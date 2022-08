Faneilta täystyrmäys uudelle Marilyn Monroe -elokuvalle – ”Katsoin trailerin, ja se riitti”

Marilyn Monroen elämästä kertovan fiktiivisen Blonde-elokuvan traileri on herättänyt voimakkaita tunteita.

Netflix julkaisi ensimmäisen trailerin 28. syyskuuta ensi-iltansa saavasta Marilyn Monroen elämästä kertovasta elokuvasta Blonde. Monroen roolissa nähdään kuubalais-espanjalainen näyttelijä Ana de Armas, 34.

Lue lisää: Tältä Bond-tähti näyttää Marilyn Monroena – uutuuselokuvan traileri julki

Elokuva perustuu Joyce Carol Oatesin romaaniin Blonde (2000), joka on elokuvan tavoin fiktiivinen kertomus Monroen elämästä. Elokuvan muissa rooleissa nähdään Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel ja Julianne Nicholson.

Independent-lehden mukaan elokuva on kielletty alle 18-vuotiailta graafisen seksuaalisen sisällön vuoksi.

Yleisö ei ilahtunut trailerista, vaan se sai Twitterissä täystyrmäyksen.

– Katsoin juuri Blonden trailerin, ja se riitti, eräs kirjoittaa.

– Voisitteko kertoa kaikille elokuvaihmisille, että lopettavat tällaisten trailerien tekemisen. Tiedättehän, klippejä elokuvasta ja taustalla soi hidastettu ja ”tunnelmallinen” versio kappaleesta, jonka me kaikki tunnemme. Kiitos, toinen kommentoi.

Trailerin taustalla soi hidastettu versio ikonisesta Diamonds Are a Girl’s Best Friend -kappaleesta, jonka Monroe esitti elokuvassa Herrat pitävät vaaleaveriköistä (1953). Trailerissa de Armasin esittämä Monroe puhuu julkisuutta kohtaan kokemastaan ahdistuksesta, ja mukana on muun muassa Monroen kuuluisa vilautus.

Ana de Armas, 34, on tullut tutuksi muun muassa 007 No Time to Die -elokuvasta.

– Otan yhtyettä Marilyn Monroeen ouija-laudan avulla ja kerron hänelle, että minun näkemykseni Blonde-trailerista on ainoa, joka on hänen etujensa mukainen, kolmas fani veistelee.

Ouija-lauta on spiritismissä käytetty väline, jolla spiritistien mukaan voidaan saada viestejä kuolleilta.

– Traileri on kokoelma Marilynin popkulttuurihetkistä. Se ei ole elämäkerta, enemmänkin paljastuselokuva naamioituna elämäkerraksi, neljäs toteaa.

Myös kuubalais-espanjalaisen Ana de Armasin aksentti herätti huomiota fanien keskuudessa. De Armas on aiemmin näytellyt elokuvissa 007 No Time to Die, Knives Out, Blade Runner 2049 ja War Dogs.

– Olenko ainoa, joka EI ole yllättynyt siitä, että Ana de Armas kuulostaa huonolta Blonde-trailerissa? Hänen aksenttinsa on hyvin vahva, joten Marilyniltä kuulostaminen on hänelle todella vaikeaa, eräs kommentoi.

– Mielestäni Ana de Armas on fantastinen näyttelijä ja näyttää upealta Marilynina, mutta kuulen yhä hänen aksenttinsa Blonde-elokuvassa ja se vie hänet pois roolistaan, toinen kirjoittaa.

Fanien mielestä nyt tekeillä oleva elokuva ei tee kunniaa 60 vuotta sitten kuolleelle Marilyn Monroelle.

Monroen kolmatta aviomiestä Arthur Milleriä elokuvassa näytellyt Adrian Brody kertoi kesäkuussa Independentille, että uskoo elokuvan saavan "hiukan kiistanalaisen” vastaanoton johtuen tavasta, jolla se käsittelee Marilyn Monroen elämää ja kuolemaa.

Ohjaaja Andrew Dominik puolestaan kuvaili Screen Daily -lehden haastattelussa elokuvaa vaativaksi.

– Jos yleisö ei pidä siitä, se on yleisön ongelma. Ei se ole ehdolla julkiseen virkaan, Dominik totesi kirosanojen kera.