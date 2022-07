Morsiamensa alttarille hylännyt sulhanen löytyy kuolleena – Game of Thrones -tähti nyt nössönä poliisina

Game of Thrones -tähti Conleth Hill näyttelee uudessa sarjassa paikallispoliisia, joka vieroksuu työtä ja lohduttaa itseään herkkuvälipaloilla. Uutuussarjassa näyttelijää ei ole tunnistaa yhdestä tietystä syystä.

Pohjoisirlantilainen Conleth Hill säkenöi Game of Thronesin kieroilevana lordi Varysina. Hän itse pitää tuoretta rooliaan Holding-sarjan erakkona ylikonstaapelina vielä isompana jättipottina.

Pienen irlantilaiskylän seesteisyys rikkoutuu, kun morsiamensa alttarille hylänneen paikallisen urheilusankarin ruumis löytyy yllättäen. Se tarkoittaa myös uran ensimmäistä murhatapausta ylikonstaapeli PJ Collinsille.

BritBoxissa ja C Morella esitettävän Holding-sarjan lähtökohdat ovat siis melko tavanomaiset. Tarina pohjautuu tunnetun mediapersoonan Graham Nortonin esikoisromaaniin, mutta päähenkilö erottaa sen perinteisistä dekkareista.

PJ Collins ei ole sankarityyppi vaan puoliksi erakoitunut keski-ikäinen mies, jonka päivät täyttävät lohturuoan popsiminen ja vasemmalla kädellä tehty poliisintyö.

Conleth Hill on kertonut, että hänelle PJ Collinsin esittäminen on unelmien täyttymys, olkoonkin, että hän oli sitä ennen 8 kautta maailman suosituimmassa sarjassa.

– Rooli on moniulotteinen, eikä siinä ole kliseitä, joita poliisitutkijoiden hahmoissa yleensä on. Joten se tuntuu kuin lahjalta.

Erityisesti Hilliin vetosi PJ Collinsin tavallisuus.

– Hän ei ole mahtava poliisi tai persoona, mutta sellaisia hahmoja on kaikkein hienointa näytellä.

Conleth Hill näytteli Game of Thrones -sarjan kieroilevaa neuvonantajaa.

Hill huomauttaa, että Varysin ja PJ Collinsin hahmoissa on yksi merkittävä ero.

– Varys ei ollut päähenkilö vaan sivuhahmo. Minua ja Collinsia yhdistää se, että hän sai ensimmäisen murhatapauksensa viisikymppisenä ja minä ensimmäisen pääroolini samanikäisenä.

Nyt Hill saa myös näytellä omissa hiuksissaan. Charmantisti harmaantunut näyttelijä joutui ajelemaan päänsä GOT-kuvauksiin.

– Kun se tapahtui ensimmäisen kerran, ajattelin, että voi luoja. En ollut koskaan aiemmin ollut kalju. Sitten Rory McCann (The Hound) kehotti minua sulkemaan suuni ja ajattelemaan kertyvää eläkettäni.

Hill kasvatti hiukset takaisin aina heti GOT-kuvausten loputtua.

– Sarjan fanit eivät yleensä tunnista minua hiukset päässä.

Hill joutui ajelemaan päänsä GOT-kuvauksiin.

Hill kertoo pitäneensä Nortonin Holding-romaanista luettuaan sen. Myös ohjaaja Kathy Burke vaikutti hänen intoonsa lähteä projektiin.

– Pidän häntä nerona. Mahdollisuus työskennellä hänen kanssaan oli liian hyvä kieltäydyttäväksi.

Siobhán McSweeney näyttelee hylättyä morsianta Brídiä, Brenda Fricker on ujo taloudenhoitaja Lizzie ja Pauline McLynnin äänekäs kaupanpitäjä Eileen. Clinton Libertyn esittämän nuoren tutkijan Linuksen liiallinen innokkuus tuo vastavoiman PJ Collinsin passiivisuudelle.

Holdingin nimellä on kiinnostava kaksoismerkitys: toisaalta se tarkoittaa asukkaiden omistamia pieniä farmeja, joista he raapivat elantonsa, toisaalta salaisuuksia, joita tuntuu olevan jokaisella.

Clinton Liberty (vas.) näyttelee nuorta innokasta tutkijaa.

Hillin mukaan oma roolinsa on kuvausmiljööllä, Irlannin eteläkärjessä sijaitsevalla Corkilla.

– Se on sarjan iso tähti. Joka käännöksen jälkeen on edessä uusi kaunis ranta, kylä tai maisema.

Maaliskuussa Britanniassa julkaistu sarja on saanut vaihtelevan vastaanoton. Osa on kutsunut sitä näyttelijäkaartin lahjojen tuhlaamiseksi, mutta isoilta medioilta on irronnut positiivisiakin adjektiiveja kuten sydäntä lämmittävä, värikäs ja aidon vetoava.

– Uskon, että katsojia kiehtovat sarjan edetessä paljastuvat salaisuudet sekä se, miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Ytimessä on vanha kunnon kuka sen teki -mysteeri, jonka katsoja haluaa selvittää perin pohjin, Hill tiivistää.

Lähde: ITV

Holding, keskiviikkona 13.7. alkaen, BritBox & C More

Game of Thrones, HBO Max