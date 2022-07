Parikymppisen Erikin kauneusleikkaus meni pieleen – kumppani lyttäsi haisevan lopputuloksen rumin sanoin

Huuliin täytettä, poskipäihin lisärasvaa, leukaan implantti ja botoxia otsaan. Ruotsalaissarjassa kysytään, miksi moni vaikenee kauneushoidoistaan.

Koko maailmassa kauneuskirurgiaa tehdään vuosi vuodelta enemmän. Näin on myös Ruotsissa, jossa kauneusleikkauksessa käyminen on nykyään jo aivan arkista.

Neliosaisessa Veitsen terän alla -sarjassa tavataan joukko ruotsalaisia, jotka ovat halunneet muokata ulkonäköään. Yksi heistä on toimittajana ja tv-tuottajana työskentelevä kolmekymppinen ruotsalaismies Erik Galli.

Galli pohtii sarjan aikana, miksi hän ja niin monet muut ovat käyneet kauneusleikkauksissa ja miksi moni hänen laillaan vaikenee asiasta. Hän toteaa botox-sukupolven käyttävän paljon rahaa näyttääkseen täydelliseltä.

Kymmenessä vuodessa Galli on pannut puolet kasvoistaan uusiksi. Hänen huulissaan on täytettä, poskiin on ruiskutettu rasvaa reisistä, leukaa on pienennetty ja nenää korjailtu. Hänelle on myös tehty epätavallinen otsaluun muotoilu ja otsaan on ruiskutettu myös botoxia.

Hän on metsästänyt kauneutta kaikin mahdollisin tavoin, altistunut riskeille, kärsinyt leikkauskomplikaatioista, eikä ole edes ollut tyytyväinen tulokseen.

Erik oli noin 20-vuotias, kun hän otti ensimmäisen kerran täytettä huuliinsa. Sen jälkeen kasvoja on täytetty sieltä täältä. Erik luulee tietävänsä, mistä hänen kiinnostuksensa alkoi.

Erik Galli kertoo omista operaatioistaan. Hänelle on tehty useita toimenpiteitä, joihin kaikkiin hän ei ole ollut tyytyväinen.

Kahdesta plastiikkakirurgista kertovassa Muodon vuoksi -sarjassa tarkasti näytetyt leikkaukset kiehtoivat Erikiä, ja hän oppi, että kaikkea voi leikata. Hän tunsi vetoa sarjan maailmaan ja tahtoi osaksi sitä.

Erik on myös halunnut toimia yksin ja salassa. Ensimmäisessä jaksossa hän kertoo parhaiden ystäviensä nykyään tietävän, mutta että hän ei ole pystynyt kertomaan vanhemmilleen käyneensä plastiikkakirurgilla. Vaikka perhe vaaliikin avoimuutta, tuntuu kertominen Erikistä täysin mahdottomalta.

Häntä vaivaavat valheet, joita hän syötti perheelleen viimeisen kymmenen vuoden ajan.

– Tilanne vanhempien kanssa on hankala, mutta rakastan ulkonäköni muokkaamista, Erik toteaa.

– Se on minun juttuni. Jostain syystä en vain halua, että kukaan tietää siitä.

Erik jututtaa ex-poikaystäväänsä ja saa kuulla epävarmuutensa ulkonäön suhteen olleen hieman epäseksikästä. Erik pelkää ihmisten näkevän hänet uhrina.

Kolmannessa jaksossa Erik Galli kertoo olevansa esimerkki ulkomailla leikatusta, jolle kävi huonosti. Hän pyysi kirurgia kaventamaan nenänpäätä, mutta huomasi heti, ettei nenästä tullut hyvä. Haitta ei ollut vain kosmeettinen, sillä leikkauksen jälkeen Gallin nenä on ollut aina tukossa ja vuotava. Hän joutuu niistämään vartin välein, eikä haista juuri mitään.

Pahinta on ollut kuitenkin, mitä ex-poikaystävä on kertonut.

– Kun olimme lähekkäin, nenästäni tuli äyriäisten tuoksua. Silloin jotain sisälläni kuoli. En halua kuulla kumppaniltani, että nenäni haisee simpukoilta. Fredrik kutsui nenääni simpukan uloshengitysaukoksi.

Ohjelmassa nähdään erilaisia operaatioita, kuten hiustensiirto, joka pitkän kestonsa aikana vaatii tekijöiltä nopeutta, äärimmäistä tarkkuutta ja täydellistä keskittymistä.

Ohjelmassa kerrotaan kasvokirurgian kysynnän kohonneen koronapandemian myötä. Etätöissä tehtävien videoyhteyksien arvellaan vaikuttaneen asiaan, sillä ruudulla näkyvät muiden kasvojen lisäksi myös omat kasvot. Vuonna 2020 kasvojenkohotus meni Yhdysvalloissa rasvaimun ja rintojen suurennuksen ohitse. Kolme suosituinta olivat nenän muotoilu, silmäluomileikkaus ja kasvojenkohotus.

Kasvojen ja kehon muokkauksia kerrotaan tehtävän yhä nuoremmille. Psykologi kommentoi ilmiön liittyvän ilmiselvästi sosiaaliseen mediaan, missä vertailemme itseämme toisiin.

Etätyöt lisäsivät kiinnostusta kauneuskirurgiaan.

– Ennen potilaat toivat klinikalle 10–20 vuotta vanhoja valokuviaan ja halusivat, että palauttaisimme heille entisen ulkonäön. Tai sitten mukana oli julkkiksen kuva, toteaa yksi ohjelmassa esiintyvistä plastiikkakirurgeista.

– Nykyään kuvissa on suodattimia ja niitä on muokattu. Useimmat muokkaavat kuviaan, varsinkin nuoret naiset. Toiveiden täyttäminen on nykyään jo vaikeaa.

