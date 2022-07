Tangomarkkinnat jäivät katsomatta kaikkein suurimmilta faneilta onnettomasta syystä – tässä ovat tv-viikon topit ja flopit

IS:n Tv-lehden toimitus jakoi jälleen kehuja ja moitteita lineaarisen tv:n ja suoratoistopalvelujen tarjonnasta.

FLOPIT

Tangomarkkinoiden laulukilpailu 2022, TangoTV

Tangolaulukisan televisioinnissa ei ollut isompia ongelmia, mutta silti monelta seniorikansalaiselta eli tämän ohjelman suurimman fanijoukon jäseneltä jäi Tangomarkkinat kokonaan katsomatta. Syy: vanhanaikaiset tv-vastaanottimet ja netin puuttuminen. Kaikille ei TangoTV ilmestynyt automaattisesti kanavavalikoimaan, ja tv:n uudelleen virittäminen on monen ikäihmisen mielestä liian hankalaa yhden ohjelman vuoksi.

EM-kisat, TV2

Jalkapallon naisten EM-kisojen Ylen ennakkolähetyksestä (5.7.) alkanut kohu päävalmentaja Anna Signeulin johtamistavoista varjosti Helmarien pelejä Englannissa.

Anna Signeulin johtamistavoista nousi kohu.

Yltiöpositiivinen suhtautuminen Suomen peliesityksiin oli myös todellisten esitysten vastaista: Suomi oli selvästi lohkonsa muita maita jäljessä, ja joukkue on uudistumisen edessä uuden päävalmentajan johdolla.

TOPIT

Rauhan hinta, TV1

Sveitsiläisten suhtautuminen natsisimiin on harvinainen aihe tv-draamassa. Päähenkilöinä on kaksi veljestä ja toisen vaimo, tekstiilitehtailijasuvun Klara, joka on töissä pakolaiskeskuksessa 1945. Sinne tulee ihmisiä keskitysleiriltä.

Johannin (Max Hubacher) ja Klaran (Annina Walt) hääpäivä on onnellinen. Arki alkaa kuitenkin vauhdilla sodan jälkeisessä Sveitsissä.

Tunnelma on dekkarimaisen koukuttava. Rakastuuko Klara pakolaiskeskuksessa johonkin toiseen? Onko Johann taitava liikemies vai hassaako hän appiukon omaisuuden? Jo pelkästään aikakauden sveitsiläishahmojen vaatetusta on kiinnostavaa katsoa.

Yksityisyys, Netflix

Uudessa espanjalaissarjassa pormestariksi pyrkivän Malenin (Itziar Ituño) ura on kaatua, kun somessa alkaa levitä hänestä salaa kuvattu seksivideo.

Kuinka käy Malenin (Itziar Ituño) uran?

Myös erään toisen naisen työpaikalla leviää hänestä kuvattua seksimateriaalia, mikä johtaa tragediaan. Laadukas trillerimäinen draama paljastaa yhteiskunnan mädännäisyyttä eri tasoilla.