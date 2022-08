Pat Carroll on kuollut – näyttelijätähti muistetaan roolistaan Disney-klassikossa

Näyttelijä Pat Carroll aloitti uransa jo lapsena, mutta unelmaroolin ovet avautuivat vasta kuusikymppisenä.

Näyttelijä ja koomikko Pat Carroll on kuollut 95-vuotiaana, kertovat useat ulkomaalaiset uutissivustot. Carroll muistetaan erityisesti ilkeän merinoidan Ursulan roolista Pieni merenneito -piirroselokuvassa (1989). Elokuvan suomenkielisessä versiossa Ursulan äänenä kuullaan näyttelijä Ulla Tapaninen, 66.

Carrollin tytär Kerry Karsian kertoo Hollywood Reporter -lehdelle, että Carroll kuoli 30. heinäkuuta kotonaan Cape Codissa Yhdysvaltain Massachusettsissa. Lehtitietojen mukaan Carroll oli toipumassa keuhkokuumeesta.

Carroll syntyi Yhdysvaltain Louisianassa vuonna 1927 ja aloitti näyttelemisen jo lapsena. Valkokankaalla hän debytoi parikymppisena elokuvassa Hometown Girl (1948), mutta loisteliaimmat vuosikymmemenensä hän teki varieteenäytösten parissa. Carroll sai Emmy-palkinnon vuonna 1957 roolistaan sketsisarjassa Caesar’s Hour.

Ensimmäisen ääniroolinsa Carroll sai vuonna 1966 The Super 6 -sarjassa. 1980-luvulla hän teki lukuisia äänirooleja piirretyissä kuten Jogi-karhussa, Scooby-Doossa, Karvisessa ja Teräsmiehessä. Ennen tunnetuinta rooliaan Pienessä merenneidossa hän antoi äänensä myös Naapurini Totoro -elokuvaan (1988).

– Elinikäinen tavoitteeni oli päästä tekemään Disney-elokuvaa, Carroll kertoi The Guardianin mukaan kirjailija Allan Neuwirthille tämän teoksessa Makin’ Toons: Inside the Most Popular Animated TV Shows and Movies (2003).

Carrollin rooli Ursulana keräsi ylistystä kriitikoilta. Kriitikko Roger Ebert piti jättimäistä mustekalanaista ”Disneyn tyydyttävimpänä pahiksena sitten Lumikin ja seitsemän kääpiön (1937) noidan”.

Myös Carroll itse rakasti rooliaan, ja esitti sitä uudelleen useita kertoja muun muassa eri spinoff-sarjoissa ja Disney-teemapuistoissa.

Carroll teki urallaan useita televisiorooleja muun muassa useissa yhdysvaltalaisissa tilannekomediasarjoissa. Hänet nähtiin myös tv-sarjoissa Lemmenlaiva ja Teho-osasto.

1970-luvun lopulla hänen yhden naisen teatteriesityksensä Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein sai lukuisia palkintoja, ja sen levytetty versio toi Carrolille Grammy-palkinnon vuonna 1980.