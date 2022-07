90-luvun hittisarjan kulisseissa kuohui salattu romanssi – naistähti paljastaa nyt IS:lle alkoholinhuuruiset yksityiskohdat pikasuhteen synnystä

Jane Seymour kertoi IS:n Tv-lehdelle Monte Carlon tv-festivaaleilla muun muassa petollisista existään ja vastanäyttelijöistä, joihin hän retkahti.

Kun supertähti Jane Seymour astuu huoneeseen, hänet huomataan.

Vielä 71-vuotiaana englantilaissyntyinen näyttelijä on yksinkertaisesti upea näky lainehtivine hiuksineen ja pajunvitsamaisine vartaloineen. Ja mikä tärkeintä, Jane Seymour on mahdottoman kiva ihminen luonnossa.

Ja myös avoin. Neljästi naimisissa ollut Seymour pulputtaa petollisista existään, vastanäyttelijöistä, joihin rakastui ja ulkonäöstään.

Hän on ylpeä siitä, ettei ole käynyt kauneuskirurgin veitsen alla eikä ottanut täyteaineita. Se pitänee paikkansa. Valokuvista sitä ei näe, mutta luonnossa näyttelijän kasvot ovat viehättävän uurteiset ja naururyppyiset.

Suomalaiset tv-katsojat muistavat Seymourin parhaiten Bond-leffasta 007 – Elä ja anna toisten kuolla (1973) sekä Tohtori tuli kaupunkiin -sarjasta 1990-luvulta. Hänet nähdään parhaillaan MTV3-kanavan Harry Wild -sarjassa sekä Elä ja anna toisten kuolla -elokuvassa, joka esitetään perjantaina Nelosella.

Seymour päätyi vuosina 1993–1998 tehdyn Tohtori tuli kaupunkiin -sarjan Michaela ”Mike” Quinniksi henkilökohtaisten ongelmiensa kautta.

– Olin juuri eronnut, puilla paljailla, hirveissä veloissa, mieheni petti minua 14 muun naisen kanssa ja oli kaiken lisäksi huume- ja alkoholiriippuvainen.

– En tiennyt sitä silloin. Minulla oli kaksi lasta, ja soitin agentilleni, että minun on pakko saada jotakin työtä, hän kertoo Tv-lehdelle.

Jane Seymour liihotteli Monte Carlon tv-festivaaleilla kesäkuussa.

Liikemies David Flynnista eronnut Seymour sai eteensä sarjan käsikirjoituksen vielä samana iltana kuin oli puhunut agenttinsa kanssa puhelimessa.

– Minulle sanottiin, että jos suostut mihin vaan, niin tässä olisi tällainen sarja. He olivat varmoja, ettei sitä tehtäisi jaksoakaan pilottia pidemmälle.

– Ensinnäkin siinä on naisnäyttelijä pääosassa, toiseksi se on tunkkainen ja sijoittuu villiin länteen, eikä se edusta moderneja arvoja, Seymour luettelee.

Tekijöiden yllätykseksi sarjasta tuli hitti.

Miespääosaa esittänyt hulmuavahiuksinen Joe Lando sai naiset huokailemaan kotisohvilla. Hänen charmiinsa retkahti myös Seymour.

– Todellakin rakastuin Joe Landoon. Kuvauksia tehdessä tulva yllätti meidät, emmekä päässeet pois paikalta. Kiipesin ikkunasta turvaan Joe Landon traileriin, ja siellä oli tequilaa. Ja siitä se sitten lähtikin…

Suhde ei kestänyt kauan, mikä teki kuudesta yhteisestä kaudesta hivenen kiusallista. Nykyään ex-pari on hyvät ystävät keskenään.

Joe Lando ja Jane Seymour pitävät yhteyttä. Kuva vuodelta 2018.

Seymour sanoo, ettei pitäisi koskaan retkahtaa vastanäyttelijöihinsä. Vuonna 1980 hän teki elokuvan Kerran jossakin yhdessä Christopher Reeven kanssa. Pari rakastui, mutta ei voinut olla yhdessä. Reeve oli saanut kuvausten aikaan kuulla ex-tyttöystävänsä odottavan lasta, ja suhde loppui.

Vielä nykyään puhuessaan Reevestä Seymour herkistyy ja kyyneleet kohoavat hänen silmiinsä. Entiset rakastavaiset pysyivät ystävinä neliraajahalvaantuneen Teräsmies-tähden kuolemaan asti 2004.

Neljästi eronnut Jane Seymour puhuu yllättävän avoimesti elämästään.

– Kuulin hänen vaimoltaan, että olin tämän jälkeen se toinen nainen, jota hän oli koskaan rakastanut. Christopherin vaimo pyysi minua usein heidän luokseen ja tavallaan sijaistamaan häntä, kertomaan vitsejä ja lipittämään viiniä, Seymour sanoo.

Exiensä kanssa Seymour on pysynyt ystävinä. Hänellä on yhteensä neljä lasta, joista Katherine ja Sean ovat avioliitosta David Flynnin kanssa, ja Kristopher ja John avioliitosta James Keachin kanssa.

Monte Carloon tv-festivaaleille Seymour otti mukaansa Kristopher Keachin ja tämän puolison.

Seymour antaa ymmärtää joidenkin erojensa syynä olleen kateus, kun nainen on miestään menestyneempi. Hän on ollut neljästi naimisissa.

Michael Attenboroughin kanssa avioliitto kesti vain lyhyen aikaa 1971–73. Geoffrey Planerin kanssa sitäkin lyhyempi liitto oli 1977–78. Flynnin kanssa Seymour oli naimisissa 1981–92 ja Keachin kanssa 1993–2015.

Sotakirveet on jo haudattu. Yhteisiä projekteja on ollut muun muassa Walk the Line -elokuva (2005), jota he olivat tuottamassa James Keachin kanssa.

– En ole aina ollut innoissani heidän valinnoistaan. Mutta kun on yhteisiä lapsia, on pakko tulla toimeen keskenään.

Jane Seymour on jo useita vuosia seurustellut brittiläisen ohjaaja-tuottajan David Greenin kanssa.

Naimisiin hän ei aio enää mennä.

Nyt näyttelijä kuvailee olevansa urallaan uuden tulemisen vaiheessa.

– Tämä on kuin renessanssini. Janessanssi. Uskon niin. Ei kukaan ajatellut minun selviytyvän Kuokkavieraat-elokuvan (2005) koomisesta roolistani. Ja nyt saan näytellä noloa harmaatukkaista naista! hän riehaantuu viitaten Harry Wildiin.

Rikossarjan luoja David Logan oli kirjoittanut Harry Wildin Jane Seymouria ajatellen.

Jane Seymour nauttii roolistaan homssuisena Harry Wildina.

Seymour ja Logan istuivat alas viinilasillisille. Viiden viinilasin jälkeen he päätyivät yhdessä kirjoittamaan hahmosta Seymourille mieluisen.

Harry Wild on eläkkeelle jäänyt, hieman tuhruinen professori, joka ratkoo rikoksia ja iskee nuoria miehiä.

– Sanoin Davelle, että Jane Seymourin Harry ei osaa polttaa, joten eiköhän heitetä kaikki nämä loputtomat tupakointikohtaukset pois, ja korvataan ne punaviinin lipittelyllä.

Rooli on näyttelijälleen hyvin mieluinen.

– Rakastan Harry Wildia! Monet sanovat sen olevan paras roolini.

Lue koko artikkeli uudesta IS Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 21.–27.7. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti kotiisi täältä!

Muistatko Tohtori tuli kaupunkiin -sarjan? Kaipaatko sarjaa takaisin tv:seen?