon Comic Con -tapahtumassa, jossa hän purskahti itkuun fanin kiitoksista. Sitä ennen järjestäjät olivat läksyttäneet Quinniä kiirehtimään nimmareiden jaossa ja olemaan puhumatta fanien kanssa pitkään.

Quinn ei ole mikään uusi tekijä alalla. Hän on näytellyt muun muassa Les Misérables - ja Catherine the Great -sarjoissa. Seuraavaksi hän on mukana brittileffassa Hoard.

Vapaa-ajallaan hän skeittaa.

– Yrittäessäni epätoivoisesti pitää kiinni nuoruudestani olen alkanut taas skeitata. Osaan hieman temppuja, mutta se on nykyään pelottavampaa. Muuten kokkaan, treenaan ja murehdin.

