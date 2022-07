Elokuvaohjaaja Olli Saarelalla kymppitonnien vuokrat maksamatta – näin karvaasti pettyi yksi vuokranantajista: ”Vähän leuhkana häntä pidin”

Velkahelvettiin ajautunut ja hyvämaineisiin asuinalueisiin mieltynyt ohjaaja on aiheuttanut harmia lukuisille vuokranantajille.

Olli Saarela lukeutuu Suomen menestyksekkäimpiin elokuvaohjaajiin. Huippuvuosien jälkeen hän on ajautunut syviin velkaongelmiin.

Maankuulu elokuvaohjaaja Olli Saarela, 57, on viime vuosina asunut vuokralla helsinkiläisillä arvoalueilla, mutta jättänyt vuokranantajat nuolemaan näppejään. He ovat joutuneet karhuamaan vuokrarästejä ja purkamaan miehen kanssa solmittuja vuokrasopimuksia oikeusteitse. Maksamattomia vuokria on ulosotossa kymppitonneja.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin käräjäoikeuden ratkaisuista ja Saarelan ulosottorekisteristä. Näistä asiakirjoista piirtyvän kuvan perusteella miehen toiminta vaikuttaa olleen jatkuvaa. Asunnot ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin.

Keväällä 2014 ohjaaja muutti Helsingin Punavuoressa sijaitsevaan asuntoon 1 490 euron kuukausivuokralla. Noin vuotta myöhemmin vuokraisäntä vaati oikeusteitse yhdeksän kuukauden vuokrarästejä.

Ulosotossa samoja saatavia on tällä hetkellä noin 18 400 euroa, mutta Saarela on ulosottorekisterinsä perusteella todettu varattomaksi.

Vuonna 2018 hän muutti naisystävänsä kanssa Kruununhakaan. Ei mennyt aikaakaan, kun asuntoa vuokrannut asunto-osakeyhtiö huomasi vuokranmaksun ontuvan. Asuntoyhtiö vei asian oikeuteen ja uhkasi pariskuntaa häädöllä. Käräjäoikeuden ratkaisun perusteella rästiin jäi lähes 14 000 euroa.

Eräs Saarelalle asunnon vuokrannut henkilö kertoo IS:lle, kuinka korkean profiilin kulttuurihenkilöön kohdistuneet odotukset vaihtuivat rahanmenetykseen ja pettymykseen.

– Kun kuulin, että Saarela ja hänen naisystävänsä olisivat kiinnostuneita asunnosta, sanoin, että totta kai teemme sopimuksen heidän kanssaan. Minusta oli hienoa, kun taloon saatiin kulttuuripersoona. Suhtauduin asiaan hyvin myönteisesti.

Vuokranantajan korviin ei ollut kantautunut tietoja ohjaajan mahdollisesta epäluotettavuudesta asuntomarkkinoilla.

Jälkikäteen vuokranantaja koki, että Saarela pyrki luomaan itsestään vakuuttavan mielikuvan kuuluisuutensa perusteella.

– Kyllä minä vähän leuhkana häntä pidin, kun hän käveli siellä asunnolla. Oletti, että muiden pitäisi tietää, kuka hän on.

Kuukausitolkulla erääntyneet vuokrat olivat iso ja karvas yllätys. Vuokranantajan mukaan Saarelan toimintaa saattoi luonnehtia vältteleväksi, kun hän kyseli rästien perään.

– Olimme varomattomia ja ajattelimme, että kyllähän tuollainen henkilö rahat jostakin kaivaa. Jos olisimme tienneet varattomuudesta, olisimme toimineet nopeammin emmekä vasta kuukausien jälkeen, hän sanoo.

– Käräjäoikeuden ratkaisu on olemassa, mutta ei rahoja. Ulosoton kauttakaan näitä rästejä ei saa, koska se tie on aivan tukossa hänellä.

Myöhemmin Saarelan ja naisystävän matka jatkui Kruununhaasta Taka-Töölöön 80-neliöiseen huoneistoon. Sopimus alkoi huhtikuusta 2019. Vuokraemäntänä toimi hyvin iäkäs nainen.

– Vuokralaiset jättäneet vuokrasopimuksen mukaiset vuokrat maksamatta 10 kuukauden ajalta toistuvista lupauksista ja muistutuksista huolimatta, vuokraemäntä selosti käräjäoikeudelle toimitetussa kanteessa.

Töölöläisasunnon 21 000 euron vuokrarästit ovat ulosotossa. Myös tämän summan vireilläolo ulosotossa on päättynyt Saarelan varattomuuden takia.

Olli Saarela ja Riitta Sinkkonen-Saarela ovat pitäneet yhtä useita vuosia.

Eräs epäonnisista vuokrakohteista sijaitsee Jätkäsaaressa. Pariskunta lupautui maksamaan 1 810 euron kuukausivuokraa asuinhuoneiston vuokranneelle naiselle. Sopimus kesti vuoden 2021 syyskuulta marraskuulle. Vuokrat erääntyivät taas.

Kesäkuun alussa Helsingin käräjäoikeudessa piti käsitellä jälleen uutta vuokrasopimuksen purkamista. Istuntoa ei kuitenkaan pidetty, sillä pariskunta sai 3 500 euron saatavia koskevan riidan päätökseen sovinnolla.

Käräjäoikeuden ratkaisusta ei ilmene, millaisesta vuokrakohteesta on ollut kyse.

IS:n haastattelema pettynyt vuokranantaja huomauttaa, että vuokralaisten tietoja on toki mahdollista tarkistaa tietyistä rekistereistä – mikäli aikaa ja kykyä löytyy. Vuokra-asuntomarkkinoilla vallitsee usein kiire, sillä asunnot halutaan nopeasti tuottavaan käyttöön. Samalla taustatyöt saattavat jäädä vähäisiksi.

– Kiireessä on helpompi luottaa ihmiseen kuin tarkistaa tietoja. On siis hyvä, että tällaisista asioista keskustellaan ja varoitellaan.

Saarelanulosottorekisteri kahdelta viime vuodelta on peräti 12-sivuinen. Rästissä on vuokrien lisäksi tonnien veromätkyjä, liki 15 000 euroa elatusapumaksuja, useita pysäköintivirhemaksuja ja lukuisia muita saatavia.

Olli Saarela on uransa menestysvuosina ohjannut suomalaisia elokuvaklassikoita, kuten Rukajärventie, Bad Luck Love, Rölli ja metsänhenki sekä Harjunpää & Pahan pappi.

Rukajärventie sai ensi-iltansa alkuvuodesta 1999. Sotaelokuva nautti valtavaa kansansuosiota ja nosti Saarelan yhdeksi suomalaisen elokuvateollisuuden merkkihenkilöistä.

Vuosina 2006–2008 Saarela oli aviossa kulttuuriministerinä toimineena Tanja Karpelan kanssa. Ohjaaja on ollut kihloissa myös näyttelijä Jenni Banerjeen sekä näyttelijä-käsikirjoittaja Jenny Rostainin kanssa.

Taideteollisessa korkeakoulussa Saarela on työskennellyt muun muassa elokuvaohjauksen professorina.

IS ei tavoittanut ohjaajaa kommentoimaan tilannettaan.