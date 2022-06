Televisiosta tulee lauantaina 22 elokuvaa – mutta vain yksi niistä on viiden tähden leffa

Juhannuspäivänä 25.6. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Reija Karkkonen (RK), Siru Valleala (SV), Taneli Topelius (TT) ja Timo Malmi (TM).

Gnoomit (2017)

Nelonen klo 9.00

Animaatioseikkailu ★★★

Hauskassa ja mainiosti animoidussa fantasiaseikkailussa Chloe muuttaa äitinsä kanssa jännittävään vanhaan taloon. Sen uumenista paljastuu joukko eläviä puutarhatonttuja, joiden kanssa Chloe apunaan symppis naapurinpoika Liam käy lopulta taistoon taloon pyrkiviä pikkuvihollisia vastaan. Siinä sivussa Chloe myös yrittää hankkia koulustaan uusia ystäviä. Puhuttu suomeksi. (81) RK

My Little Pony elokuva (2017)

MTV3 klo 12.00

Animaatio ★★

My Little Pony -animaatiosarjaan pohjautuvassa, suomeksi puhutussa ja lauletussa elokuvassa seikkailevat tutut pastellinvärisessä ihmemaailmassa elävät ponit. Perheen pienimmille suunnatussa, selkeästi tv-sarjaa synkemmässä, mutta taitavammin piirretyssä animaatiossa Equestriaa ja poniprinsessoja uhkaavat Storm Kingin pahuuden voimat. (95) TK

Pohjanmaa (1988)

TV1 klo 13.15

Draama ★★

Pekka Parikan (1939-1997) alaa olivat mahtailevien suurelokuvien ohjaukset, kuten Talvisota-mammutti (1989). Antti Tuurin romaaniin pohjautuva, kolme Jussi-palkintoa voittanut Pohjanmaa on astetta kapeampi, mutta suureellista revitystä sekin. Rempseä pohjalainen huumori kukkii elokuvassa, joka kuitenkin on ennen kaikkea sujuva toimintadraama. Edvin Laineen perilliseksi luonnehdittu Parikka tekee helposti äkkiväärää suomiepiikkaa ihmiskuvauksen kustannuksella. (123) TM

E.T. - The Extra-Terrestrial (1982)

TV5 klo 15.05

Tieteisdraama ★★★★★

Perhefilmi isättömän pojan (Henry Thomas) ja Maahan eksyneen viisaan avaruusolion ystävyydestä on yhä Steven Spielbergin koskettavin elokuva: muukalaisesta tulee pojalle korvikeisä. Herkät ja hauskat hetket, yhteisen kielen etsiminen ja varhaisteinien kokemusmaailman jännitys yhdistyvät täydelliseksi seikkailuksi 40 vuoden takaisessa filmissä. (114) TT

The Zookeeper's Wife (2017)

Frii klo 15.05

Draama ★★

Jan ja Antonina Zabinski hoitavat eläintarhaa toisen maailmansodan aikaan Varsovassa. Niki Caron ohjaaman tositarinan pääroolissa on Jessica Chastain, jonka herkkä olemus pelastaa paljon. Ahdistava tunnelma syvenee aste asteelta, kun julmuuksien parissa kärsivät sekä eläimet että ihmiset. Tarina on kiehtovasta kehyksestään huolimatta hyvin perinteinen natsivainojen kuvaus. (127) SV

Arthur ja Maltazard (2009)

Nelonen klo 17.15

Lastenanimaatio ★

Luc Bessonin ohjaaman, näytelmäleffan ja tietokoneanimaation yhdistelmänä toteutetun lastenseikkailun Arthur ja Minimoit ensimmäisessä jatko-osassa Arthur (Freddie Highmore) palaa fantasiamaailmaan. Mielikuvituksellista tarinaa rasittaa jäykkä suomenkielinen jälkiäänitys. (84) TK

Hain tarina (2004)

TV5 klo 17.30

Animaatio ★★½

Dreamworksin näppärä ja sujuvasti sanaileva animaatio kertoo Oscar-pikkukalasta, josta tulee tahtomattaan gangsterihaiden kamu. (86) TK

The Boss (2016)

Frii la klo 17.55 & su klo 16.25

Komedia ★★½

Räväkkä Melissa McCarthy esittää aviomiehensä Ben Falconen ohjaamassa, kohtalaisen viihdyttävässä komediassa menestynyttä yritysmogulia, joka päätyy vankilatuomion myötä tyhjän päälle. Peter Dinklage näyttelee pienen mutta pippurisen sivuroolin. (92) RK

Beck: Hiljainen huuto (2007)

Hero klo 19.00

Dekkari ★★½

Juna ajaa yöllä kahden radalla makaavan tytön yli. Kaksoisitsemurha vai jotakin aivan muuta? Hyvän sarjan perustasoa kiinnostavammassa osassa komisario Beck (Peter Haber) ryhmineen tutkii nuorten tyttöjen hyväksikäyttötapauksia. (90) TK

Rock Dog (2016)

TV5 la klo 19.10 & su klo 16.25

Animaatio ★★

Suomessa ilman levitystä jäänyt, flopannut amerikkalais-kiinalainen tietokoneanimaatio perustuu kiinalaisen rockstaran Zheng Junin sarjakuva-albumiin Tibetan Rock Dog. Tuttuakin tutumpia vaikeuksien kautta voittoon -käänteitä noudattava tarina kertoo tiibetiläisessä vuoristokylässä asuvista, ihmismäisesti käyttäytyvistä eläimistä. Pipopäinen koira saa rockherätyksen ja lähtee kaupunkiin toteuttamaan unelmaansa. Rock-kliseitä väsyneesti viljelevä animaatio ei ole tehty aivan pienimmille. (90) TK

Tri Outolempi (1964)

Teema & Fem klo 21.00

Musta komedia ★★★★½

Stanley Kubrickin ajankohtaisuutensa säilyttänyt satiiri on hillitön kuvitelma ydinsodan syttymisestä puolivahingossa. Kubrick yhdistelee mustan komedian, trillerin ja sotafilmin aineksia teräväksi pilaksi haudanvakavasta aiheesta. Peter Sellers hoitaa komean kolmoisroolin saksalaisen tiedemiehen, USA:n presidentin ja Britannian ilmavoimien komentajan osissa. (91) TM

Morsian karkuteillä (1999)

Fox klo 21.00

Romanttinen komedia ★★

Pretty Womanin ohjaaja Garry Marshall sekä näyttelijät Julia Roberts ja Richard Gere yrittivät uusia menestysreseptinsä. Morsian karkuteillä on aika kankea ja kalpea romanttinen komedia. Roberts esittää karkailevaa morsianta, ja Gere on naisesta lehtijuttua tekevä toimittaja. (116) TK

Batman & Robin (1997)

Ava klo 21.00

Seikkailu ★★

Joel Schumacherin ohjaamassa neljännessä, edeltäjiään komediallisemmassa seikkailussa riittää rönsyilevää visuaalisuutta ja tolkutonta toimintaa. Parasta latteassa tarinassa on konnakaksikko (Uma Thurman ja Arnold Schwarzenegger). (125) TK

The Doors (1991)

TV5 la klo 21.00

Rockelämäkerta ★★★½

Pariisissa Pere Lachaisen hautausmaalla lepäävä Jim Morrison (1943-71) saattaisi kierähtää arkussaan, jos näkisi hänestä kertovan huumeisen, vimmaisesti kerrotun leffan. Oliver Stonen visuaalisuutta korostavassa tarinassa 27vuotiaana kuolleen rokkistaran lyhyt elämä saa myyttiset mittasuhteet. Val Kilmer istuu kuin nakutettuna Morrisonin rooliin. (131) TK

Ghost in the Shell (2017)

Hero la klo 21.00 & su klo 17.00

Tieteisjännitys ★★★

Japanilaiseen sarjakuvaan ja siitä 1995 valmistuneeseen, huikean hienoon animaatioelokuvaan pohjautuva Ghost in the Shell on tulevaisuuteen sijoittuva kuvaus ihmismielen ja teknologian liitosta. Scarlett Johansson näyttelee ihmisaivoilla varustettua kyborgia, jota piinaavat muistot menneisyydestä. Blade Runneria muistuttavassa kaupunkimiljöössä tapahtuva, visuaalisesti hämmentävä ja upea teknojännäri jää tarinaltaan kiusallisen pintaliitoiseksi. (102) TK

Merirosvoradio (2009)

Kutonen la klo 21.00 & su 23.45

Komedia ★★★

Romanttisten brittikomedioiden ohjaajana kunnostautuneen Richard Curtisin hilpeän anarkistinen rokkipätkä vie 60-luvun laivalle, josta lähetetään eetteriin laittomasti musiikkia vuorokauden ympäri. Tarinaa tai juonikuviota ei juuri ole, mutta sen sijaan seksi- ja päihdesekoiluja sekä muita kommelluksia piisaa. (123) TK

Salainen agentti 007 Istanbulissa (1963)

Nelonen klo 22.00

Agenttiseikkailu ★★★

Kylmän sodan henki puhalsi Sean Conneryn näyttelemän agentti 007:n niskaan jäätävänä tämän toisessa seikkailussa: rikollisjärjestö Spectre harhauttaa neuvostoagentti Tatiana Romanovan (Daniela Bianchi) viettelemään James Bondin - tarkoituksena on usuttaa idän ja lännen joukot toisiaan vastaan. Filmin realistinen ote syntyi paljolti Istanbulissa aidoilla tapahtumapaikoilla kuvatuista kohtauksista. (110) TT

Leijonasydän (2013)

TV2 klo 22.20

Draama ★★½

Dome Karukosken kuvaus "isänmaallisista" skineistä maaseutukaupungissa yhdistää rakkaus- ja perhedraaman huumoria ja toimintaa. Uusnatsiporukan pomo (Peter Franzén) yrittää tehdä parannusta rakastettunsa (Laura Birn) ja tämän tummaihoisen pojan ansiosta. Jasper Pääkkösen sivuosa vakuutti Hollywoodinkin. Mukaansatempaavaa, mutta päätösratkaisuissa on turhaa kiirettä. (100) TM

Ready Player One (2018)

MTV3 klo 22.35

Toimintaseikkailu ★★★

Nippelitieto 1980-luvun elokuvista, peleistä, sarjakuvista ja musiikista on kovaa valuuttaa sekä Steven Spielbergin ohjaaman seikkailun katsojille että sen päähenkilölle, tavalliselle lukiolaispojalle (väritön Tye Sheridan): tulevaisuuden synkän arjen tärkein pakopaikka on virtuaalinen somepelimaailma Oasis. Ernest Clinen menestysromaanin sovitus on parhaimmillaan leikillisen vallaton nostalgiatrippi, mutta taso heittelee. (135) TT

Ocean's 8 (2018)

Sub klo 22.50

Ryöstökuvaus ★★★

Huippuvarkaista kertovan sarjan osat (Ocean's 11, 12 ja 13) saivat jatkoksi Ocean's 8 -filmin, jossa rikoksen tiellä on perusäijien sijaan joukko timantinkovia naisia. Mm. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter ja Rihanna suunnittelevat huikeata ryöstökeikkaa. Anne Hathawayn hilpeän ironisesti näyttelemän elokuvatähden korun anastamisen pikkutarkka valmistelu etenee letkeän viihdyttävästi. (105) TK

Muumion paluu (2001)

Kutonen la klo 23.45

& TV5 su-ma yö 0.10

Kauhukomedia ★★

Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah ja käärinliinakummitusta näyttelevä Arnold Vosloo palaavat Muumion jatko-osassa. Skorpionikuningas (Dwayne Johnson) sai oman filminsä myöhemmin. Muumion paluussa on ykköstä enemmän efektejä, toimintaa ja huumoria. Tarina on kuitenkin lapsekkaan yllätyksetön sekoilu. (124) TK

Empire State (2013)

Nelonen la-su yö klo 0.25

Ryöstöjännitys ★★½

Tositapahtumien innoittama rikosdraama kertoo newyorkilaisystävistä rikoksen tiellä. Chris (Liam Hemsworth) pääsee rahankuljetusautojen varikolle töihin. Kerrottuaan lörpölle ystävälleen (Michael Angarano) paikan onnettomista turvajärjestelyistä he ovat pian keskellä väkivaltaisten ryöstöjengien ja poliisien (muun muassa Dwayne Johnson) yhteenottoja. (89) TK