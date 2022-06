Christoffer Strandberg ja Martti Suosalo tähdittävät uutta joulukomediaa – katso ensimaistiainen elokuvasta!

Kulkuset kulkuset -elokuvassa aivan liian erilaista perhettä kohtaavat ensimmäistä kertaa yhteisen jouluillallisen äärellä.

Jouluisesta Kulkuset kulkuset -uutuuskomediasta on julkaistu ensimmäinen maistiainen. Taru Mäkelän ohjaamaa elokuvaa tähdittävät Putous-tähti Cristoffer Strandberg, rinnallaan muun muassa Antti Tuomas Heikkinen, Martti Suosalo, Eeva Litmanen, Ali Jahangiri, Pirkko Hämäläinen ja Sari Siikander.

– Näin juhannuksen alla on hauska havaita, että jouluun on enää tasan puoli vuotta. Joulu on juhlapyhistä se, mihin kohdistuu kaikkein eniten erilaisia odotuksia ja valtavaa latausta. Tätä komediaa määritteleekin hienosti sanonta: mistä ei voi puhua, siitä täytyy tehdä elokuva, ohjaaja Taru Mäkelä kertoo tiedotteessa.

Mäkelä on aiemmin ohjannut muun muassa elokuvat Täydellinen joulu ja Varasto. Lokakuussa ensi-iltansa saavan elokuvan tuottaa Se mieletön remppa -elokuvasta tuttu Don Films, tuottajanaan Aleksi Hyvärinen.

Elokuvassa kahden aivan liian erilaisen suvun ensimmäinen yhteinen jouluaatto lähtee railakkaasti raiteilta heti kättelyssä, kun isäntäpari paljastaa tarkkaan vaalimansa salaisuuden: talossa on myös emäntä, ja tämä on viimeisillään raskaana! Äkkiväärä sukulaisjoukko ei tietenkään uutista purematta niele, vaan vaatii isyyttä selvitettäväksi — mikä ei olekaan ihan yksinkertainen tehtävä.

Hulvaton väärinkäsitysten vuoristorata ajaa jouluvieraat hermoromahduksen partaalle, ja illan mittaan itse joulupukkikin joutuu katsomaan peiliin. Yhteinen joulu vaikuttaa jo täysin tuhoon tuomitulta, kunnes kaikkien yllätykseksi ilta huipentuu sydämet sulattavaan joulun ihmeeseen.

Kulkuset kulkuset perustuu elokuvaan En Underbar Jävla Jul ja käsikirjoituksen on alkuperäisestä sovittanut Kristofer Gummerus.