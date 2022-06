Muistatko tämän törpön kaksikon? Beavis ja Butt-Head oli monilta kiellettyä katsottavaa 90-luvulla

Beavis ja Butt-Head ovat täällä taas! Fanit intoilevat uuden elokuvan trailerista – ja sarjan luojan Mike Judgen uutisesta.

1990-luvun nuoret muistavat, kuinka hömelöistä hevihemmoista tehtiin hetkessä valtavirtaa. Beavis ja Butt-Head, Wayne’s Worldin Wayne ja Garth, Billin ja Tedin maailma. Repliikkeinä muun muassa “höhö-öhö” ja ”party time, excellent”.

Kun kahta jälkimmäistä parivaljakkoa näytettiin valkokankaalla, tärähti animaatioilmiö Beavis ja Butt-Head suoraan televisiosta ja vieläpä sieltä kaikkein coolimmasta päästä eli Music Televisionista. Sitä ei suinkaan kaikilla kotona näkynyt.

Ja pian osa aikansa teineistä öhisi ja uhosi, kun taas osa matki parhaansa mukaan tietämättä, mistä oli kyse. Kyse oli Mike Judgen luomasta sarjasta, jossa kaksi pöhköä poikaa eivät tee muuta kuin katsovat MTV:n musiikkivideoita, kommentoivat niitä ja puhuvat siitä, mistä puute.

Eli hieman kuin Sohvaperunat piirrettynä!

Fanit odottavat malttamattomina kaksikon paluuta.

Niin suosittu Beavis ja Butt-Headista tuli, että vuonna 1996 valmistui myös elokuva Beavis and Butt-Head Do America. Nyt ympyrä sulkeutuu, kun 1990-luku ja 2020-luku yhdistetään ”maailman typerimmässä scifissä”.

– Kuulen aina ihmisiltä, kuinka heitä kiellettiin lapsina katsomasta Beavis ja Butt-Headia – ja he katsoivat silti.

Näin toteaa Vice-lehdelle liki kuusikymppinen Mike Judge, joka esittää itse niin Beaviksen kuin Butt-Headinkin ääniroolit myös uudessa Paramount+-elokuvassa Beavis and Butt-Head Do the Universe.

– Miksi kaikkien päähenkilöiden pitäisi aina olla huippuoppilaita, jotka aina auttavat muita? Onko se joku sääntö, vai?

Hard rock jyräsi MusicTV:llä 1990-luvun alussa. Beavis pukeutui Metallican paitaan ja Butt-Head AC/DC:n paitaan. Wayne’s Worldissa vilahteli Alice Cooper, ja Billin ja Tedin maailmassa Eddie Van Halen oli guru.

Aikanaan nämä nuoria hölmöjä miehiä glorifioivat populaariviihteen tuotokset herättivät sekä närää että riemua. Moni teinipoika koki tulevansa hyväksytyksi – jopa fanitetuksi. Aina ei ollut pakko olla oikeamielinen sankari, vaan sai olla ihan tavallinen törppö.

Tai, löytyi ainakin muutama vielä törpömpi, edes piirroshahmoina!

Mike Judge on kertonut, että elokuvaa seuraa myös uusi Beavis ja Butt-Head -sarja

Wayne, Garth, Bill ja Ted ovat kaikki tehneet comebackin 2020-luvulla joko mainos- tai leffamaailmassa. Kuuluisin tähti tästä porukasta on eittämättä Keanu Reeves, joka onnistui pyristelemään irti tyhjäpää-Tedin roolimaineesta Matrix-viileyteen.

Beavis ja Butt-Headkin palasi yhden uuden kauden verran jo vuonna 2011, mutta nyt comeback tapahtuu tosissaan – eli aikamatkan myötä ihmettelemään iPhonea ja uuden aallon naisia. Ja kenties ikääntyneitä itsejään?

Mike Judgen viimeisin viesti on riemastuttanut faneja: elokuvaa seuraa uusi Beavis ja Butt-Head -sarja, jossa käsitellään nykyaiheita.

1990-luvulla MTV siirsi paheksunnan myötä B&B-H-sarjan alkamaan kello 23.00 jälkeen ja varusti sen varoituksella: ”He eivät ole oikeita. He ovat typeriä, julmia, ajattelemattomia, rumia ja itsetuhoisia sarjishahmoja. Jostain omituisesta syystä nämä ääliöt saavat meidät nauramaan.”

Satiirisella animaatio-osastolla seurasi 1990-luvun lopulla South Park, jossa yhtä lailla luotettiin keskenkasvuiseen törkyhuumoriin. Myös Mike Judge sekaantui projektiin: South Park -elokuvassa hän on legendaarisen ”They killed Kenny!” -Kennyn ääninäyttelijä.

– Typerin kuviteltava konsepti Beavis ja Butt-Head -elokuvalle, fanit puhuvat uutuuselokuvan trailerikeskusteluissa.

– Eli aivan täydellinen!

– He palaavat aina, kun maailma heitä tarvitsee!

Beavis and Butt-Head Do the Universe, torstaina 23.6. alkaen Paramount+