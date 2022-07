Elias, 8, katosi mystisesti neljä vuotta sitten – vanhempien käytös ihmetyttää dokumenttisarjassa

Ruotsalainen dokumentti kertoo kahdeksanvuotiaasta pojasta, jonka katoaminen herättää valtavasti kysymyksiä. Vanhempien tarinat ovat ristiriidassa keskenään.

Eliaksen katoaminen on aiheuttanut myrskyn sosiaalisessa mediassa. Toimittaja Bo-Göran Bodin pyrkii vuonna 2020 valmistuneessa dokumentissa selvittämään, kenellä on oikeus huolehtia pojasta, jonka huoltajuudesta taistellaan.

Kahdeksanvuotiaana siepatun Eliaksen tarina on kauhea.

Onko hän kidnapattu vai kadonnut? Koulussa pojan pulpetti pysyy tyhjänä. Missä hän on?

Eliaksen isä etsii poikaansa iltaisin ajamalla autolla ympäriinsä. Toinen keino on internet. Voisiko poika löytyä nettipelaajien joukosta? Tuskainen isä yrittää sitäkin kautta.

Kolmiosainen ruotsalainen Elias on pelastettava -dokumentti herättää paljon kysymyksiä.

Eliaksen äiti Anna katosi lapsen kanssa yhteisen viikonlopun jälkeen vuonna 2018. Toukokuussa 2018 käräjäoikeus oli antanut isälle yksin lapsen huoltajuuden. Aikaisemmin vanhemmilla oli yhteishuoltajuus.

Sitä ennen lapsen äiti oli syyttänyt useita vuosia Eliaksen isää lapsen kaltoin kohtelusta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Anna ei hyväksynyt oikeuden päätöstä antaa Eliaksen huoltajuus isälle.

Sosiaalitoimi on epäonnistunut lapsen suojelussa. Kuka kantaa vastuun? Ruotsissa toimittajat eivät pitkään aikaan tarttuneet Eliaksen tarinaan.

Dokumentissa haastatellaan Eliaksen isää, jolla on lapsia aiemmasta liitosta. Tunnelma on kammottava. Kaikki kotona muistuttaa pojasta. Isä ei ole puhunut poikansa kanssa moneen vuoteen. Nyt hän taistelee saadakseen poikansa takaisin. Katsoja miettii, että hirveämpää kohtaloa ei voi ihmisellä olla.

Onko isä kuitenkaan syytön?

Haastateltavana on myös Monica Dahlström-Lannes, entinen väkivalta- ja seksuaalirikostutkija.

Dokumentissa äidillä ja pojalla on tapauksen arkaluonteisuuden takia keksityt nimet, Anna ja Elias.

Ääneen pääsee myös lasten oikeusjärjestön toiminnanjohtaja. Selviää, että Elias oli aina mustelmilla käytyään isän luona. Äiti syyttää isää pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jokin dokumentissa saa kuitenkin ajattelemaan, että Eliaksen äiti ei ole puhdas pulmunen.

Kertomusten välillä on kuilu. Psykoterapeutti on antanut isälle diagnoosin psykopaatti isää tapaamatta – vain äidin kertomusten perusteella. Miten se on oikeusvaltiossa edes mahdollista?

Ihmisen voimattomuutta oikeussysteemin rattaissa kuvataan dokumentissa hyvin. Katsojalle tulee paha olo. Välillä sosiaalialan ammattilaisetkin vaikuttavat amatööreiltä.

Koko tarina on valtava vyyhti. Joku valehtelee, mutta kuka? Kuullaan psykoterapeuttia ja rikostarkastajia, käydään läpi oikeuden pöytäkirjoja. Kiinnostavinta olisi kuulla ja nähdä äidin haastattelu. Hän vaikuttaa hyvin taitavalta manipuloijalta.

Ennen kaikkea kysymys on lapsen oikeuksista. Eniten aikuisten taistelusta kärsii lapsi.

Onko dokumentti tarina silmittömästä vallankäytöstä vai oikeasti tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Taas yksi kysymys, johon toivottavasti löytyy vastaus dokumentin kolmannessa osassa.

Elias on pelastettava, maanantaina 11.7. alkaen Teema & Fem klo 20.00