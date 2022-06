Sofia Belorf kertoo uutusssarjassa itkuisena suhteestaan Stefan Thermaniin – parin hotellihuone tuhoutui asumiskelvottomaksi

Sofia Belorf kertoo hiljattain päättyneen parisuhteensa ongelmista Sofian salaisuudet -tv-sarjan uudessa jaksossa.

Sofia Belorf on kertonut parisuhteestaan julkisuudessa aiemminkin.

Fitnesstähtenä tutuksi tullut Sofia Belorf avautuu Discovery+-palvelussa torstaisin ilmestyvässä Sofian salaisuudet -tv-sarjassaan kyyneleet silmissään, kuinka entisen poikaystävän Stefan Thermanin kanssa vietetty Espanjan-matka oli yllättäen saanut ikävän käänteen.

Jaksossa, joka kuvattiin ennen Belorfin ja Thermanin tänä keväänä tapahtunutta eroa, Belorf avautuu siitä, kuinka Therman ja hänen ystävänsä olivat aiheuttaneet tuhoja parin hotellihuoneeseen.

– Stefan kaverinsa kanssa sotki tuolla tota meidän hotellia. Nyt sit joudutaan vaihtaan huonetta, koska se on semmosessa kunnossa, että siellä ei viitsi asua, summaa Belorf matkan tapahtumia.

Kameran edessä puhuessaan Belorf paljastaa sonnustautuneensa kuvauksia varten aurinkolaseihin peittääkseen itkuisuutensa. Hän jatkaakin tilanteestaan avautumista, ja nopeasti paljastuu, etteivät kyyneleet johdu pelkästään tuhoutuneesta hotellihuoneesta.

– En vaan näe, että miten tää voisi tästä muuttua, kun hän ei itse tunne minkäänlaista katumusta omista teoistaan ja syyllistää muita siitä, kuvailee Belorf parisuhdettaan.

– Hän osaa olla oikein hurmaava ja ihana, mutta silloin, kun hän tekee virheitä tai mokailee, niin musta tuntuu, että hän ei itse näe sitä.

Sofia Belorf on kisannut menestyksekkäästi bikini fitnessissä.

Itkuisuuden hälvetessä Belorf kuvailee, miten on yrittänyt ratkoa tilannetta aiemminkin.

– Ymmärrän, että ihmiset tekee virheitä, mutta silloin yleensä ollaan nöyriä ja pyydetään anteeksi. Mutta hänellä ei oo sellaista.

– Oon toivonut ja sanonut, että toi täytyy jotenkin muuttua.

Belorf kertoi aiemmin tänä keväänä, että tuoreesta erosta toipuminen on mennyt hyvin. Tähti pitää itsensä kiireisenä, mikä on hänelle hyvä tapa selvitä tilanteesta.

– Aina silloin, kun eroaa ja on sinkku, kannattaa keskittyä omaan uraan ja työhön, koska silloin voi laittaa kaiken energiansa siihen.

Belorf on painottanut, että vaikka hänen eronsa Thermanista on saattanut vaikuttaa julkisuudessa riitaisalta ja myrskyisältä, on se todellisuudessa sujunut hyvin.

– Totta kai on sydänsuruja puolin ja toisin ja paljon toipumista. Me ollaan hyvissä väleissä.