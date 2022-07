Tänään tv:ssä: Stephen Hawking kehui itsestään tehtyä elokuvaa – ex-vaimoa sen sijaan vaivasi erityisesti yksi asia

Illalla tv:ssä nähdään tarina ALS-tautia sairastaneen huippufyysikon, Stephen Hawkingin elämästä. Elokuva kuohutti asianosaisia aikanaan niin hyvässä kuin pahassakin.

Tiistai-iltana tv:ssä nähdään huippufyysikko Stephen Hawkingin elämää kuvaava Kaiken teoria -elokuva. Vaikka elokuva on ollut sekä katsojien että kriitikoiden suosiossa, on sen todenperäisyydestä käyty julkisuudessa paljon keskustelua.

Useita palkintoja kahminut Kaiken teoria keskittyy fyysikon ja hänen ensimmäisen vaimonsa Jane Hawkingin lähes kolmekymmentä vuotta kestäneeseen avioliittoon. Juoni onkin ottanut rutkasti inspiraatiota Janen kirjoittamasta muistelmasta Travelling to Infinity: My Life with Stephen.

Stephen Hawking teki pitkän uran fyysikkona ennen kuin menehtyi ALS-tautiin vuonna 2018.

Erityisen merkitykselliseksi elokuva nousi, kun Hawking vuonna 2018 kuoli sairastamaansa ALS-tautiin. Ennen kuolemaansa hän kuitenkin ilmaisi olevansa varsin tyytyväinen vuonna 2014 ilmestyneeseen elokuvaan. Häntä elokuvassa näytellyt Eddie Redmayne ansaitsi suorituksellaan parhaan miespääosan Oscar-palkinnon, ja fyysikolta tulvi Redmaynelle ylistystä sosiaalisessa mediassa.

– Minusta Eddie Redmayne esitti minua erittäin hyvin Kaiken teoria -elokuvassa. Toisinaan luulin, että hän on minä, Hawking kommentoi Facebookissaan.

– Elokuvan näkeminen antoi minulle tilaisuuden pohtia elämääni. Vaikka minulla on vakava sairaus, olen menestynyt tiedeurallani.

Jane Hawking (kuvassa keskellä) ei ollut tyytyväinen entisestä avioliitostaan kertovaan elokuvaan.

Tarinan toinen päähenkilö ei sen sijaan ollut lopputulokseen yhtä tyytyväinen. Fyysikon ex-vaimo Jane Hawking kritisoi aikanaan elokuvan tuotantoa ja juonta.

The Guardian kertoo, että Jane Hawking oli jo ennen elokuvan ilmestymistä pelännyt, että se maalaisi ex-parin yhteisestä elämästä vääränlaista kuvaa. Hänen mukaansa näin lopulta kävikin, vaikka hän oli moneen otteeseen pyytänyt elokuvan tuottajia pitäytymään kirjoittamansa kirjan tarinoissa.

– Tiesin, että jos elokuvassa olisi virheitä, ne tulisivat elämään totuutena ikuisesti.

Hawkingin mukaan monikin asia elokuvassa on ristiriidassa tositapahtumien kanssa: parin tapaamispaikkaa ja -olosuhteita kuvaillaan väärin ja elokuvan hahmoja esitetään täysin kummallisessa valossa.

YHDEN asian Hawking kuitenkin kertoi kalvavan erityisesti: sen, miten hänen kohtaamiaan vaikeuksia silotellaan elokuvassa. Hawkingin mukaan elokuvassa on jätetty huomiotta useita tilanteita, jotka tekivät hänen elämästään fyysikon kanssa poikkeuksellisen vaikeaa. Esimerkiksi jatkuvaan matkusteluun liittyvät hankaluudet eivät hänen mukaan tule elokuvassa alkuunkaan ilmi.

– Elokuva näyttää vain osia elämästämme. Monet ulkomaanmatkamme sivuutetaan elokuvassa täysin. Kuten myös se, että kuherruskuukautenamme matkustimme fysiikkakonferenssiin New Yorkiin, Hawking tuskaili The Guardianin mukaan.

– Ikäväkseni joudun sanomaan, ettei elokuvasta välity kaikki se matkojen järjestely, pakkaaminen kolmelle lapselle ja vakavasti vammaiselle liikuntarajoitteiselle ihmiselle, kulkeminen paikasta toiseen sekä päivästä toiseen jatkunut huolenpito.

Pienestä katkeruudesta huolimatta Jane Hawking on sanonut, että näyttelijöiden roolisuoritukset ovat upeita ja elokuva kokonaisuutena kaunis. Yhden neuvon hän on kuitenkin The Sun -lehden mukaan antanut katsojille:

– Älkää koskaan uskoko sitä, mitä näette elokuvissa.

