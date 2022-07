Rautahampaan poikkeuksellinen ulkonäkö johtui harvinaisesta vaivasta – tällainen oli näyttelijän rankka elämä

Bond-tähti Roger Moore ja Richard Kiel ystävystyivät kuvauksissa. – Hänellä on isompi sydän kuin ego. Hänen hienostuneen pintansa alla on vahvasti jalat maassa oleva ihminen, joka on mahtava tyyppi, Kiel kuvaili ystäväänsä Roger Moorea Den of Geek -sivustolle vuonna 2009.