Pahanhautoja-elokuvasta on nyt saatavilla myös toisenlainen versio.

Pahanhautoja-elokuvan keskiössä on mystinen muna. Sama elementti on mukana myös pornoversiossa.

Yhdysvalloissa arvostetuilla Sundancen elokuvajuhlilla tammikuussa maailman­ensi-iltansa saanut elokuva Pahanhautoja on saanut yllättävän kunnianosoituksen. Siitä on nimittäin tehty pornoversio. Asiasta kertoo elokuvan käsikirjoittaja Ilja Rautsi Twitter-tilillään. Rautsi jakoi kuvan saamastaan viestistä, jossa asiasta kerrotaan.

– Juuri saamani tiedon mukaan Pahanhautojasta löytyy myös homopornoversio - maailma on valmis, Rautsi kirjoittaa.

Elokuvan nimi on The Creepery, ja sen kuvaus on lähes yksi yhteen Hanna Bergholmin ohjaaman psykologisen kauhudraaman kanssa.

18-vuotias Jimmy Moyer löytää vanhempiensa tontilta mystisen munan. Hän piilottaa sen huoneeseensa nähdäkseen, mitä siitä kuoriutuu. Eräänä päivänä koulun jälkeen Jimmy tulee kotiin ja huomaa munan kuoriutuneen. Se, mitä sisältä paljastuu, räjäyttää hänen tajuntansa, elokuvaa kuvaillaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Episodi.

Alkuperäistä suomalaiselokuvaa hehkutettiin laajalti sen ensi-illan jälkeen. Erityisesti 12-vuotias pääosan näyttelijä Siiri Solalinna sai suitsutusta osakseen.

Britannialainen elokuvalehti Screendaily kuvaili elokuvaa rohkeaksi ja vangitsevaksi. Siiri Solalinnan debyyttiroolia kuvailtiin häikäiseväksi, ja Rautsin käsikirjoitusta herkkätunteiseksi ja autenttiseksi.

Hollywood Reporterin mukaan Pahanhautoja (Hatching) tarjoaa ”lumoavan ikkunan esimurrosiän psykologiselle ja tunteikkaalle miinakentälle”. Arvostelussa Solalinnan vivahteikkaan näyttelijäntyön todetaan tuovan oikeutta Bergholmin vahvalle visuaalisuuden tajulle ja tunnelman hallinnalle.

– Ilja Rautsin käsikirjoitus on täynnä teräviä havaintoja siitä, miten haluttomuus tuottaa pettymyksiä vaativalle vanhemmalle voi aiheuttaa lapselle lamauttavaa pelkoa, Hollywood Reporter kirjoitti.

Variety hehkutti niin ikään Siiri Solalinnan ”pelotonta roolisuoritusta” ja kehuu elokuvan tunnelmaa asiantuntevasti kalibroiduksi.

PAHANHAUTOJA kertoo nuoresta Tinjasta (Solalinna), joka yrittää toteuttaa vaativan äitinsä (Sophia Heikkilä) unelman menestymällä telinevoimistelussa. Tinjan äiti esittelee koko maailmalle lahjakasta tytärtään ja idyllisen onnellista perhe-elämäänsä suositussa ”Ihana arki”-videoblogissaan.

Tinjan elämä täyttyy pakonomaisesta äidin miellyttämisestä. Ansaitakseen äitinsä rakkauden Tinja piilottaa tältä kaikki negatiiviset tunteensa. Eräänä yönä Tinja löytää oudon linnunmunan. Hän kätkee munan huoneeseensa ja hautoo sitä salassa peittonsa alla, kunnes munasta kuoriutuu jotain, joka järkyttää heitä kaikkia. Täydellinen koti muuttuu kauhun näyttämöksi.