Yksi asia suomalaisten saunatavoissa saa Kasperin näkemään punaista – keksi omalle saunalleen erikoisen käyttötarkoituksen

Bloggaaja Kasper Strömman poistui mukavuusalueeltaan saunakierrokselle, jolla hän vakuuttui muutamasta saunatotuudesta. Silti hän pitää saunomista turhana, ja omassa saunassa hän säilyttää lähinnä tavaroita.

Graafikko ja bloggaaja Kasper Stömman ei sauno ikinä.

– Kyllästyn saunassa tosi nopeasti, hän toteaa.

Tästä huolimatta mies vietti viime kesän ja syksyn löylyhuoneessa. Syntyi ohjelma Kasper Strömman ja Suomen saunat.

– Saunomisen säännöt ovat aika hulluja, mutta on epäisänmaallista sanoa ääneen mitään kritisoivaa – tai sitä, ettei sauno lainkaan. Monilla on vain hikikoppi kerrostalossa, mutta sekin on pyhä. Saa olla kieli keskellä suuta, jos vaikka haluaisi puhua kiukaiden päästöistä, pienhiukkasista ja sähkönkulutuksesta.

Kasperin mielestä saunomisen kulttuuria kannattaisi uudistaa.

– Lapsuudesta muistuu se, että uimahallissa oli aina punainen, vihainen, suonikas ukko, joka heitti hirveästi löylyä, eikä kukaan uskaltanut sanoa, että on kuuma. Tällaisen toksisuuden soisin vähentyvän.

Uudessa sarjassa Kasper Strömman sai tutustua hyvin erilaisiin saunoihin, joiden joukosta löytyi suosikkejakin.

– Esimerkiksi Kemiön Storfinnhova Gårdin savusauna, jossa puro ohjataan saunan läpi, oli hieno.

– Tampereen Rajaportin saunassa ymmärsin, mistä englantilainen kaverini suomalaispaikoissa pitää: yhteisöllinen sauna on niin lähellä brittipubia kuin Suomessa vain voi päästä, Kasper hehkuttaa.

Sarjassa koetaan muun muassa saunasimulaattori, telttasauna ostoskeskuksen katolla ja Jan-Erik Anderssonin soiva sipulisauna.

Kasperilla itsellään on kodissaan nyt ensimmäistä kertaa oma sauna.

– Seurasin viettejäni ja täytin sen tavaralla, hän nauraa.

Hän pohtii, että kenties jatkuvien saunailtojen sijaan voisi kavereille ehdotella ihan vain.. suihkua.

– Voisiko sanoa että hei, mentäisiinkö suihkuun? Yhdessä kuumaan suihkuun, ei silmiin katsomista ja kylmät oluet päälle. Puhdistumisen kokemus toteutuisi! No, ehkä märkä pyyhekin riittäisi, sillä putsaisi toisensa.

Mökkisaunomiselle Kasperilla on enemmän ymmärrystä.

– Mökillä on täytettävä manuaalisesti tekemisen tyhjiö. Tiskattava, pilkottava klapeja monen vuoden tarpeeseen, saunottava. Se on sauna tai se on hanaviini. Parempi pistää saunaputki päälle.

Ohjelman teko ei muokannut Kasper Strömmanista saunafania, mutta hän varmistui siitä, mitä oli etukäteen uumoillutkin.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että on kannattavampaa saunoa harvemmin ja paremmin jokapäiväisen löylyjyystämisen sijaan. Sauna voi olla elämyskokemus, hän avaa suhtautumistaan.

– Mutta niin siinä kävi, että vastikään päädyin saunomaan Itäkeskuksen uimahallissa. Ja siellähän se taas oli, punainen ja suonikas vihainen löylymies. Mutta vieressäpä oli 60 asteen sauna, jossa vietin leppoisan saunahetken ulkomaalaisen saunojan seurassa.

Saunominen on silti nyt enimmäkseen ohi Kasperin osalta.

– Keksin kyllä muita keinoja rentoutumiseen. Esimerkiksi istun sohvalla ja tuijotan eteeni.

Kasper Strömmanin aiempi tv-sarja esitteli kesämökkejä, tämä saunoja. Mitä seuraavaksi?

– Miten olisi ulkohuussit?

Kasper Strömman ja Suomen saunat sunnuntaisin 26.6. alkaen Teema & Fem klo 17.25. Jaksot myös Yle Areenassa.