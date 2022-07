Supersuositun tv-sarjan parivaljakko riitaantui – juontaja hylkäsi tylysti hätään joutuneen parinsa

Menestyksen myötä särkyneet ystävyydet, päihdeongelmat ja avioerot eivät kuulu vain monien rockbändien tarinaan. Kaava on toistunut myös Amerikan kovimpien keräilijöiden kohdalla, kun Mike Wolf ja Frank Fritz ajautuivat välirikkoon..

Supersuositun Amerikan kovimmat keräilijät -sarjan Mike Wolfe ja Frank Fritz onnistuivat kiteyttämään jo alkusanoissa, mikä on vuodesta 2010 alkaneen ohjelman salaisuus:

– Sen, mitä useimmat ihmiset näkevät rojuna, me näemme dollarinkuvina... Entä ihmiset, joita tapaamme? No, he ovat ihan oma lajinsa. Me tienaamme leipämme kertomalla Amerikan historiasta, palanen kerrallaan.

Tavaroilla on tarina, ja totta kai keräilysarjassa ihmisiä kiehtoo myös raha.

Jokaisella voi olla kaapin perukoilla, autotallin nurkassa tai pihavajassa jotain, minkä voisi ehkä muuttaa rahaksi – kenties reilumminkin. Ja samalla, kun Amerikan kovimmat keräilijät kiertävät maata, tavataan myös kiinnostavia ihmisiä.

Myös Suomessa sarja on kerännyt faninsa tv:n ääreen, ja sitä esitetään päivittäin Jim-kanavalla sekä Nelosella.

Kiinnostaviksi muuttuivat satojen jaksojen myötä myös Mike Wolfe ja Frank Fritz. Kamankerääjistä ja antiikkihaukoista tuli tosi-tv-tähtiä, joiden tekemisiä seurataan.

Nyt miehet eivät enää ole ollenkaan tekemisissä keskenään. Mitä tapahtui? Aiemmin heitä rakastettiin nimenomaan parivaljakkona, jolla on kivaa keskenään.

Mike Wolfen avioliitto päättyi noin yhdeksän vuoden jälkeen 2021. Myös välit juontajapari Frank Fritzin kanssa ovat katkenneet.

Kun he reissasivat yhdessä, tapasivat asiakkaita, kiipeilivät rojukasojen päällä tai neuvottelivat hinnoista, he tulivat paljastaneeksi jotain myös itsestään.

Sarjan toisen kauden jakso Laurel & Hardy vertasi heitä suoraan Stan Laurelin ja Oliver Hardyn komediaduoon Ohukainen ja Paksukainen.

Amerikan sydänmaiden varastoja ja kellareita kolunnut kaksikko onnistui hankkimaan vanhan fanitaulun Laurelin ja Hardyn kultaisilta vuosilta. Kenties kyseessä oli ihan oikea löytö, kenties käsikirjoittajien kehittelemä "yllätys".

Joka tapauksessa se oli hyvä oivallus, jonka varaan menestyssarjan kemiaa oli hyvä rakentaa: kaverukset juttelevat mukavia ja ajavat ympäri maata pakettiautollaan. Todellisuudessa History-kanavan menestyssarjaa tehdään tietenkin avustajakaartin ja kuvausryhmän kera.

Vierailukohteisiin saavutaan isolla joukolla ja muhkean rekan kera. Suurin osa tästäkin reality-sarjasta on ennalta suunniteltua ja tavalla tai toisella lavastettua.

Ehkä lavastettua oli jo pitkän aikaa myös Mike Wolfen ja Frank Fritzin välinen ystävyys. Fritzillä oli ollut vaikeuksia alkoholin kanssa, kun hän kesällä 2017 sai sakot päihtyneenä ajamisesta.

Arkipäivän aarteita etsivä ohjelma on tehnyt Mike Wolfesta tosi-tv-tähden, jonka tekemisiä seurataan.

Keväällä 2020 hän sitten oli yllättäen ohjelmasta poissa. Wolfen kumppanina aarteita metsästi Danielle Colby, joka normaalisti pyörittää keräilijöiden varastoa ja arkista bisnestä. Mitään selityksiä vaihdokselle ei kerrottu.

Fritz oli joutunut selkäleikkaukseen, ja toipumisajasta tuli pitkä. Kun se oli ohi, kutsua takaisin ei tullutkaan. Hiljaista oli muutenkin.

– Hän tiesi, että selkäni oli sökönä, muttei soittanut minulle eikä kysynyt vointia, Fritz paljasti Wolfesta The Sunin haastattelussa.

Kun Wolfe viimein suostui käsittelemään asiaa julkisuudessa, hän tyytyi kiittelemään vanhaa ystäväänsä yhteisistä vuosista.

– Tulen ikävöimään Frankia, kuten te muutkin, ja toivon parhainta jatkoa hänen matkansa seuraavalle osuudelle, ilmoitti Wolfe somekanavillaan.

Korrektisti muotoiltu, haaleasti kiittelevä teksti voisi olla jonkun sihteerin kirjoittamaa. Mike Wolfen uudeksi kumppaniksi sarjaan tuli hänen veljensä Robbie Wolfe.

Samoihin aikoihin myös Mike Wolfen avioliitto päättyi, liki yhdeksän vuoden jälkeen. Vaimo Jodi Faeth sai erossa 6 miljoonaa dollaria ja osuuden Amerikan kovimpien keräilijöiden rojalteista.

Mike Wolfe löysi tyttöystävän entisestä Playboy-mallista Leticia Clinesta, jonka oli tuntenut jo pitempään. Cline pyrkii parhaillaan kotikaupunkinsa Cove Cityn pormestariksi.

Amerikan kovimpien keräilijöiden 18 kausi alkaa Ruutu+ -palvelussa 25.7. Siinä Mike Wolfe ja Frank Fritz vielä kaivavat yhdessä esiin antiikkimoottoripyörän osia springfieldiläisellä takapihalla.

Amerikan kovimmat keräilijät, kausi 18 maanantaina 25.7. alkaen Ruutu+