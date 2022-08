Tässä ovat uudistuneen Huippumalli haussa -ohjelman tuomarit ja osallistujat! Mukana ex-lestadiolainen ja entinen MM-tason urheilija

Uudistettu malliohjelma alkaa syyskuussa MTV:llä.

MTV:n Huippumalli haussa -ohjelman kilpailijat julkistettiin tiistaina 2. elokuuta järjestetyssä tilaisuudessa.

Huippumalli haussa -ohjelman päätuomarina ja kilpailijoiden mentorina toimii Saara Sihvonen ja ohjelman juontaa Veronica Verho.

Vakituomareina Sihvosen ohella toimivat Viivi Huuska, Juha Mustonen ja Jasmin Mishima. Vierailevina tuomareina nähdään muun muassa Minna Parikka, Noora Hautakangas, Janita Autio ja tuomaristoon palaava Saimi Hoyer.

Kauden aikana 14 kilpailijaa pääsee näyttämään potentiaalinsa erilaisissa haastetehtävissä ja photoshooteissa. Kilpailijat jaetaan kauden alussa kahteen eri joukkueeseen. Photoshootissa jokaisesta otetaan yksilökuvat ja joukkueista otetaan ryhmäkuva, joka määrittelee, kumpi joukkue on putoamisuhan alla. Jokaisen viikon huipennuksena nähdään huikea runwayshow, jonka jälkeen joku joutuu jättämään kilpailun.

Tässä ovat kilpailijat:

Abas, 23, Helsinki

– Olen tanssija ja videontekijä. Luonteeltani olen rauhallinen heittäytyjä ja huumorintajuinen unelmien tavoittelija. Tulevaisuudelta odotan unelmien saavuttamista ja uusia haasteita. Haluan olla tekijä minne vaan menenkin!

Ayse, 17, Vantaa

– Olen entinen MM-tason kilpavoimistelija ja opiskelija. Olen luonteeltani intohimoinen, rohkea, huumorintajuinen ja energinen. Olen valmis ottamaan uusia haasteita vastaan ja tekemään töitä unelmieni eteen. Tulevaisuudelta haluan uusia haasteita ja unohtumattomia kokemuksia.

Eeva, 19, Lahti

– Olen haaveileva, herkkä ja pirskahteleva taiteilijasielu, joka opiskelee luovaa alaa. Tulevaisuudessa haluaisin malllin töiden lisäksi suunnitella muotinäytöksiä ja mahdollisesti jopa pyörittää omaa mallitoimistoa!

Eino, 23, Turku / Vantaa

– Olen turkulainen, joka on muuttanut pääkaupunkiseudulle kaksi vuotta sitten ja valmistunut mittatilausompelijaksi. Mun missio on olla onnellinen. Siihen sisältyvät muun muassa menestyminen mallina, oma ja läheisten hyvinvointi sekä itsensä hyväksyminen ja kehittäminen. Intohimoihini kuuluu esiintyminen, matkustaminen, hengailu ihmisten kanssa, taide ja muoti. Luonteenpiirteiltäni olen hassuttelija, täsmällinen, avoin, kiltti, rohkea, sosiaalinen, aito, ihana, muuntautumiskykyinen, feminiininen, maskuliininen, itsevarma sekä esiintymiskykyinen. Rakastan haastaa itseäni ja ottaa haasteita vastaan.

Hanna, 21, Vantaa

– Olen entinen kilpavoimistelija ja teen omat vaatteet ja koruni. Olen elämään uteliaasti suhtautuva, avaramielinen kokeilija ja tutkistelija. Lämpenen hitaasti, mutta sitten olen koko sydämelläni mukana. Taiteellinen ilmaisu, monipuoliset erikoiset kokemukset sekä pitkät syvälliset keskustelut ovat minulle makoisimpia.

Jarrah, 25, Espoo

– Olen alkuvuodesta valtiotieteiden maisteriksi valmistunut yhdenvertaisuuden edistäjä ja luova sielu. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat teemoina hyvin lähellä sydäntäni – myös taustani vuoksi – ja pyrin edistämään vähemmistöjen ihmisoikeuksia kykyjeni mukaan eri tavoin. Minua on kuvailtu empaattiseksi, mietteliääksi, oppimisorientoituneeksi sekä elämäniloiseksi ihmiseksi. Minulle pienet asiat elämässä ovat kauniita.

– Suurin unelmani lapsesta saakka on ollut tehdä kansainvälisen muotimallin töitä, ja sitä kautta sekä kanavoida sisäistä luovuuttani että näyttää, että vähemmistöihin kuuluvien ihmisten ei tule enää hävetä itseään, vaan juhlistaa omaa uniikkiuttaan. Keskeisin toiveeni onkin näyttää, että vapaus olla oma itsensä on kaunista.

Jere, 23, Tampere

– Olen kotoisin Pohjanmaalta ja myyntihommissa. Intohimonani on tehdä mallintöitä ja matkustella. Luonteeltani olen iloinen huumorimies!

Leevi, 26, Helsinki

– Olen lähinnä muusikko, mutta tehnyt kaikennäköisiä proggiksia. Oon haaveilija, taiteilijasielu ja herkkä runopoju. Unelmana on kiertää maailmaa ja löytää tarkoitus elämään. Venyn aika moneen ja silloin kun teen jotain, niin teen sen niin täysiä kuin pystyn – ja tavoitteena on olla tottakai olla paras. Kun pallo heitetään, minä menen, ja usein yllätyn itsekin siitä mihin lopulta päädyn. Rakastan seikkailua."

Linda, 26, Jyväskylä

– Olen ICT-alan opiskelija. Haluan mallina vaikuttaa niin ihmisten asenteisiin kuin olla mukana muuttamassa muotimaailmaa kehoneutraaliksi ja feministiseksi, sillä nämä arvot ovat itselleni erittäin tärkeitä. Sen lisäksi olen moniosaaja, joka hallitsee erilaisia kädentaitoja. Kädessä pysyy niin soittimet, ompeluvälineet kuin puutyökoneet. Ei ole montaa asiaa jota en oppisi pienellä harjoittelulla.

Marie, 19, Sipoo

– Olen vauhdikas, aurinkoinen ja ikuinen haaveilija. Missionani on luoda omaa menestykästä uraa ja vaikuttaa sen avulla itselleni tärkeisiin asioihin. Intohimonani on muoti, erityisesti 90-luku ja 70-luvun sisustustyyli ja arkkitehtuuri. Haluan olla oman elämäni ikoni.

Minttu, 22, Helsinki

– Olen päättäväinen haaveilija pohjoisesta! Intohimoni on muoti ja tatuoinnit, joita teen vapaa-ajalla, sekä "lapseni" – eli kolme koiraa, joiden kanssa vietän suurimman osan ajastani. Missioni on edetä omalla urallani, ja haluan myös vaikuttaa ja puhua itselleni tärkeistä asioista sekä elää elämää juuri niin kuin haluan – ja ottaa kaikki siitä irti!

Rosa, 17, Tampere

– Olen lukiolainen, joka tykkää urheilla ja kokata. Arvostan paljon perhettä ja ystävällisyyttä muita ihmisiä kohtaan.

Sirkka, 20, Oulu

– Olen lähihoitaja, joka on irtautunut lestadiolaisuudesta. Eläinten lisäksi laulaminen on lähellä sydäntäni. Ja kai mää oon aika spontaani ihminen.

Venla, 27, Turku

– Olen alunperin turkulainen, seikkailuja etsivä ikuinen matkaaja, joka elää ja tekee hetken mielijohteesta. Olen luonteeltani menevä ja hektinen. En tykkää suunnitella asioita hirveästi ja menen mieluummin flow'n mukana. Mun missio ja elämänfilosofia on luoda ympärilleni turvallista henkeä ja sitä kautta maailmaa, jossa jokainen voisi olla sellainen kuin on – muita satuttamatta. Rakastan itseään rohkeasti toteuttavia ihmisiä ja ihailen semmoisia tyyppejä tosi paljon. Taide ja musiikki on mulle tärkeimpiä asioita tällä hetkellä. Mulla on paljon unelmia ja toivon, että joskus uskallan lähteä toteuttamaan niitä.

Huippumalli haussa maksutta MTV Katsomossa maanantaista torstaihin 12.9. alkaen ja MTV3-kanavalla torstaisin 15.9. klo 20 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.