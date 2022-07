Tony paloi loppuun rankassa työssään, koki avioeron ja sai paniikkikohtauksia – tästä ahdingostaan ex-poliisi teki tv-sarjan

The Responder -rikosdraamasarja pohjautuu brittipoliisin omiin kokemuksiin Liverpoolissa.

Huvipuistojen myyräpelissä taotaan pomppivia myyriä nuijalla takaisin koloihinsa minkä keritään. Martin Freemanin esittämä poliisi Chris vertaa yötyötään Liverpoolin lähiöissä sellaiseen. ”Paitsi että myyrillä on päällään verkkarit”.

Kuusiosainen brittisarja The Responder kirjoitettiin vankalla omakohtaisella kokemuksella. Tony Schumacher liittyi Liverpoolin poliisiin joskus 1990-luvun lopulla.

Alle kolmekymppinen mies tarttui innolla toimeen ja piti työn haasteista. Niitä riittikin kymmeneksi vuodeksi: hätäkeskuksen keikkoja, naapuririitoja, narkomaaneja, kotiväkivaltaa, yksinäisten vanhusten kuolemia…

Martin Freemanin näyttelemän poliisin henkiset voimarat loppuvat.

Sitten paloivat loppuun voimat – fyysiset ja ennen muuta henkiset. Joskus työn väkivaltaisuus vei miehen leikkaukseen. Itsekontrolli petti sekä työssä että yksityiselämässä.

– Sain paniikkikohtauksen yhtenä iltana, kun ostin koiranruokaa, on Schumacher muistellut.

Tuli avioero, eikä Tony enää ollut kotonaan nahoissaan. Lopulta hänellä ei ollut enää kotia missään.

Se kaikki on pohjaa, joka tuntuu vahvasti The Responderin päähenkilössä. Schumacher on korostanut, ettei hänen kirjoittamansa sarja ole omaelämäkerta, mutta Chrisin hahmossa on paljon häntä itseään.

Martin Freeman on tehnyt kelpo kaverin rooleja luontevasti 2000-luvun alun Konttori-sarjasta lähtien. Uudessa Sherlockissa ja Hobitissa hän keräsi sympatiat mutkattomuudellaan. Siksi The Responderin miehenriekale taitaa tulla monelle yllätyksenä.

– Chris on hyvä, hän on paha, hän on hauska, hän on kauhea, hän on itsekäs, hän on rakastava… kyllä: hän on inhimillinen. Pidän siitä todella, Martin Freeman kuvaa The Responderin poliisi Chrisiä BBC:n haastattelussa.

Kate-vaimo (MyAnna Buring) on Chrisistä huolissaan.

Kyllä Chris haluaisi hyvä ihminen olla, mutta ote lipsuu yövuoroissa yhä uudelleen. Sen joutuvat hermoille käyvät vakioasiakkaat kokemaan, ja siitä kertoo kotona oveen isketty lommo.

Huoli näkyy vaimo Katen (MyAnna Buring) ja pienen Tilly-tyttären (Romi Hyland-Rylands) katseesta. Hoitokodissa istuvan äidin (Rita Tushingham) kanssa tulee puheeksi Chrisin väkivaltainen isä.

Poliisisarjoissa ja -elokuvissa riittää moniongelmaisia konkarikyttiä useammankin putkan täydeltä. Chris ei kuitenkaan tunnu kliseeltä.

Monessa mukana ollut Freeman tiivistää sarjan terävästi.

– Se ei muistuta mitään muuta poliisisarjaa, eikä se tarjoa vastauksia. Vain monia kysymyksiä, eikä siinä ole mitään tyylikästä. Se on kaoottinen ja levoton.

Chrisin June-äitiä näyttelee Rita Tushingham.

Kun Chris tunnustaa poliisilaitoksen terapeutille (Elizabeth Berrington), että on hajoamassa, näkyvät murenemisen merkit myös ammattiauttajassa itsessään.

Tony Schumacher onkin kirjoittanut The Responderiin mukaan poliisilaitoksen ja koko yhteiskunnan kipuilun. Siksi Chris ei ole mikään lajityypillinen yksinäinen susi, vaan oire isommasta ongelmasta.

Ja siksi hänen uuden, pilkuntarkan aisaparinsa Rachelin (Adelayo Adedayo) tulevaisuus käy sääliksi jo etukäteen. Samassa vuotavassa veneessä ovat huumediileri Carl (Ian Hart) ja tältä varastanut narkkari Casey (Emily Fairn).

The Responder, sunnuntaina 10.7. alkaen, TV1 klo 21.50