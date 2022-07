Kovia syytöksiä Netflixin huippusuositusta deittiohjelmasta – osallistujille tyrkytettiin alkoholia, mutta pidettiin nälässä ja ilman vettä

Love Is Blind -rakkausrealityn osallistuja on haastanut suoratoistojätin ja tuotantoyhtiön oikeuteen.

Jeremy Hartwell esiintyy Love is Blind -deittirealityn toisella tuotantokaudella.

Netflixin jättihitti Love Is Blindin osallistuja on haastanut suoratoistojätin ja tuotantoyhtiön oikeuteen ja syyttää tahoja muun muassa epäinhimillisistä kuvausolosuhteista, Variety uutisoi.

Jeremy Hartwell väittää, että ohjelman tuottajat tyrkyttivät osallistujille alkoholia, mutta eivät antaneet tarpeeksi ruokaa ja vettä. Lisäksi hänen mukaansa he saivat osallistumisestaan myös liian pienen palkkion.

Yrittäjänä työskentelevä Hartwell väittää viettäneensä useita päiviä toipuakseen unen, ruoan ja veden puutteesta sekä runsaasta alkoholimäärästä, jota hänelle tyrkytettiin.

Hän esiintyi Love is Blind -deittirealityn toisella tuotantokaudella, joka sai ensi-iltansa Netflixissä helmikuussa 2022.

Kanteen mukaan osallistujat olisi pitänyt lain mukaan määritellä työntekijöiksi ja maksaa heille sen mukaista palkkaa. Osallistujille maksettiin vain 1 000 dollaria (997 euroa) viikossa huolimatta siitä, että he työskentelivät jopa 20 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa. Se tarkoittaa 7,14 dollarin tuntipalkkaa, mikä on selvästi alle Los Angelesin piirikunnan vähimmäispalkan, joka on 15 dollaria tunnilta, kanteessa esitetään.

Ohjelman tuottajat ”maksoivat tarkoituksella liian vähän, riistivät osallistujilta ruokaa, vettä ja unta, juottivat heille viinaa ja estivät heidän yhteydenpitonsa läheisiinsä ja ulkomaailmaan. Tämä vaikutti osallistujien päätöksentekoon ja tunteisiin”, Hartwellia edustava asianajaja Chantal Payton kommentoi.

Hartwell tavoittelee ryhmäkannetta, jossa mukana on muitakin osallistujia. Asianajajan mukaan tuotantoyhtiö käyttää osallistujia hyväkseen ja toimii vastoin lakia.

Hartwellin kanteen mukaan osallistujasopimukseen kuuluu, että he joutuvat maksamaan 50 000 dollarin sanktion, jos he poistuvat kuvauksista ennen niiden päättymistä. Kanteessa esitetään, että tosi-tv-sarjan osallistujat ”pelkäävät aidosti kostoa tai heidän maineensa pilaamista”, jos he alkavat vaatimaan oikeuksiaan.

Los Angelesissa nostetun kanteen vastaajina ovat Netflix, tuotantoyhtiö Kinetic Content ja Kineticin casting-yhtiö Delirium TV.

Love is Blind -ohjelma (suomeksi Onko rakkaus sokea?) on muodostunut varsinaiseksi Netflix-hitiksi, jota on kuvattu niin Brasiliassa, Japanissa kuin Amerikassa.

Erikoista konseptia nimitetään sarjassa ”sosiaaliseksi kokeiluksi” ja siinä on piirteitä muun muassa Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta ja Bachelorista. Kriitikot ovat kutsuneet sitä sekä toksiseksi, järjettömäksi että äärimmäisen koukuttavaksi.

Sarjassa osallistujat tapailevat muita mukana olijoita 10 päivän ajan sikin sokin niin, että he eivät näe toisiaan. Kiinnostus ja rakkaus on tarkoitus sytyttää pelkästään seinän erottamien keskustelujen kautta tarkoitusta varten rakennetuissa ”kapseleissa”. Jos tämän päätteeksi päädytään kosimaan, parit saavat ensi kertaa nähdä toisensa. Sitten lähdetään yhteiselle lomamatkalle tutustumaan paremmin ja muutaman viikon tapailun jälkeen marssitaan alttarille. Vasta siellä selviää, onko rakkaus ollut sokea ja päätyvätkö parit sanomaan oikeasti tahdon.

Amerikkalaisen Love Is Blindin kolmas tuotantokausi julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Netflixissä.