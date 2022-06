Tähän yllättävään harrastukseen moni hurahti korona-aikana – nyt useat joutuvat selittämään innostustaan

Korona-aika teki neulomisesta ilmiömäisen suosittua. Uudessa ohjelmassa selvitetään syitä siihen, miksi harrastukseen hurahdetaan.

Kun koronapandemia sulki ihmiset koteihin, moni löysi läheltä uuden ja yllättävänkin harrastuksen. Yksi alkoi kokkailla eksoottisia ruokia, toinen innostui sisustamisesta ja kolmas hurahti neulomiseen.

Myös tv-ohjelmien tarjonnassa on näkynyt ihmisten kiinnostus käsillä tekemiseen. Viime aikoina ruudun edessä on saanut jännittää muun muassa leivonta-, keramiikka- ja ompelukisojen voittajia. Myös vanhat tutut puutarha- ja mökkiohjelmat ovat säilyttäneet suosionsa.

Käsitöiden maailmaan vie myös viisiosainen Pakko neuloa -sarja (Jag måste sticka), jossa toimittaja Eva Pursiainen selvittää syitä hurjaan neulomisinnostukseen.

Uudessa tv-ohjelmassa selvitellään syitä, miksi neulomisesta on tullut niin suosittua.

Suomalaisissa kouluissa läpi vuosikymmenten on päässyt – tai joutunut – koettamaan neulomista vähintään lapasten tai sukkien verran. Sen jälkeen puikot ovat saattaneet pysyä visusti piilossa, sillä pahimmillaan tekstiilityöt olivat koululiikunnan tavoin pakkopullaa, josta jäi ikävät muistot.

– Totuus on, etten ole neulonut silmukkaakaan ala-asteen jälkeen. Vihasin sitä! Pursiainen kertoo aloitusjaksossa.

Korona-aika muutti monien asenteita. Nyt internet on pullollaan jos jonkinlaisia neulonta-aiheisia blogeja ja YouTube-videoita, joista voi hakea oppia ja inspiraatiota.

Pursiainen kuuluu muutaman hengen ryhmään, jonka kanssa hän kokoontuu neulomaan ja juttelemaan internetin välityksellä.

– Jotkut saattavat ihmetellä, miksi neulon. He kysyvät, eikö minulla ole muuta tekemistä. Ihan kuin neulomistaan pitäisi pyydellä anteeksi, yksi ryhmäläisistä pohtii videotapaamisessa.

Tutkija Anna Rauhala kertoo ohjelmassa, että harrastus on helppo aloittaa, koska kynnys on matala.

– Korona-ajan neulomisen yksi tärkeä asia on ollut myös se, että kun on oltu eristyksissä kotona, on löydetty neuleyhteisö. Siellä voi jakaa ideoita, ja pystytään jakamaan myös sitä, mitä on saatu aikaiseksi, Rauhala sanoo.

Neulomiseen hurahtamisessa ei ole kyse vain pelkästä harrastuksesta vaan syyt ovat moninaisemmat. Neulomisen on kerrottu olevan terveydelle hyödyllistä. Sillä on myös meditatiivinen vaikutus.

Neulomisessa on yhteisöllisyyttä.

Brittiläinen terveysasiantuntija Betsan Corkhill on tutkinut neulomisen terveysvaikutuksia. Ohjelman toisessa jaksossa hän kertoo heidän tutkimustensa osoittavan, että neulominen saa olon tuntumaan turvalliselta.

– Mitä useammin ihminen neuloo, sitä onnellisempi ja levollisempi hän on.

– Sain kirjeen naiselta, joka oli yrittänyt itsemurhaa. Hän oli sairaalassa, jonne aviomies toi neulomistarvikkeet. Nainen sanoi alkaneensa odottaa seuraavaa päivää ja uutta projektia. Hän ei enää harkinnut itsemurhaa, koska esillä oli ihania lankoja.

Tulevissa jaksoissa käsitellään neulomista muun muassa osana ekologista elämäntapaa sekä osana yhteiskuntaa. Viisiosainen sarja on katsottavissa kokonaisuudessa Yle Areenassa.

Pakko neuloa, lauantaina 25.6. alkaen, Teema & Fem klo 19.50 / Yle Areena