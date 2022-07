TTK-opettaja salaa kipunsa tähtioppilaaltaan: Helena Ahti-Hallberg ja Jutta Helenius paljastavat, mitä kamerat eivät näytä

Kun kimmeltävä tanssipari pyörähtelee parrasvaloissa, näyttäytyy tanssin maailma kotikatsomoihin glamourin tuikkeena. Totuus kulisseissa saattaa olla aivan toinen. Sen tietävät Tanssii tähtien kanssa -tanssinopettajat.

Kun kimmeltävä tanssipari pyörähtelee parrasvaloissa, näyttäytyy tanssin maailma kotikatsomoihin glamourin tuikkeena. Totuus kulisseissa saattaa olla aivan toinen. Sen tietävät Tanssii tähtien kanssa -tanssinopettajat.

– Etukäteen ei tunne pariaan tai tämän taitoja, ja koko kausi on aina täynnä yllätyksiä. Muita töitään ei kokonaan voi hylätä, joten on sukkuloitava täydellisessä erikoistilanteessa. Onhan se hullunmyllyä, nauraa Jutta Helenius, tähtiopettaja ja tuoreen TTK: Tähtiopettajaa etsimässä -sarjan vetäjä.

Uudessa ohjelmassa avataan ovi tanssinopettajien arkeen – tai juhlaan, sillä Tanssii tähtien kanssa on aina erityiselämänvaihe, jonka kestoa opettajat eivät osaa omalla kohdallaan ennustaa.

Nyt etsitään uutta huippuammattilaista. Kyseessä on TTK:n historiassa täysin uusi formaatti, ja siksi paikalla oli myös BBC:n tarkkailijoita. Ohjelmassa oli avoin haku, ja kahdeksan kokelasta valittiin mukaan.

Helena Ahti-Hallberg nähdään jälleen TTK-tuomarina.

– Sarja toimii ohjenuorana muille maille, jotka varmasti seuraavat perässä. Mielestäni selvisimme hienosti, kehuu TTK-tuomari ja entinen tähtiopettaja Helena Ahti-Hallberg, toinen uutuussarjan vetäjistä.

TTK-opettajan tehtävä on huiman haastava. Hän toimii yhtä aikaa koreografina, pukusuunnittelijana, ohjaajana, opettajana ja tanssijana.

Helena Ahti-Hallberg ja Jutta Helenius tietävät, mitä hyvältä tanssinopettajalta vaaditaan.

– Kaikki menee koko ajan uusiksi oppilaan taitojen mukana. Opettajan on löydettävä oppilaansa vahvuudet ja kannateltava jatkuvasti sekä omaa että oppilaan itseluottamusta, Ahti-Hallberg kuvailee.

Hän muistaa opettaja-ajoistaan, kuinka välillä sitä aivan romuna, mutta tätä puolta ei halunnut oppilaan edessä näyttää. Kotona unta odotellessa ajatukset pyörivät päässä. Kolmen kuukauden aikana kävi koko tunneskaalan läpi.

– Opettajatkin uppoavat kuplaan ohjelman ajaksi. Koska kaikilla on kilpatanssijatausta, nousee esiin helposti kilpailuvietti. Suora lähetys on jännittävä, ja siinä muistan pahimpana haasteena muistikatkosten pelon: entä jos koko koreografia katoaa päästä!

– Tuomarina mykistyn joka vuosi uudestaan ensimmäisessä suorassa lähetyksessä. Tiedän haasteet, ja parit silti yllättävät. Neljä viikkoa on äärettömän lyhyt aika harjoitella, mutta osa tähdistä on häkellyttävän hyviä.

Jutta Helenius on toiminut TTK-opettajana 10 vuotta. Hänen miehensä Sami Helenius on myös pitkäaikainen tähtiopettaja. Elämä pariskunnan TTK-kausien aikana on ollut tiivistahtista mutta antoisaa.

– Ajatuksemme ovat ohjelmanteon aikana täysin show’ssa kiinni. Se on hyvin kasvattavaa, mutta mukaan on hypättävä sataprosenttisesti, Helenius kuvailee.

Juuri sellaista sitoutuvaa ja intohimoista TTK-opettajaa uudessa ohjelmassa etsitään.

– Ja löysimme oikean henkilön! Hän on miellyttävä persoona ja todella hyvä tanssimaan ja opettamaan.

Jutta Helenius loi hyvän yhteyden oman parinsa Christoffer Strandbergin kanssa vuonna 2019, jolloin he voittivat kisan. Myös tanssituomari Helena Ahti-Hallberg esiintyi yhdessä voittajaparin kanssa finaalin viimeiseksi jääneessä tanssinumerossa.

Ahti-Hallberg on samoilla linjoilla.

– Paras voitti! Mutta tiukkaa ja tasaista se oli. Paineensietokyky oli yksi tärkeimmistä mittareista.

Helenius kertoo, että opettajat kokevat ja kuulevat ohjelman kulisseissa yhtä ja toista, mutta tämä puoli yleensä jää salaisuuksiksi.

– Kyllä meille opettajillekin jatkuvasti käy pikkuhavereita. Murtuneita kylkiluita ja rasitusvammoja, mutta näistä puhumme mieluummin vähemmän.

Helenius vannoo adrenaliinin nimeen.

– Kun sitä on pelissä ja veressä, pystyy ihan kaikkeen!

Tähtiopettajan moninaisiin rooleihin kuuluu henkisenä tukena toimiminen. Lähetyksissä harvoin näkyy isoja epävarmuuksia, mutta niitäkin on. Hetket ennen livelähetyksiä ovat usein hyvin hermostuneita.

– Se kauhun tunne, ettei tästä millään saa hyvää esitystä, voi olla tosi vahvaa. Mutta siinä auttaa valtavasti se, kun saa yhdenkin onnistumisen elämyksen yleisön ja tuomareiden edessä. Se tsemppaa ja se koukuttaa, ja silloin tanssi lähtee viemään.

Helena Ahti-Hallberg kehuu tuotantoyhtiön taitoa yhdistää oikeat parit.

– Lisäksi aikuiset ihmiset osaavat käyttäytyä fiksusti. Turhalle kinaamiselle ei tässä formaatissa ole tilaa.

– Toisinaan kemiat eivät tietenkään kohtaa, inhimillisiähän me kaikki olemme, Helenius puolestaan sanoo.

Hänen mukaansa jos kemia ei toimi, se tavalla tai toisella näkyy jossain vaiheessa ohjelmaa. Paljon kertoo se, että voittajapareilla on aina ollut loistavaa kemiaa.

– Vaikkapa Ernest Lawsonilla ja Anniina Koivuniemellä oli mahtava yhteishenki. Toki olen todistanut ihanaa yhteyttä monilla, jotka eivät finaaliin saakka päässeet. Esimerkiksi Veronica Verholla ja Jani Rasimuksella oli mahtava meininki yhdessä.

Jutta Helenius kehuu Ernest Lawsonin ja Anniina Koivuniemen kemiaa.

Helenius ei voi olla myöntämättä upeaa yhteyttä myös oman parinsa Christoffer Strandbergin kanssa. Pari voitti kisan vuonna 2019. Mutta haasteitakin koettiin. Yksi haastavimmista oli jive-viikko.

– Christofferilla oli puolivälissä kautta samaan aikaan iso työtehtävä Svenska Teaternilla Duvteaternin esityksessä, ja siinä kohtaa TTK-kautta väsymyksen määrä oli jo melkoinen. Harjoittelimme hulluna jivea sen vaikeuden takia, ja kun treenikaverit olivat hiljaa nähtyään treenivedon, olimme varmoja, ettei tästä tule yhtään mitään.

Strandberg paljasti ohjelman aikaan IS-haastattelussa parin itkeneen lattialla vielä pari päivää aiemmin, mutta tuomareilta tipahti kymppirivi ja yleisö hullaantui Barbie Girl -jiveen!

– Tässä on hyvä esimerkki ohjelman luonteesta. Mitä vain voi tapahtua! Helenius muistuttaa.

TTK: Tähtiopettajaa etsimässä sunnuntaina 31.7. alkaen MTV Katsomo